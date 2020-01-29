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 Політика України
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Все про:Гризлов (43) Донбас (13138) Тристороння контактна група (171) розведення сил (119)

 Контактна група "умовно погодила" одну з трьох ділянок для розведення сил - біля Гнутового, - росЗМІ

На засіданні Тристоронньої контактної групи 29 січня не домовилися про три нові ділянки розведення сил і засобів на Донбасі.

Про це розповів представник Росії в ТКГ Борис Гризлов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TACC.

За його словами, сторони не домовилися про три нові ділянки розведення і продовжать цю роботу.

"Важливо, щоб це питання відповідно до рішення лідерів "нормандського формату" було врегульовано до кінця березня 2020 року", - сказав він.

За повідомленням ТАСС, координатор від ОБСЄ Хайді Грау, узагальнивши пропозиції сторін, зазначила, що поки з дев'яти робочих варіантів збігається тільки один, що в районі КПВВ "Жовтень - Гнутове".

Водночас уточнюють, що ця домовленість "дуже умовна", оскільки бачення сторонами координат ділянок для розведення в цій локації "значно відрізняються".

Нагадаємо, на саміті "нормандської четвірки" (Німеччина, Росія, Україна, Франція) в Парижі 9 грудня 2019 року було рекомендовано здійснити розведення сил ще на трьох ділянках до наступної зустрічі в "нормандському форматі" у квітні 2020 року.

Читайте також: Найманці РФ наполягають на відкритті КПВВ поза запропонованими Україною точками - в Щасті і Золотому, - Фріш

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172643
 
 
 Топ коментарі
 
какое же оно гнусное и продажное зешмаркля
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а рф своих орков уже отвела от Зенелоховки-4?
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какое же оно гнусное и продажное зешмаркля
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Да. Оно не только тупое, оно еще и упорное в своей тупости.
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ошибочно щітать Зє!льоную плєсєнь тупой, но своєй. Оно враждєбноє, чужоє прі етом хітроє, подлоє, целєустрємльоннойє і всє йєго дєйствія чьотко укладиваюца в логічєскую лінію служенію ідєйє єдіной імпєрії со сталіцей в городє-хєройє москвє
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Все позиции оставленные ВСУ уже заняты свинособаками и полицаями....
Людей жалко...
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Яких людей? Тих шо за шмарклю голосували чи за жиддя?
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а рф своих орков уже отвела от Зенелоховки-4?
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Зелёные имбецилы, вы уже развели, смертей стало больше. Чтоб оно вам аукнулось да поскорее☝️☝️☝️
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Загиблі будуть приходити до нелоха вночі і він жахатиметься.
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Для этого совесть нужна, а у криворожского малороса ЗЕ ее нет.
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Та туди ж вашу мать!!! Чи не щодня загиблі та поранені! Навіть сліпоглухоніме ОБСЄ фіксує порушення. Контактная группа "условно согласовала" один из трех участков для разведения сил - у Гнутово, - росСМИ - Цензор.НЕТ 3243 Контактная группа "условно согласовала" один из трех участков для разведения сил - у Гнутово, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5450
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В Грузии кацапы так уже до Тбилиси дошли.

В Украине такими темпами за пару лет до Киева линию разграничения подвинут.
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Может быть кому-то это будет интересно
Зустрів знайомого, який служить у зоні АТО.
- Ну, як там у вас на війні?
- А ніякої війни нема.
- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…
- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони.
- Але ж є обмін військовополоненими!
- Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна.
Це каральна операція проти українців.
Leonidas Khomiakov
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а по-суті, дуже точно - нє в брофь, а в глас
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умовно домовились, умовно і розведемо!
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ползучая оккупация территории Украины
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Контактная группа "условно согласовала" один из трех участков для разведения сил, и враг "условно " прекратит огонь.
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- Теперь вот такое предложение: а что, если
- Не стоит.
- Ясно Тогда, может быть, нужно
- Не нужно.
- Понятно. Разрешите хотя бы
- А вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте!- Бриллиантовая рука.
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ці підлі розведення шоп "люді с той сторони нє гіблі", а наші бійці гинуть ще більше.
і ше отвращєнійє визиває інформаційна політика рєжиму Зє!льоной плєсєні - ми дізнаємось новини про нас від ворогів, а власть слуг перед народом шифруєця - ми для них ворог, вони нас бояця, вони нас обманюють
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Куточок Зрадофіла

@kutochok_z

·2 чЗгоден! Треба не "розведення", а активна боротьба! Не "шашки наголо", а миттєва відповідь на кожний постріл! Треба зробити цю війну дорогою для рашки, а не робити їй комфортні умови для безкарних вбивств українців!
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Стойте!!!
Контактная группа "условно согласовала" один из трех участков для разведения сил - у Гнутово, - росСМИ - Цензор.НЕТ 8364

А ведь ЗЕ в 2014-м году в Москве так говорил - "Россия отодвигает свои войска от границы Украины вглубь Украины".
Похоже, что это была не шутка ватного ублюдка, а план действий.
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Как обидно, что в Украине не осталось ни одного весомого переговорщика что называется "с яйцами". Который мог бы стукнуть кулаком по столу и ультимативно заявить, что пока не будет проведена верификация отведенной орками техники и тяжелой артиллерии и не будет хотя бы недели ПОЛНОЙ тишины, никто никуда не двинется. А если бандосы не прекратят ОТСТРЕЛ наших военных, будем отвечать УРАГАННЫМ ОГНЕМ. Конечно, все это мечты, но по факту, думаю, так было бы правильно. Сколько можно НАПРАСНО УНИЖАТЬСЯ?!!
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Почему же напрасно?

Коломойскому на заводы пошла дешевая электроэнергия из Роиси.
Коломойский покупает дешевый уголь на Роисе и продает втридорога Украине.
Компании Коломойского потихоньку монополизируют поставки нефтепродуктов в Украину.

И это только начало...
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Сущность по фамилии кАломойский я с Украиной не ассоциирую. После его гешефтов с ПриватБанком, после срежиссированного им сериала "Как по приколу стать президентом", я не считаю его гражданином моей страны.
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Юрій Костюк

@Youri_Kostyk

·

Семимильними кроками Оманський
@ZelenskyyUa
йде в бік визнання військової агресії з боку Московії внутрішнім громадянським конфліктом, повністю підіграючи в цьому ворогам України.




Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

С официальным визитом на оккупированную часть Донбасса может отправиться советник СНБО Украины Сергей Сивоха для того, чтобы решить ряд практических вопросов взаимодействия с ОРДЛО, а также встретиться с главарем «ДНР» Денисом Пушилиным.
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хотелось бы развода в районе Дебальцево (тем более что по Минским угодам оно наше)
не?
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Саханка тоже украинская, а Безымено было серой зоной на первых минских договоров,я смотрю, что на четвёртых минских договорах мы можем потерять весь юго восток Украины, и почему отвода войск россии до Керчи нет в Крыму?
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Пункт 1. Обмін "всіх на всіх". Обміняли? Пункт2. Повне припинення вогню. Припинили? Чи почали з Пункту 3, бо він фуйлу і сепарам більше подобається? Відведення українських військ. Пунктом 4 було вказано імплемінтацію "формули пуйла-штайнмаєра-зеленського"
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враг. чужой. подлий. послєдоватєльний воплощатєль ідєї урускаво міра і єдіной московской імпєрії
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длбйби - тє, хто щітаєт йєго бєстолковим українським президентом - воно толковий рєЗє!дєнт *****
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длбйби - тє, хто прівьол к власті яро-антиукраїнський рєжим Зє!льоной плєсєні
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Московская Орда под любым предлогом завоёвывает земли у соседей, и когда перестанут в школах финансировать преподавание предметов на русском языке из бюджета Украины? зачем нам будущие предатели из за которых мы теряем свои земли?
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Гадаю прийде час, коли термін ув'язнення, ці «договорщіки», отримабть не умовний...
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Гребагі рогаті продажні тварюки у цій групі.... *****, вони там зовсім міски десь загубили!!!!
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условное перемирие от условного президента
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