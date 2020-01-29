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 Політика України
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Все про:Мінськ (518) Донбас (13138) Оліфер (187)

 На переговорах стосовно Донбасу в Мінську домовилися далі вирішувати "блок питань безпеки", - Оліфер

Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську заявила про необхідність першочергового вирішення блоку питань із безпеки для виконання мінських угод.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прессекретарка другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Фейсбуці.

"Під час засідання ТКГ українська сторона чітко заявила: рішення проблем безпеки - припинення вогню, виведення збройних формувань і військової техніки, а також встановлення контролю за кордоном - є основним для виконання мінських угод", - повідомила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Учасники переговорів стосовно Донбасу домовилися шукати зниклих безвісти за допомогою Червоного Хреста, - Оліфер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172650
 
 
 Топ коментарі
 
Договорились договариваться. Уже 6 лет. Сука, кто-то ж за это деньги получает. На переговорах по Донбассу в Минске договорились продолжить решать "блок вопросов безопасности", - Олифер - Цензор.НЕТ 4795
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пока хуйло копыта не откинет кина не будет На переговорах по Донбассу в Минске договорились продолжить решать "блок вопросов безопасности", - Олифер - Цензор.НЕТ 3738
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А чому ви замовчуєте присутність сепарні на наших позиціях, які ЗСУ полишило згідно плану президента ?
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Договорились договариваться. Уже 6 лет. ****, кто-то ж за это деньги получает. На переговорах по Донбассу в Минске договорились продолжить решать "блок вопросов безопасности", - Олифер - Цензор.НЕТ 4795
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пока ***** копыта не откинет кина не будет На переговорах по Донбассу в Минске договорились продолжить решать "блок вопросов безопасности", - Олифер - Цензор.НЕТ 3738
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IgorGirkin

@GirkinGirkin

·2 ч
Сьогоднішня зустріч Тристоронньої контактної групи - Світовий досвід врегулювання збройних конфліктів показує, що без встановлення державою контролю за своїм кордоном досягти миру неможливо, - наголосив Леонід Кучма. Мінськ
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що без встановлення державою контролю за своїм кордоном досягти миру неможливо, - наголосив Леонід Кучма. Мінськ

Кучма Л.Д это не Мертветчук.
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"Во время заседания сторона четко заявила: решение проблем безопасности - прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установления контроля за границей - является основным для выполнения Минских соглашений", а в ответ что, тишина?
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Надо наши договорщикам зарплаты добавить до пол миллиона в месяц, чтоб лучше договаривались, бо по другому уже никак.
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до сих пор договаривались о линиях разграничения(границе для лднр и их создания) по указанию куйла ,теперь нужно решать как Украина должна контролировать 430км собственной границы с рашистом имея на своей территори рашистскую инфекцию
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А чому ви замовчуєте присутність сепарні на наших позиціях, які ЗСУ полишило згідно плану президента ?
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Виконання мінського договорняка і безпека України поняття несумісні.
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до Головнокомандувача тепер слід звертатись так: Ваше Військовідведенство
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А шо по Крыму? воду Днепровскую когда будут подавать? все советские и на одном языке говорят, и скоро в Москве изберут Главного Ордынского Правителя(ГОП) Московии и прилегающих колоний Московии, сейчас кремлёвский Фюрер в чине кремлёвский гопник На переговорах стосовно Донбасу в Мінську домовилися далі вирішувати "блок питань безпеки", - Оліфер - Цензор.НЕТ 1668
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Бла бла бла продолжается!!!!
Договорились договариваться!!!!!
Кажется я эту новость каждый год с начала минских слышу!!
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