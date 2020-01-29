 У Кабміні Гончарука повідомили, що зниження платіжок на тепло провели вже 143 підприємства

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.
"Лідерами за кількістю підприємств, які знижують суми за тепло, стали шість областей. У Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Тернопільській та Харківській областях всі без винятку теплокомуненерго перерахували платіжки. Найбільших відсотків при перерахунку досягли в місті Вільнянськ Запорізької області - тут суму в платіжці знизили на 31%", - повідомляється в публікації.
Друге і третє місце посіли селище міського типу Межова Дніпропетровської області і місто Білгород-Дністровський Одеської області, в них платіжки знизилися на 29% і 28% відповідно.
Нагадаємо, що ухвалена Урядом Гончарука постанова №1082 дозволила органам місцевої влади та підприємствам теплокомуненерго здійснювати перерахунок.
"Розмір перерахунку залежить насамперед від частки природного газу, вартість якого вдалося знизити Кабінету Міністрів України. Чим більше газу використовує підприємство, тим більший можливий відсоток перерахунку. Але для виробництва тепла також можуть використовуватися вугілля, пелети й інше", - повідомляє Урядовий портал.
А зеленый профан просто приписывает себе заслуги аномально-теплой зимы.
Гончарук збрехав, що подавав заяву про відставку до Офісу Зеленського: документ
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук збрехав, що подав заяву про відставку особисто президенту України Володимиру Зеленському. Офіс Президента такої заяви не отримував. Відповідний документ опублікував журналіст Олексій Братущак на своїй сторінці в Facebook.
Так, у відповіді ОПУ на запит журналіста наголошується, що "заява про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука в реєстраційно-довідковій базі Офісу президента України не зареєстрована"."І це при тому, що прем'єр публічно заявляв: передав заяву про відставку президенту, вона оформлена відповідно до закону та Конституції. Здається, у юриста-прем'єра якесь своє уявлення про документообіг між органами влади. Ну там, смс-кою скидати документи. Або через телеграм-канали. Або в інших месенджерах. Діджиталізація. Ага. Якщо так, якщо офіційні посадовці передають Зеленському свої заяви через смс-ки (чи як там у них це відбувається?), тоді кожну смс-ку на телефоні президента треба вважати офіційним документом. І так само реєструвати. І видавати на запити журналістів. Бо ось така вона публічна політика. Трохи відрізняється від реальності серіалів…" - додав Братущак.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському. В Офісі глави держави повідомили, що Зеленський отримав заяву для розгляду, хоча це не входить в його повноваження. 17 січня президент Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає уряду "шанс", але з певними умовами.
https://bykvu.com/ua/bukvy/goncharuk-zbrehav-shho-podavav-zajavu-pro-vidstavku-v-ofis-zelenskogo-dokument/
Роман Рябчук
@RRoman2019
·4 ч
В Чехии министр транспорта заключил контракт о разработке сайта на 16 млн евро. Местные программисты возмутились "расточительством" и сделали сайт бесплатно за одни выходные, после чего подарили правительству. Министра уволили.
відповідна рівню кваліфікації
зебілів від люлєй вже ніякі платіжки не врятують