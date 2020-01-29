EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Економіка
  1415  27
Все про:опалення (147) тепломережа (45) платежі (19) Гончарук_Олексій (584)

 У Кабміні Гончарука повідомили, що зниження платіжок на тепло провели вже 143 підприємства

Завдяки прийнятій Урядом Гончарука постанові №1082, перерахунок платіжок змогли провести вже 143 підприємства в 21 області України, а також у Києві. Таку інформацію надали в Міністерстві розвитку громад і територій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

"Лідерами за кількістю підприємств, які знижують суми за тепло, стали шість областей. У Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Тернопільській та Харківській областях всі без винятку теплокомуненерго перерахували платіжки. Найбільших відсотків при перерахунку досягли в місті Вільнянськ Запорізької області - тут суму в платіжці знизили на 31%", - повідомляється в публікації.

Друге і третє місце посіли селище міського типу Межова Дніпропетровської області і місто Білгород-Дністровський Одеської області, в них платіжки знизилися на 29% і 28% відповідно.

Нагадаємо, що ухвалена Урядом Гончарука постанова №1082 дозволила органам місцевої влади та підприємствам теплокомуненерго здійснювати перерахунок.

"Розмір перерахунку залежить насамперед від частки природного газу, вартість якого вдалося знизити Кабінету Міністрів України. Чим більше газу використовує підприємство, тим більший можливий відсоток перерахунку. Але для виробництва тепла також можуть використовуватися вугілля, пелети й інше", - повідомляє Урядовий портал.

Дивіться також: Підприємства Чернівецької та Миколаївської областей не знизили нарахування за опалення, - Кабмін. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172648
 
 
 Топ коментарі
 
Николаев проверьте. Люди на ушах стоят от платёжек, которые на 30% больше прошлогодних и грозятся ещё повысить.В Кабмине Гончарука сообщили, что снижение платежек на тепло провели уже 143 предприятия - Цензор.НЕТ 9412
 показати весь коментар
 
А чого ж не потішити? Температура плюсова, лапша на вухах не замерзне.
 показати весь коментар
 
Это зима балует теплом плебс.
А зеленый профан просто приписывает себе заслуги аномально-теплой зимы.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А чого ж не потішити? Температура плюсова, лапша на вухах не замерзне.
 показати весь коментар
 
 
Николаев проверьте. Люди на ушах стоят от платёжек, которые на 30% больше прошлогодних и грозятся ещё повысить.
 показати весь коментар
 
 
Ні в якому разі не замерзне.А там і квітень настане,і навіщо те опалення?!
 показати весь коментар
 
Это зима балует теплом плебс.
А зеленый профан просто приписывает себе заслуги аномально-теплой зимы.
 показати весь коментар
 
 
Тут на Фейсбуку у декількох групах нарід топить за відміну других платіжок за транспортування газу. Ті платіжки приходитимуть не залежно від того, чи нарід газ використовував. І думка у тих групах така, що недобір грішми за зменшене внаслідок теплої зими споживання Фірташ перекриває оплатою за транспортування. Оплата залежно від регіону - від 0,52 грн до майже 3.00 грн за куб. Цинізм полягає в тому, що труби низького і середнього тиску, обладнання, щвіюварні роботи, врізки люди оплачувати власним коштом. От така фігня.
 показати весь коментар
 
 
Каким-то "совком" от таких новостей пованивает - "Комбайнеры намолотили уже 50 тонн угля".
 показати весь коментар
 
 
Барыги Порох и Грося столько закачали газа что теперь из за тёплой зимы его девать некуда. Вот Лёха и решил продать подешевле чтобы хоть как то бабло отбить, а то обещания надавали а бабла нет. Я не лох, сам слышал.
 показати весь коментар
 
на дотичну тему стосовно брехні Гончарука:

Гончарук збрехав, що подавав заяву про відставку до Офісу Зеленського: документ

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук збрехав, що подав заяву про відставку особисто президенту України Володимиру Зеленському. Офіс Президента такої заяви не отримував. Відповідний документ опублікував журналіст Олексій Братущак на своїй сторінці в Facebook.
Так, у відповіді ОПУ на запит журналіста наголошується, що "заява про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука в реєстраційно-довідковій базі Офісу президента України не зареєстрована"."І це при тому, що прем'єр публічно заявляв: передав заяву про відставку президенту, вона оформлена відповідно до закону та Конституції. Здається, у юриста-прем'єра якесь своє уявлення про документообіг між органами влади. Ну там, смс-кою скидати документи. Або через телеграм-канали. Або в інших месенджерах. Діджиталізація. Ага. Якщо так, якщо офіційні посадовці передають Зеленському свої заяви через смс-ки (чи як там у них це відбувається?), тоді кожну смс-ку на телефоні президента треба вважати офіційним документом. І так само реєструвати. І видавати на запити журналістів. Бо ось така вона публічна політика. Трохи відрізняється від реальності серіалів…" - додав Братущак.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському. В Офісі глави держави повідомили, що Зеленський отримав заяву для розгляду, хоча це не входить в його повноваження. 17 січня президент Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає уряду "шанс", але з певними умовами.

https://bykvu.com/ua/bukvy/goncharuk-zbrehav-shho-podavav-zajavu-pro-vidstavku-v-ofis-zelenskogo-dokument/
 показати весь коментар
 
 
приблизительно там же, где и "коррупции нет".
 показати весь коментар
 
Интересно кому этот бред на уши и насколько. Цена газа а могу говорить у нас ОСББ с котельной в декабре 4800 а январе 5700 такая же ситуация и на больших котельных . и что цену за тепло за январь снизят при том что подняли цену на газ. Сегодня опустили может административно цену а завтра поднимут. Анонса снижения цены на газ на февраль и март нет. Эх Пан премьер , пан премьер. Хоть чуть во что нибудь самому нужно вникнуть а не читать как попка чужие написаные бумажки.
 показати весь коментар
 
В Кривом Роге понизили на 21%, но стали добавлять аванс и в итоге к оплате больше чем по старой цене. При этом нагло людям рассказывают что стали в этом году больше потреблять тепла. При том, что зима теплая. Брешуть, як дихають суки.
 показати весь коментар
 
Слів нема, одні ...! Це дебільне створіння може пояснити, чому газ в грудні 2019р. був по 6,18грн за м3 з транспортуванням, а в січні 2020 став 6,9грн. за м3 + 1,02грн.за м3 за його транспотування = 7,92грн.за м3?!
 показати весь коментар
 
 
Єдине уточнення - не "трансопртування", а "бронювання"! Платимо за те, що замовили, навіть якщо використали не те, що просили - кручу-верчу нарід все одно обдурю!
 показати весь коментар
 



Роман Рябчук

@RRoman2019

·4 ч
В Чехии министр транспорта заключил контракт о разработке сайта на 16 млн евро. Местные программисты возмутились "расточительством" и сделали сайт бесплатно за одни выходные, после чего подарили правительству. Министра уволили.
 показати весь коментар
 
В Кривом Роге понизили на 21%, но стали добавлять аванс и в итоге к оплате больше чем по старой цене. При этом нагло людям рассказывают что стали в этом году больше потреблять тепла. При том, что зима теплая. Брешуть, як дихають суки.
 показати весь коментар
 
рахувати підприємства тепломережі - це робота для професіоналів Гончарука!
відповідна рівню кваліфікації
 показати весь коментар
 
Цензор в показаниях путается. На фотографии "Корадо" с термоголовкой и двухтрубная разводка из меди. Поди ещё и с нипельной резинкой. У кого на это есть деньги, того размер платёжки волнует, но не сильно.
 показати весь коментар
 
А почему вы думаете, что это "Корадо", а не "Керми".
 показати весь коментар
 
Мне не чего Вам ответить. Пан мае рацiю.
 показати весь коментар
 
Было за газ в платежках 6,6 грн за куб в том месяце, стало 5,83 грн за куб в этом месяце. Респект команде Зеленского.
 показати весь коментар
 
 
а ти бачив, як обісралася зедрисня сьогодні у суді з Поярковим?
зебілів від люлєй вже ніякі платіжки не врятують
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору