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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:донор (25) кров (17) USAID (10)

 В Україні високий ризик інфікування пацієнтів під час переливання крові в держлікарнях, - Вахненко

У 2012 році Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило Україні 22 млн доларів на зміцнення потужності Національної служби крові, однак донорство ще не розвинене, а ризик інфікування пацієнтів при переливаннях дуже високий.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це в ході пресконференції в інформаційному агентстві "УНІАН" заявила президент міжнародної громадської організації "Асоціація безкорисливого донорства крові "ПоКроВа" Лариса Вахненко.

"Під програми крові були відпущені неймовірні гроші. У 2012 році Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) за програмою зміцнення потужності Національної служби крові, моніторингу ситуації з безпекою, покращення функціонування референс-лабораторії виділив 22 млн доларів. Де ці гроші? Донорство так й не розвинене, питання безпеки крові не вирішене", - підкреслила експерт.

Вахненко зазначила, що в українській державній сфері охорони здоров'я немає ніякого порядку, а статистика не ведеться.

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"Ми не знаємо, скільки у нас людей в Україні взагалі, не знаємо, потреби лікувальних установ - скільки потрібно донорів та скільки їх потенційно є в кожному місті. Міністерство охорони здоров'я не веде статистику. Немає гарантій забезпечення населення необхідними препаратами. Кров переливають хто і як попало. У нас Служба крові - як корабель без капітана і мотора просто бовтається на воді посеред океану, абсолютно некерований. Ось така зараз Служба крові", - сказала вона.

Вахненко також акцентувала увагу журналістів на великій кількості ускладнень у пацієнтів, що з'являються в результаті переливань крові.

"Наша організація вже більше 20 років воює з МОЗ для того, щоб у нас нарешті було генетичне тестування крові на європейському рівні. Але віз й нині там. Я працювала в інституті, де робиться трансплантація органів. Уявіть собі: робиться трансплантація печінки людині, яка перехворів на гепатит, і ми йому вливаємо кров з гепатитом. Були й такі випадки. Але їх ніхто не фіксує. МОЗ не стежить за цим. Добре, що є приватний фракціонатор та якісні препарати. Потрібно в першу чергу, забезпечувати ними населення України", - резюмувала експерт.

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У свою чергу, голова правління Всеукраїнського товариства гемофілії Олександр Шміло заявив, що в Україні 98% хворих на гемофілію були заражені гепатитом С під час переливання крові та препаратів у державних і комунальних закладах охорони здоров'я. За його словами, держава намагається замовчувати це, щоб не спровокувати скандал.

"У нас по країні на величезну кількість станцій, де заготовляють кров, всього лише 2 приватні. Дійсно, там інфікування препаратами зупинено. Там стоїть нове сучасне обладнання. Треба зняти капелюха перед бізнесом, що зроблені кроки щодо усунення такої небезпеки, як інфікування препаратами. Це здорово. Тому, звичайно, повинно бути входження приватних підприємств у галузь заготівлі крові", - підсумував Шміло.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172632
 
 
 Топ коментарі
 
они готовы коронавирусу ))))) ага...
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ну и что с нами будет, когда придет коронавирус ?

кто-то еще сомневается........ USAID дал Украине $22 млн на Службу крови, но пациентов госбольниц продолжают заражать гепатитом С, - эксперт - Цензор.НЕТ 7184
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а ви думали медична мафія на Уляну перла за копійки?
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ну и что с нами будет, когда придет коронавирус ?

кто-то еще сомневается........ USAID дал Украине $22 млн на Службу крови, но пациентов госбольниц продолжают заражать гепатитом С, - эксперт - Цензор.НЕТ 7184
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Майки, трусики берите
И на кладбище бегите
Занимайте лучшие места!
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они на него натравят гепатит с, а гепатит это наше родное с ним можно и до смерти.
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Я ТАК ПОНЯЛ ИМ ДЕНЕГ НЕ ДОСТАЛОСЬ ВОТ И НОЮТ!
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Ауе😁😁😁, бородатая "няня" от главзебила, видать помогла "освоить"😉😉😉 выделенные средства
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Нашим чиновникам деньги давать нельзя - все подеребенят.
Помогать нашей стране можно только конкретными вещами, медикаментами, мед оборудованием, оружием, техникой и тд.
И то нужно следить, чтобы не продали
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Де ці гроші потрібно запитати у юзівської акушерки.
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а ви думали медична мафія на Уляну перла за копійки?
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А Уляна після нищівного реформування мінбудьздоров'я вже не мала сил укріпити Національну службу крові, бо ті 22 лями "розсмокталися" до неї, чи не мала бажання, бо їй з тих грошей нічого не перепало? В Украине высокий риск инфицирования пациентов при переливаниях крови в госбольницах, - Вахненко - Цензор.НЕТ 9943
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Всё, как у папуасов. Плавно переезжаем к странам четвёртого мира.
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Так спрашивают будто из вакуума появилась рука и стащила те 22 млн. долларов. Называйте имена, господа.
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а Мальвина Олег Анатольевич о своем, о девичьем, уписался но забыл трусики снять В Украине высокий риск инфицирования пациентов при переливаниях крови в госбольницах, - Вахненко - Цензор.НЕТ 3558
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Ээээээ....Зато олигарх из Украины купил самый дорогой замок ! Гордимся.
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Че за бред? Сейчас ищу доноров, так, при малейшем подозрении, не пропускают на сдачу. А через 2 дня после сдачи можно получить развернутый документ анализов. Киев, Максима Берлинского, 12.
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Це так не працює, нажаль. Кращє, звісно, ніж взагалі не тестована але це не гарантує відсутність небезпеки інфікування. Штати свою систему перевели вже на дворічний лаг-період (тобто переливання роблять від донорів з дворічною історією аналізів). Кілька років тому був щє рік. Щось знають...
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да, еще пару годиков и по улицах все будут в мед. масках ходить
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