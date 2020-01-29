 У Кабміні Гончарука повідомили, що зниження платіжок на тепло провели вже 143 підприємства

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

"Лідерами за кількістю підприємств, які знижують суми за тепло, стали шість областей. У Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Тернопільській та Харківській областях всі без винятку теплокомуненерго перерахували платіжки. Найбільших відсотків при перерахунку досягли в місті Вільнянськ Запорізької області - тут суму в платіжці знизили на 31%", - повідомляється в публікації.

Друге і третє місце посіли селище міського типу Межова Дніпропетровської області і місто Білгород-Дністровський Одеської області, в них платіжки знизилися на 29% і 28% відповідно.

Нагадаємо, що ухвалена Урядом Гончарука постанова №1082 дозволила органам місцевої влади та підприємствам теплокомуненерго здійснювати перерахунок.

"Розмір перерахунку залежить насамперед від частки природного газу, вартість якого вдалося знизити Кабінету Міністрів України. Чим більше газу використовує підприємство, тим більший можливий відсоток перерахунку. Але для виробництва тепла також можуть використовуватися вугілля, пелети й інше", - повідомляє Урядовий портал.

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