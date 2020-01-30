 Аваков провів зустріч із заступником Держсекретаря США Ендрюсом. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ, про це повідомляє департамент комунікації МВС.
У повідомленні наголошується: "Арсен Аваков подякував американській стороні за всебічну підтримку та допомогу реформам, які впроваджує міністерство. Зокрема, за підтримку реформи поліції та допомогу у підготовці підрозділу КОРД.
"Завдяки підтримці американської сторони, ми запустили проєкт "Поліцейський офіцер громади" в одинадцяти регіонах України. В цьому році плануємо продовження ініціативи та запуск цього проєкту ще в низці маленьких міст", - зазначив Арсен Аваков.
Міністр наголосив, що МВС планує розбудувати три нові Академії патрульної поліції у Чернівцях, Кривому Розі та Рівному. Щоб кожного року ці навчальні заклади випускали 5 тисяч патрульних.
Окремо сторони обговорили співпрацю у протидії наркозлочинності та кіберзлочинам. Вже влітку очікується відкриття представництва Офісу DIE протидії наркозлочинності, що дозволить українським спеціалістам приєднатися до команди з протидії міжнародної наркозлочинності.
Арсен Аваков відмітив, що наразі триває робота над програмою протидії дрібній наркоторгівлі на вулицях країни.
Заступник Державного секретаря США з питань програм Бюро INL в Європі та Азії Джорган Ендрюс, своєю чергою, подякував за спільну роботу та партнерство, а також висловив сподівання, що у 2020 році вдасться реалізувати всі намічені проєкти.
"Хочу передати найщиріші вітання від Державного секретаря та подякувати за безпеку наших дипломатів",- наголосив Джорган Ендрюс.
бандитучеловеку.
Там шпиенки с крепким телом- ты их в дверь-они в окно...
И сказал,что с рюкзаками мы покончили давно...
И янтаря...
Ааааа! Караул! Обмін треками (доріжками з англійської), про який казав найвеличніший політик Всесвіту, під загрозою!
Спрут Авакова: Як "тимчасовий міністр" нарощує свій вплив у силовому блоці
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/01/28/7238587/
Центр протидії корупції, для УП