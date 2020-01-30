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 Навчальні збори для офіцерів ракетних військ і артилерії відбулися в зоні ООС на Луганщині. ФОТОрепортаж

На Луганщині, на базі одного з артилерійських підрозділів відбулися заняття з організації питань життєдіяльності підрозділів ракетних військ і артилерії. Для участі залучалися командири ракетних і артилерійських військових частин, начальники артилерійських підрозділів і офіцери-артилеристи, які виконують бойові завдання в районі проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Навчальні збори для офіцерів ракетних військ і артилерії відбулися в зоні ООС на Луганщині 01

Під час занять вивчаються керівні документи командирів артилерійських і ракетних підрозділів усіх ланок, питання розміщення особового складу в стаціонарних умовах, забезпечення харчуванням, побутові умови при розміщенні, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, технічне забезпечення озброєння і військової техніки, організація бойової підготовки. Головна увага при цьому акцентується на бойовій готовності підрозділу під час виконання бойових завдань.

Навчальні збори для офіцерів ракетних військ і артилерії відбулися в зоні ООС на Луганщині 02
Навчальні збори для офіцерів ракетних військ і артилерії відбулися в зоні ООС на Луганщині 03

Дивіться також: Навчальні збори командирів танкових підрозділів відбуваються на Луганщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Навчальні збори для офіцерів ракетних військ і артилерії відбулися в зоні ООС на Луганщині 04

Під час практичної фази артилеристи відпрацьовували елементи підготовки до нанесення ракетного удару на базі реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч" як у повсякденній діяльності, так і в кризових ситуаціях із підготовлених і непідготовлених позиційних районів в умовах, наближених до бойових без бойової стрільби.

Навчальні збори для офіцерів ракетних військ і артилерії відбулися в зоні ООС на Луганщині 05
Навчальні збори для офіцерів ракетних військ і артилерії відбулися в зоні ООС на Луганщині 06
Навчальні збори для офіцерів ракетних військ і артилерії відбулися в зоні ООС на Луганщині 07
Навчальні збори для офіцерів ракетних військ і артилерії відбулися в зоні ООС на Луганщині 08

Учасники занять передаватимуть отриманий досвід своїм підлеглим, щоб поліпшити якість виконання завдань підрозділами ракетних військ і артилерії.

Навчальні збори для офіцерів ракетних військ і артилерії відбулися в зоні ООС на Луганщині 09

Навчальні збори для офіцерів ракетних військ і артилерії відбулися в зоні ООС на Луганщині 10
Навчальні збори для офіцерів ракетних військ і артилерії відбулися в зоні ООС на Луганщині 11
Навчальні збори для офіцерів ракетних військ і артилерії відбулися в зоні ООС на Луганщині 12

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172635
 
 
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Пожарный щит правильный. Только красным должен быть.
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Прийде час, прийде лідер - який без оглядок, сцикунстваа скаже, що помститись, й повернути окуповані території реально лише розвиваючи ракетно-атомне озброєння і зібравши 2 млн. військо. Все інше фарс розрахований на ухилянтсько, колаборантську бидло більшість.
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