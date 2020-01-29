EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  360  10
Матеріали за темою:
Все про:перемовини (1433) Червоний Хрест (153) Оліфер (187) зниклий безвісти (9)

 Учасники переговорів стосовно Донбасу домовилися шукати зниклих безвісти за допомогою Червоного Хреста, - Оліфер

Учасники Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися на засіданні в середу до наступного засідання опрацювати пропозиції щодо механізму організації пошуку зниклих безвісти за участю, зокрема, Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ),

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Досягнуто домовленості про відновлення пошуку зниклих безвісти: до наступного засідання ТКГ ц Мінську буде опрацьовано відповідні пропозиції щодо механізму організації цієї роботи за участю міжнародних організацій, зокрема Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - написала Оліфер на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу ввечері за підсумками засідання.

Вона зазначила, що в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи також триває робота зі взаємного звільнення людей, "яка була успішно проведена 29 грудня 2019 року".

Читайте також: МінТОТ візьметься за питання зниклих без вісті на Донбасі, - заступник міністра Ілляшенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172636
 
 
 Топ коментарі
 
багато зі зниклив безвісти зараз на росії.
 показати весь коментар
 
ото ж...наших искать некому... не пустят этих...и если живы - запрячут тех..
все болтовня!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
того Красного Креста, который им упорно возит стройматериалы и памперсы?
или какого-то.... нейтрального?
 показати весь коментар
 
 
ото ж...наших искать некому... не пустят этих...и если живы - запрячут тех..
все болтовня!
 показати весь коментар
 
 
Не, это того красного креста, сотрудники которого не посещают украинских заключённых в расийских тюрьмах, что бы не "злить" кацапов.
 показати весь коментар
 
 
багато зі зниклив безвісти зараз на росії.
 показати весь коментар
 
 
договорились с теми (МККК),кому глубоко н,,ть на пропавших безвести,,,
 показати весь коментар
 
 
Не та "фірма" і шукати наших вони не будуть, а добровольців тим більше, їх навіть за хороші гроші дика орда не віддає.
 показати весь коментар
 
Как и обсе, и паре, и оон. Очередная слепая организация
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору