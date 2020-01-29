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 Політика України
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 В Одесі з представниками США обговорюються деталі передачі Україні ще 3 патрульних катерів типу "Айленд", - ВМС

28 січня в Одесі стартувала 3-денна робоча зустріч між представниками Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Берегової охорони США. Захід проводиться для відпрацювання плану передачі для потреб ВМС України додатково трьох катерів класу Island.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу командування ВМС України.

"Зустріч проходить у рамках програми поставки катерів берегової оборони США в Україні. В даний час обговорюється питання поставки ще 3 катерів упродовж цього і наступного років, - зазначив начальник управління кораблебудування Командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Василь Радчук. - Отримання катерів процес тривалий і вимагає як оновлення та модернізації устаткування катерів, так і підготовки екіпажів. Ми очікуємо, що до кінця 2020 року катери будуть повністю готові до прийому екіпажів, які ми відправимо на підготовку на початку 2021 року. Попередньо, перші два катери увійдуть до складу ВМС України вже у травні 2021 року наступний - з невеликим інтервалом".

Одним із питань зустрічі є обговорення можливості підготовки катерів для передачі і навчання екіпажів за рахунок іноземної сторони, а також можливість додаткової підготовки на базі військової частини Берегової охорони США в м. Балтімор українських інструкторів, які повинні, в подальшому, забезпечити повний цикл підготовки майбутніх екіпажів на базі вже отриманих катерів Island безпосередньо в Україні.

Нагадуємо, в 1985-1992 роках для Берегової охорони США побудували 49 катерів класу Island. 37 з них продовжують службу, інші кораблі США вже передавали Пакистану, Грузії і Коста-Ріці. Два такі катери, USCGC Cushing (WPB-1321) і USCGC Drummond (WPB-1323), побудовані 1988 року, отримала Україна.

У вересні 2018 року відбулася церемонія передачі катерів нашій країні, на них було піднято українські прапори. Катери передаються на безоплатній основі.

У вересні 2019 року в США відбулася церемонія випуску 32 українських моряків, які пройшли багатомісячне навчання і підготовку для служби на цих кораблях.

22 жовтня 2019 року прибулі з США катери пришвартувалися до військового причалу Практичної Гавані в Одеському порту. Після проходження ходових випробувань, 13 листопада 2019 року патрульні катери класу Island - "Слов'янськ" і "Старобільськ" прийнято до складу ВМС України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172645
 
   
 Топ коментарі
 
бред написал!.. мы сейчас сидим в своих уютных квартирах и строчим комменты на Цензоре благодаря тому, что пацаны, мужик и деды уже шестой год остановили и держат кацапскую орду в границах 2015 года и не дают ей продвигаться дальше..
ты, Серожа, с такими паническими настроениями наверно и на улицу не выходишь, а то вдруг школота тебя остановит в подъезде и струсит с тебя мелочь "на покурить"..
Бойся дальше!
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Довооружают и дооснащают.
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Даже если бы несколько атомных авианосцев пришло и встало напротив Севастополя, ничего бы это не поменяло. Чтобы что-то поменять, нужно быть готовым воевать и умирать, отвоёвывая свои земли. А этого желания нет, ни у кого нет.
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интересно, переданные катера выполняют уже какие то задачи или нет.
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Вместо американских MK-38 Mk.0 ставят свое. Экипажи параллельно учатся на новое вооружение. Плюс на уровне слухов хотят значительно усилить огневую мощь по сравнению с проектной.

В Одессе проходят переговоры с представителями США о передаче Украине еще 3 патрульных катеров типа "Айленд", - ВМС - Цензор.НЕТ 4759
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Кацапская корабельная АК-630М-2 (10 тыс. выстрелов в минуту)
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А я думала, що Зеля випросить авіаносці, а йому як і Петі кілька катерів... В Одессе проходят переговоры с представителями США о передаче Украине еще 3 патрульных катеров типа "Айленд", - ВМС - Цензор.НЕТ 4087
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якщо Зеля нахлобучить Байденів то отримає і авіаносці
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ЗЕ мЬІротворець. Нафіга йому авіаносці? А катери це так, ганяти браконьєрів.
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А нафіга вони нам? В Чорному морі вони не потрібні.
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Ну продать, не судьба, я к тому что катера могут строить , а тут я с порохоботки Ксении смеюсь
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дивись слиною не захлибнись, комуняка колгоспна..
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американцы до 2025 года спишут несколько Ракетні крейсери типу «Тікондерога»..
вот если бы Украина, финансово и инфраструктурно была бы готова принять два или три таких крейсера, то это кардинально бы поменяло баланс военных сил в Черноморском регионе.. Рашка бы писяла кипятком и гремела сероводородными подрывами..
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Даже если бы несколько атомных авианосцев пришло и встало напротив Севастополя, ничего бы это не поменяло. Чтобы что-то поменять, нужно быть готовым воевать и умирать, отвоёвывая свои земли. А этого желания нет, ни у кого нет.
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Умірать, так, ні у однієї адекватної людини, такого бажання, навіть не може бути.
А от вбивати ворогів, які прийшли вбивати твоїх співгромадян, родичів, дітей, 90% чоловіків бажання мають.
10% ні.
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бред написал!.. мы сейчас сидим в своих уютных квартирах и строчим комменты на Цензоре благодаря тому, что пацаны, мужик и деды уже шестой год остановили и держат кацапскую орду в границах 2015 года и не дают ей продвигаться дальше..
ты, Серожа, с такими паническими настроениями наверно и на улицу не выходишь, а то вдруг школота тебя остановит в подъезде и струсит с тебя мелочь "на покурить"..
Бойся дальше!
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Никто никого не держит, никто никуда не идёт. Ни ***** наши захватывать, ни мы свои земли освобождать. И устраивает эта ситуация ****. А Вы витайте дальше в своих грёзах, что каждый день мы отбрасываем танковые дивизии, штурмующие Мариуполь.
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Серожа!.. тебя наверно часто "абижали" в школе, и ты вырос убежденным, что это так и должно быть, что это норма.. А здачи не пробовал давать?!
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А зачем ***** захватывать украинские земли и идти в атаку? Крым аннексировали потому что это стратегическая точка в обороне - там флот. Всё остальное не нужно. Донбасс захотел стать вторым Крымом и его кинули.
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Сергей Панченко b4fdda90, Украинские Воины сорвали ***** проект "новороссия" от Харькова до Одессы! если бы не Защитники Украины ,щас бы уже сепарский снаряд залетел в твое окно,помни об этом
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Одно дело "Джавелины" или радары какие-то. Но уж КАТЕРА! Катера (!!!) блин не можем построить для самих себя, чтобы свои работяги зарплату получили!
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Откуда бабло, если всё уходит на модернизацию и доставку катеров 1988 года выпуска, с обучением на них экипажей!!!
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Ти знаєш скільки часу потрібно від проекту і до ходових випробувань? А вони потрібні зараз, а не колись
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Катера отправить через керченский пролив, по накатанному маршруту.
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Наші уроди з Кузні таку ціну поставили, як ніби це американські катери з їх якістю і не хочуть знижувати. А якість при цьому "совєтьска",мля.
Простими словами Кузня хоче продати в ЗСУ, типу, Жигулі за ціною ауді.
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Половина ціни повертається в бюджет прямо на заводі, через податки.
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В Одессе проходят переговоры с представителями США о передаче Украине еще 3 патрульных катеров типа "Айленд", - ВМС - Цензор.НЕТ 3876

Як туркам, маючи зарплати рівня нашим вдається будувати підводні човни, фрегати десятками. І навіть авіаносець Анадулу на підході. Може тому що там немає кому купувати палаци по 250 млн, квартири в Лондоні по 400 млн і яхти тонажністю що весь наш флот.
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что можно сказать, эти катера нужны для определенных задач. но они не решают проблемы как не решают проблемы убожества типа гюрзы которые могут только выполнять задачи в реках и прибрежных водах при волнении не более 3-х баллов со своим примитивным оружием . Украине нужны ракетные катера с хорошей мореходностью, несколько дивизионов оснащенных Гарпунами, Экзосетами или Нептуном, но почему то это не интересно никому.
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а що ракетний катер може зробити проти підводного човна? Не треба забувати що рашка вже має 3 нових підводних човна у Чорному морі.
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та взагалі це помилка дрібними катерами щось зробити, без есмінців ніяк.
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Это катера береговой охраны - погранцов то есть. Они тоже нужны.
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Чего так долго? Непонятно почему не лучше поставить пушку как на кентаврах со стабилизатором ? Хотяб на перед катера а сзади уже с ручной наводкой?
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Американцы спрашивают
- Мы вам хотим передать катера, у вас есть желание и финансирование их осваивать, использовать, переоборудовать?
Наши мнутся и не знают что ответить, потому как Вашингтон еще и проверять будет, чтобы не пораспродали все на металлолом, с наших станется.
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