 Навчальні збори для офіцерів ракетних військ і артилерії відбулися в зоні ООС на Луганщині. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Під час занять вивчаються керівні документи командирів артилерійських і ракетних підрозділів усіх ланок, питання розміщення особового складу в стаціонарних умовах, забезпечення харчуванням, побутові умови при розміщенні, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, технічне забезпечення озброєння і військової техніки, організація бойової підготовки. Головна увага при цьому акцентується на бойовій готовності підрозділу під час виконання бойових завдань.





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Під час практичної фази артилеристи відпрацьовували елементи підготовки до нанесення ракетного удару на базі реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч" як у повсякденній діяльності, так і в кризових ситуаціях із підготовлених і непідготовлених позиційних районів в умовах, наближених до бойових без бойової стрільби.









Учасники занять передаватимуть отриманий досвід своїм підлеглим, щоб поліпшити якість виконання завдань підрозділами ракетних військ і артилерії.







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