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Все про:обстріл (5928) Донбас (13138) операція Об'єднаних сил (2003)

 Від початку доби 29 січня ворог 6 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв наші позиції, а саме:

  • неподалік Мар'їнки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • поблизу населеного пункту Піски - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • неподалік Оріхового - з міномета калібру 120 мм противник випустив 2 міни;
  • тричі поруч із Новотошківським - з міномета калібру 120 мм - 4 міни та з 82-мм міномета - 14 мін.

Українські захисники давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи супротивника припиняти обстріли.

Сьогодні, 29 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

Читайте також: Двох українських воїнів поранено внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. За добу - 12 ворожих обстрілів, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172641
 
 
 Топ коментарі
 
Бессмерний на Прямому розповідає, що внаслідок зустрічі в Парижі, росєяні стали посередниками. Дякувати за це потрібно тупому перзидентові, це по перше.
По друге, вже очевидно, що сепарня не відійшла, а зайняла позиції, з яких наш зелений відвів ЗСУ.
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Не повезло сьогодні президенту...- пустий день, хоча в нього заробіток непоганий в ПАРЕ... ху-ло щось та й заплатить...
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Корчинский - Путин сдает Донбасс Зеленскому.
Победа в Петровском

https://youtu.be/glv36zuY3sw

Від початку доби 29 січня ворог 6 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3427
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Слава Богу, нікого навіть не поранили... Дай, Боже, щоб і до ранку!
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Бессмерний на Прямому розповідає, що внаслідок зустрічі в Парижі, росєяні стали посередниками. Дякувати за це потрібно тупому перзидентові, це по перше.
По друге, вже очевидно, що сепарня не відійшла, а зайняла позиції, з яких наш зелений відвів ЗСУ.
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Одужання пораненним воїнам України!!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! ну шо здадуть ворогу Гнутове, відкриють шлях на Маріуполь... ну да зебіли, творіть виродки зраду... мотузка готується...
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