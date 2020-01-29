 На переговорах стосовно Донбасу в Мінську домовилися далі вирішувати "блок питань безпеки", - Оліфер

Як передає Цензор.НЕТ, про це прессекретарка другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Фейсбуці.
"Під час засідання ТКГ українська сторона чітко заявила: рішення проблем безпеки - припинення вогню, виведення збройних формувань і військової техніки, а також встановлення контролю за кордоном - є основним для виконання мінських угод", - повідомила вона.
IgorGirkin
@GirkinGirkin
·2 ч
Сьогоднішня зустріч Тристоронньої контактної групи - Світовий досвід врегулювання збройних конфліктів показує, що без встановлення державою контролю за своїм кордоном досягти миру неможливо, - наголосив Леонід Кучма. Мінськ
Кучма Л.Д это не Мертветчук.
Договорились договариваться!!!!!
Кажется я эту новость каждый год с начала минских слышу!!