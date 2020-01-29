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 У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України блокували в Києві діяльність "ботоферми", організованої громадянами РФ і переселенцями з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ 01

Угруповання мало понад 500 активних акаунтів. Через ці профілі та спільноти його учасники розповсюджували в соцмережах недостовірну інформацію, підбурювали протестні настрої, а також здійснювали інформаційні атаки на акаунти вітчизняних чиновників. Кінцевою метою замовників було зниження довіри громадян до державних інститутів через поширення недостовірної інформації щодо економічної та соціальної ситуації в Україні.

"Ботоферму" також використовували і для розсилки анонімних повідомлень про замінування об'єктів критичної інфраструктури і місць масового скупчення людей, зокрема, торгово-розважальних центрів, станцій метрополітену, автовокзалів.

У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ 02

Читайте також: СБУ в 2019 році нейтралізувала майже 500 кібератак на держоргани

У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ 03

Співробітники СБУ задокументували, що зловмисники надавали послуги з дистанційної реєстрації в месенджері Telegram анонімних акаунтів, каналів і спільнот для торгівлі забороненими речами: вогнепальною зброєю, вибуховими пристроями, наркотиками тощо.

У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві блоковано діяльність "ботоферми", яка надавала послуги найманцям РФ і розсилала повідомлення про "замінування", - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ 05

Під час обшуку за місцем розташування "ботоферми" в орендованому офісі, правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи), майже 2 тис. SIM-карт операторів стільникового мобільного зв'язку України. Також вилучено чорнові записи про реєстрацію користувачів соціальних мереж, які розміщували провокаційні коментарі під публікаціями українських політичних діячів.

У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ 06

"Особи організаторів встановлено. Зараз тривають процесуальні дії для притягнення двох осіб до відповідальності", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172649
 
   
 Топ коментарі
 
Нарешті "спалили" базу зеботів??? В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 6245
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поки що зелених меншає В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 4076
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То-то я смотрю оцыфрованных порохоботов поуменьшилось на форуме.Те,которые остались,-гонят какую-то тухлятину,типо "это порох мочит власть зелёную"
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Тоді рускіх ще не булоб Вони називалися тоді великоросами. рускіх видумав сталін у1943 році коли створив РПЦ
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Хорошая новость.Оцыфрованных порохоботов с украинскими флажками снова поуменшится.Соевые уже с ума сходят-оккупировали американскую тучку и дрыщут оттуда"мы сосём у госдепа".Убогие питерки ПУ ПО и боты.
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на поверку эта ферма оказалась порохоботной
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Допереселялись? дайте им ещё квартиры в Киеве, гос. помощь и желательно хорошую компенсацию за втрачену халупу в Лугандоне.
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