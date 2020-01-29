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Все про:ОБСЄ (2379) Донбас (13138) Грау Хайді (2)

 Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Грау закликає до дотримання перемир'я на Донбасі й активізації протимінної діяльності

Кількість жертв серед цивільного населення в зоні конфлікту на сході України зросла, попри зниження кількості порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Гайді Грау, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оцінюючи загальну ситуацію безпеки в зоні конфлікту, хочу зазначити, що кількість порушень режиму припинення вогню в січні залишається нижчою за середній рівень минулого року. Проте кількість жертв серед цивільного населення, згідно з даними СММ ОБСЄ, порівняно з кінцем минулого року зросла", - заявила Грау журналістам у середу в Мінську за підсумками засідання ТКГ.

За її словами, окрім обстрілів, головною причиною загибелі цивільних осіб є міни. "Я закликаю сторони вжити всіх необхідних заходів щодо дотримання режиму припинення вогню та посилення протимінної діяльності", - сказала спецпредставник ОБСЄ.

Грау також наголосила на необхідності забезпечення доступу СММ ОБСЄ згідно з її мандатом.

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"Усе це є ключовими умовами запобігання цивільним жертвам і мирному вирішенню конфлікту", - зазначила вона.

За словами спецпредставника, в середу засідання ТКГ та її робочих груп у Мінську було орієнтоване переважно на імплементацію підсумків нормандського саміту в Парижі.

Так, робоча група з безпеки продовжила дискусію щодо визначення додаткових ділянок розведення сил і засобів. Грау додала, що ця тема буде на порядку денному і наступного засідання ТКГ. Також були порушені питання протимінної діяльності.

Гуманітарна робоча група, продовжила спецпредставник, обговорила тему зниклих безвісти осіб. "Хочу зауважити, що досі залишається відкритим питання надання повного та безумовного доступу Міжнародному комітету Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб, як це погодили лідери "нормандської четвірки", - заявила Грау.

Крім того, спецпредставник ОБСЄ повідомила, що підгрупа з економічних питань обговорила тему водопостачання через лінію зіткнення, виплати пенсій і забезпечення мобільного зв'язку. Політпідгрупа продовжила дискусію з питань особливого статусу Донбасу, а також імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство, додала вона.

Чергове засідання ТКГ відбудеться 12 лютого.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172637
 
 
 Топ коментарі
 
Для європейських країн питання миру на Донбасі більш актуальне,

адже Росія несе загрозу для кожній з цих країн. "Мета Заходу - помирити
Україну і Росію на будь-яких умовах.
Їм неважливо, чим заради цього Україні доведеться пожертвувати".
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Лучший призыв к миру на Донбассе это залп арты ВСУ

его слышат и повинуются
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Там жорстку блокаду треба встановлювати, а не водопостачання.
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Для європейських країн питання миру на Донбасі більш актуальне,

адже Росія несе загрозу для кожній з цих країн. "Мета Заходу - помирити
Україну і Росію на будь-яких умовах.
Їм неважливо, чим заради цього Україні доведеться пожертвувати".
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Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ сообщила, что подгруппа по экономическим вопросам обсудила тему водоснабжения через линию соприкосновения,Источник: https://censor.net.ua/n3172637 они и так на шару получают или зе хочет еще и доплачивать????????????
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ОБСЕ-это бородатый анекдот.
================
-Стой,пароль,стрелять буду..
=Да пошёл ты наХ
-5 лет служу,а пароль не меняется..
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Там жорстку блокаду треба встановлювати, а не водопостачання.
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Вже давно за це кажу , але ж ніхто курва не чує ! )
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Лучший призыв к миру на Донбассе это залп арты ВСУ

его слышат и повинуются
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Она вообще не в теме. Только танковых атак и обстрела друг друга тактическим ядерным оружием последнее время не было.
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Собственно Зеленский тоже не в теме, но бубочке простительно.
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Люди которые звали войну в наш общий дом, вполне заслуженно получили все атрибуты войны: обстрелы и мины.
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Обесеры вы хоть раз на ту территорию зайдите и пушки посчитайте.
Начните с сепаров.
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Чергове Бла бла бла.... Жодного сенсу , жодноі перспективи від цієі балакні
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Обеспокоенные! Может хватит призывать и требовать лишь от одной Украины?Задолбали.
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Давно пора разминировать территории, потому, что от безделья пацаны хреначат водку, а потом ищут приключения и подрываются на минах.
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