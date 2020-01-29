 Від початку доби 29 січня ворог 6 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв наші позиції, а саме:

неподалік Мар'їнки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Піски - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік Оріхового - з міномета калібру 120 мм противник випустив 2 міни;

тричі поруч із Новотошківським - з міномета калібру 120 мм - 4 міни та з 82-мм міномета - 14 мін.

Українські захисники давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи супротивника припиняти обстріли.

Сьогодні, 29 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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