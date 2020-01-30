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 Суспільство
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Все про:Аваков (1144) МВС (1250) США (6002)

 Аваков провів зустріч із заступником Держсекретаря США Ендрюсом. ФОТОрепортаж

Розвиток проєкту "Академія патрульної поліції", подальша реалізація ініціативи "Поліцейський офіцер громади" і спільна протидія кіберзлочинності. Про це йшлося на зустрічі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з заступником Державного секретаря США з питань програм Бюро INL в Європі й Азії Джорганом Ендрюсом.

Про це Цензор.НЕТ, про це повідомляє департамент комунікації МВС.

У повідомленні наголошується: "Арсен Аваков подякував американській стороні за всебічну підтримку та допомогу реформам, які впроваджує міністерство. Зокрема, за підтримку реформи поліції та допомогу у підготовці підрозділу КОРД.

"Завдяки підтримці американської сторони, ми запустили проєкт "Поліцейський офіцер громади" в одинадцяти регіонах України. В цьому році плануємо продовження ініціативи та запуск цього проєкту ще в низці маленьких міст", - зазначив Арсен Аваков.

Міністр наголосив, що МВС планує розбудувати три нові Академії патрульної поліції у Чернівцях, Кривому Розі та Рівному. Щоб кожного року ці навчальні заклади випускали 5 тисяч патрульних.

Окремо сторони обговорили співпрацю у протидії наркозлочинності та кіберзлочинам. Вже влітку очікується відкриття представництва Офісу DIE протидії наркозлочинності, що дозволить українським спеціалістам приєднатися до команди з протидії міжнародної наркозлочинності.

Арсен Аваков відмітив, що наразі триває робота над програмою протидії дрібній наркоторгівлі на вулицях країни.

Заступник Державного секретаря США з питань програм Бюро INL в Європі та Азії Джорган Ендрюс, своєю чергою, подякував за спільну роботу та партнерство, а також висловив сподівання, що у 2020 році вдасться реалізувати всі намічені проєкти.

"Хочу передати найщиріші вітання від Державного секретаря та подякувати за безпеку наших дипломатів",- наголосив Джорган Ендрюс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МВС України та посольство США розслідуватимуть можливе стеження за Йованович, - Аваков

Аваков провів зустріч із заступником Держсекретаря США Ендрюсом 01
Аваков провів зустріч із заступником Держсекретаря США Ендрюсом 02
Аваков провів зустріч із заступником Держсекретаря США Ендрюсом 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172646
 
 
 Топ коментарі
 
Арсен Аваков отметил, что сейчас идет работа над программой противодействия мелкой наркоторговле на улицах стран ы .Источник: https://censor.net.ua/n3172646 Правильно! Нечего крупному мешать!
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На пару стареньких бомберів розвів для потріб укр поліціі ?)
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Полицейская академия - продолжение, претендую на авторские права.
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На пару стареньких бомберів розвів для потріб укр поліціі ?)
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Чет Аваков как будто после парной. Видать присмалили пукан этому бандиту человеку.
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Они оба вмазанные после баньки со шпиёнками
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Они оба вмазанные после баньки со шпиёнками

Там шпиенки с крепким телом- ты их в дверь-они в окно...
И сказал,что с рюкзаками мы покончили давно...
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реформи рюкзакова, це збирання хабарів за призначення на посади в поліції! реформи рюкзакова, це нелегальний гральний бізнес! реформи рюкзакова, це незаконий видобуток золота, продовжити...?
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самий головний здобуток рюкзакова, призначення на посади в ДБР подільників!!! залишилось ще ген. прокурора 100% свого призначити і життя вдалося!
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На фото рюкзакович явно счастлив, что удостоился чести быть приглашенным, где ему даже пожали руку
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по его упитанности , так вроде бы мы Америка ..
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Арсен Аваков отметил, что сейчас идет работа над программой противодействия мелкой наркоторговле на улицах стран ы .Источник: https://censor.net.ua/n3172646 Правильно! Нечего крупному мешать!
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Уже летом ожидается открытие представительства Офиса DIE противодействия наркопреступности, что позволит украинским специалистам присоединиться к команде по противодействию международной наркопреступности. Источник: https://censor.net.ua/n3172646

Ааааа! Караул! Обмін треками (доріжками з англійської), про який казав найвеличніший політик Всесвіту, під загрозою!
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Зелений зробив велику помилку що залишив цього подонка на посаді..
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а что от него что то зависило - в отношении этого...
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америкос знает что он "ручкается" с главарем мафии..
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это не я - это УП ... Аваков провел встречу с заместителем Госсекретаря США Эндрюсом - Цензор.НЕТ 9775

Спрут Авакова: Як "тимчасовий міністр" нарощує свій вплив у силовому блоці





https://www.pravda.com.ua/articles/2020/01/28/7238587/

Центр протидії корупції, для УП
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