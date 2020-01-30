 Навчальні збори для офіцерів ракетних військ і артилерії відбулися в зоні ООС на Луганщині. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Під час занять вивчаються керівні документи командирів артилерійських і ракетних підрозділів усіх ланок, питання розміщення особового складу в стаціонарних умовах, забезпечення харчуванням, побутові умови при розміщенні, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, технічне забезпечення озброєння і військової техніки, організація бойової підготовки. Головна увага при цьому акцентується на бойовій готовності підрозділу під час виконання бойових завдань.
Під час практичної фази артилеристи відпрацьовували елементи підготовки до нанесення ракетного удару на базі реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч" як у повсякденній діяльності, так і в кризових ситуаціях із підготовлених і непідготовлених позиційних районів в умовах, наближених до бойових без бойової стрільби.
Учасники занять передаватимуть отриманий досвід своїм підлеглим, щоб поліпшити якість виконання завдань підрозділами ракетних військ і артилерії.