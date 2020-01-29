 Україні не варто плекати ілюзії, що Росія залишить Донбас після заміни Суркова, - Financial Times

Колишній віцепрем’єр-міністр Дмитро Козак очолив новостворену посаду у адміністрації президента Росії минулого тижня в рамках радикальних кадрових змін у Кремлі, які аналітики вважають сигналом про бажання Путіна продовжити своє правління, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Люди, поінформовані про процес переговорів, сказали виданню Financial Times, що зміни були націлені на те, щоб формалізувати підвищення Козака до статусу головного представника на переговорах з Україною.
Минулого року він керував процесом обміну двох обмінів в’язнів. Ці обміни зустріли широке схвалення як крок на зустріч завершенню російсько-української війни.
Козак також допоміг відродити переговори у Нормандському форматі, в яких окрім України й Росії беруть участь також Німеччина й Франція. Переговори відновилися минулого місяця після років блокування під керівництвом Суркова. "Сурков грав у втручання. Якщо він справді пішов, тоді це добре", - сказав неназваний співрозмовник видання з оточення президента України Володимира Зеленського.
Financial Times пише, що Козаку доведеться працювати з бажанням України повернути окуповані території поблизу кордону з Росією. Зеленський відмовився надавати так званим "республікам" широку автономію. Адже в Києві вважають цей крок врученням Москві права накладати вето на будь-які прозахідні зовнішньополітичні рішення.
Замість цього окупованим регіонам запропонували приєднатися до загального проекту децентралізації. "Сурков просував політику ослаблення України й недопущення підписання майбутніх угод між нею, ЄС і НАТО. Для цього він політично дестабілізував територію", - сказав співрозмовник видання, поінформований про деталі переговорів.
"Тепер ми більше зосереджені на управлінні процесом на місцях. Це більш прагматичний підхід. Козак сильний адміністратор й добре розбирається в економіці", - додало джерело. Інші ж експерти радять не плекати ілюзій щодо того, хто насправді буде ухвалювати важливі рішення. "Люди Володимира Зеленського пов’язують всі проблеми з Сурковим. Вони не розуміють, з ким мають справу", - сказав колишній працівник Кремля. "Звісно, ніхто не поверне ці території назад. Це фантастика", - додав співрозмовник.
Нагадаємо, Дмитра Козака, який раніше був віце-прем'єром, призначили на посаду заступника глави адміністрації Путіна. Він також став "куратором України", замінивши Владислава Суркова.
Там вже пів-мільйона жителів отримали громадянство Росії.
Лише після 1991-року, до 1994-го, в період напіврозпаду тодішньої касапії від колоніальної залежності звільнились Литва, Латвія. Естонія, Польща, частина Німеччини, ЧССР, Угорщина, Румунія, Болгарія, Угорщина, частина Молдови, частина Грузії, Україна, Азейбарджан, і, можливо, Туркменістан...
А Білорусь, частина Молдови, частина Грузії, Вірменія, Казахстан, Узбекистан, Киргизія, Тадикістан - згодом потрапили під колоніальну залежність... До речі, за останні швсть років - туди ж можна віднести і окуповану частину України...
Це зрозуміло навіть їжачку в тумані, а от віслюку з туманом (в голові) теє треба, мабудь, пояснювати добрим прочуханом з "об'єктивним рукоприкладством"
своя стратегия в отношении защиты России от воздействия Запада. И эта
стратегическая разработка кгбистов готовит в Украине и агентуру, и силы,
которые будут наводить хаос в управлении и в экономике. Неизвестно чьих есть
сегодняшние некоторые государственные деятели Украины, которые искусственно
вытаскивают из исторических могил политические идеологии времен борьбы за
независимость Украины во времена , когда Украина уже получила независимость и
должна думать о создании экономической независимости через добрососедство и
получение выгоды государству и народу.Вряд ли Россия действительно мечтает о Союзе с ее экономической
поддержкой. Изменение Конституции РФ как раз и направлены на коллективную ответственность Думы, а не Путина в радикальном изменении политики ив отношении Украины, и в отношении США и Европы. Да, России нужны только юго-восточные регионы Украины,
которые имеют еще уже затухающую промышленную мощь и примером тому служит Крым,
в котором за пару лет реставрировали судостроительный комплекс, который уже с
2020 года начнет строить более технологичные вертолетоносцы, чем хотели
покупать во Франции. Украиной Россия называет лишь юго-восток, который по
задумке КГБ-элиты должен был присоединиться с помощью "Минских
соглашений" к непризнанному Донбассу, соединив эту Новую Украину, или как
они называют "Новоросию" с непризнанной Приднестровской республикой.
Такой план и такая разработка рассчитана на годы изнурения украинской экономики
и создания в мире мифа о нацистской Украине, который не только Россия распространяет
вполне удачно, но и внедряет и управляет через крупный капитал в Украине и в
России жизнедеятельностью ложных националистических сил. Причем, абсолютное
большинство в этих "националистических силах" не понимают, что
"их ведут" и создают обеспеченную жизнь вовсе не для укрепления
державности и целостности нынешней Украины , а наоборот.Кто будет инвестировать в Украину, если идет война ,
как сказал президент Украины с термоядерной державой Россией? Причем, за
территории, которые не могли быть украинскими по Конституции выхода Украины из
СССР в территориях, в которых входила Украина в СССР. Никогда термоядерная
Россия не позволит Украине подвинуть базы НАТО к границам России и это факт.
Поэтому мало ресурсная Украина, которая еще и вошла в конфликт с президентом США
, не сможет удержать даже свои исконные территории на которые положили глаз не
только Россия, но восточно-европейские страны Евросоюза. Именно поэтому в
Польше созданы гос. .реестры правопреемников недвижимости в Прикарпатье, а
Венгрия и Россия раздают бесплатно украинцам свои паспорта и принимают
украинцев в свое гражданство.Украине пора бы иметь понятие о реальной собственной
независимости Украины и понимать правящей элите, что нация создается после
создания державы через объединение национальностей и этносов , проживающих на
своих исконных территориях. Конечно ни ЕС, ни Украина не понимают силы самой России. Штаты понимают и именно поэтому Трамп выделил много миллионов средств на начало разработки технологии супер скоростных ракет с ядерным двигателем. Кстати, такие ракеты Соединенные Штаты разрисовали в своих планах еще в 1976 году, но Штаты так и не нашли возможностей ядерного нагревателя воздуха, поступающего во вторую ступень ракеты и разгоняет крылатую ракету обычным расширенным воздухом до скорости 7 км в секунду.Вообще, новая Конституция России и ее победа в Сирии предоставляет возможности на создание нового договора на примирение Израиля и Палестины. Но для этого надо признавать миром захваченные арабские территории Израилем, как такие, которые возвращают историю стран Ближнего Востока. Тогда и Россия может вернуться к конституционному выхода республик из СССР с территориями, с которыми входила в СССР - как по Конституции СССР. Таким образом ни Крым, ни Западная Украина не могут принадлежать сегодняшней Украине, поскольку Украина с этими территориями не входила в СССР. Если Дума России денонсировала "пакт Молотова - Риббентропа" то Западная Украина принадлежит Польше, Румынии, Венгрии, а Крым принадлежит испокон веков России, или Турции. Повторяю, Конституция России и меняется именно для того, чтобы отнести к коллективной ответственности Думы решение о Крыме, Западную Украину и Донбасс из правопреемственности РФ от СССР, утвержденного решением ООН. Если правопреемник СССР по долгам и международным договорам - Российская Федерация через Думу признает незаконность пакта "Молотова -Риббентропа" о чем сейчас в Европе идут нарекания - то никогда Польша не откажется от Прикарпатья, которое было передано Германией СССР. Ведь в Польше уже давно существует государственный реестр польских правопреемников недвижимости и земли, что есть в Прикарпатье. Сила действия всегда равна силе противодействия - это закон
это дух и душа . Душа - внедряется в тело от Создателя и живя в разных телах
многие перерождения накапливает знания и опыт для прогресса развития
человечества А Дух приходит к новорожденному человеку от действий, мыслей и
чаяний родителей и отеческого народа. ( Отчизны, Родины) Дух русского и
украинского народов был един многие века до тех пор пока дух англосакского
народа не пошел политической и духовной войной на Россию, уводя народ Украины в
противоборство против собственной духовности. При такой войне англосаксы делают
ставку на перерождение киеворусской духовности в свой интерес для прекращения
сопротивления им в захвате ими своего управления на ресурсные территории. Убивая собственную
духовность киеворусичей, которая распространилась в веках и на остальные земли
русские, англосаксы травят души людей в России и в Украине разными гнусными
идеологиями и нагнетают ложное превосходство одной нации над другой. Это уже
было и повторялось в истории развития человечества много-много раз. в том числе
и несколько раз в 19, 20, и уже в 21 веках. Сейчас в век технологий быстрого распространения
информации , приходящей в каждый дом без цензуры - очень многие киеворусичи
поддаются на такую пропаганду, рассчитанную на интерес англосаксов. Потеряв
таким образом собственную духовность такие люди именно по воле англосаксов
становятся врагами духовности собственного народа и своей Отчизны. Многие более
удачливые из них пытаются присоединится к духовности других народов и выезжают
на постоянное жительство в другие страны и только единицы "бесстержневых"
находят там рай для своей души и тела. Другие же бездуховные либо удачно крадут
у своего народа , либо ноют без всяких действий на свое крепостное содержание. Кто ты и с кем твой дух? Если скажешь, что твой дух от украинского народа, то народы ведь тоже возникают не на пустом месте и ты опять ушел от понятия собственной Отчизны. Ведь, естественно, что если Киев
мать, то отцом можно называть того, кто основал Киев и это были князья Кий и
его братья. В летописи сказано, что Кий пришел и сел княжить на горе, а она
получила название Киевица, остальные братья княжили соответственно на горах
Щековица и Хоревица.Гипотез, кем был Кий до своего княжества, - множество. Его
имя отождествляют с охотником, "новгородским разбойником" и даже с "греческим
царем". Еще больше дискуссий вызывает национальность Кия, а точнее,
принадлежность его к определенному народу. Существуют десятки четко
отработанных "версий", согласно которым основатель города был антом, готом,
гунном, сарматом, аварцем, хазарином, поляком, персом, индусом, евреем, но никогда украинцем. Да, - основатели Киева никогда не были украинцами- национальность которая
возникла через много столетий в польско-литовской державе путем права первой
ночи пана -шляхтича и киеворуской невесты, выходящей замуж за киеворусича.
Восточные города Киевской Руси возникли путем расширения территорий и правления
на них киевских князей , имеющих право наследования. Поэтому народы русский и
украинский не просто братья, но и близнецы, хотя по-прежнему борющиеся за княжеские территории.
ему сурок порвал 5 точку..