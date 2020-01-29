 Контактна група "умовно погодила" одну з трьох ділянок для розведення сил - біля Гнутового, - росЗМІ

Про це розповів представник Росії в ТКГ Борис Гризлов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TACC.
За його словами, сторони не домовилися про три нові ділянки розведення і продовжать цю роботу.
"Важливо, щоб це питання відповідно до рішення лідерів "нормандського формату" було врегульовано до кінця березня 2020 року", - сказав він.
За повідомленням ТАСС, координатор від ОБСЄ Хайді Грау, узагальнивши пропозиції сторін, зазначила, що поки з дев'яти робочих варіантів збігається тільки один, що в районі КПВВ "Жовтень - Гнутове".
Водночас уточнюють, що ця домовленість "дуже умовна", оскільки бачення сторонами координат ділянок для розведення в цій локації "значно відрізняються".
Нагадаємо, на саміті "нормандської четвірки" (Німеччина, Росія, Україна, Франція) в Парижі 9 грудня 2019 року було рекомендовано здійснити розведення сил ще на трьох ділянках до наступної зустрічі в "нормандському форматі" у квітні 2020 року.
Людей жалко...
В Украине такими темпами за пару лет до Киева линию разграничения подвинут.
Зустрів знайомого, який служить у зоні АТО.
- Ну, як там у вас на війні?
- А ніякої війни нема.
- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…
- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони.
- Але ж є обмін військовополоненими!
- Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна.
Це каральна операція проти українців.
Leonidas Khomiakov
- Не стоит.
- Ясно Тогда, может быть, нужно
- Не нужно.
- Понятно. Разрешите хотя бы
- А вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте!- Бриллиантовая рука.
і ше отвращєнійє визиває інформаційна політика рєжиму Зє!льоной плєсєні - ми дізнаємось новини про нас від ворогів, а власть слуг перед народом шифруєця - ми для них ворог, вони нас бояця, вони нас обманюють
Куточок Зрадофіла
@kutochok_z
·2 чЗгоден! Треба не "розведення", а активна боротьба! Не "шашки наголо", а миттєва відповідь на кожний постріл! Треба зробити цю війну дорогою для рашки, а не робити їй комфортні умови для безкарних вбивств українців!
А ведь ЗЕ в 2014-м году в Москве так говорил - "Россия отодвигает свои войска от границы Украины вглубь Украины".
Похоже, что это была не шутка ватного ублюдка, а план действий.
Коломойскому на заводы пошла дешевая электроэнергия из Роиси.
Коломойский покупает дешевый уголь на Роисе и продает втридорога Украине.
Компании Коломойского потихоньку монополизируют поставки нефтепродуктов в Украину.
И это только начало...
Юрій Костюк
@Youri_Kostyk
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Семимильними кроками Оманський
@ZelenskyyUa
йде в бік визнання військової агресії з боку Московії внутрішнім громадянським конфліктом, повністю підіграючи в цьому ворогам України.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
С официальным визитом на оккупированную часть Донбасса может отправиться советник СНБО Украины Сергей Сивоха для того, чтобы решить ряд практических вопросов взаимодействия с ОРДЛО, а также встретиться с главарем «ДНР» Денисом Пушилиным.
не?