 В Україні високий ризик інфікування пацієнтів під час переливання крові в держлікарнях, - Вахненко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це в ході пресконференції в інформаційному агентстві "УНІАН" заявила президент міжнародної громадської організації "Асоціація безкорисливого донорства крові "ПоКроВа" Лариса Вахненко.

"Під програми крові були відпущені неймовірні гроші. У 2012 році Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) за програмою зміцнення потужності Національної служби крові, моніторингу ситуації з безпекою, покращення функціонування референс-лабораторії виділив 22 млн доларів. Де ці гроші? Донорство так й не розвинене, питання безпеки крові не вирішене", - підкреслила експерт.

Вахненко зазначила, що в українській державній сфері охорони здоров'я немає ніякого порядку, а статистика не ведеться.

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"Ми не знаємо, скільки у нас людей в Україні взагалі, не знаємо, потреби лікувальних установ - скільки потрібно донорів та скільки їх потенційно є в кожному місті. Міністерство охорони здоров'я не веде статистику. Немає гарантій забезпечення населення необхідними препаратами. Кров переливають хто і як попало. У нас Служба крові - як корабель без капітана і мотора просто бовтається на воді посеред океану, абсолютно некерований. Ось така зараз Служба крові", - сказала вона.

Вахненко також акцентувала увагу журналістів на великій кількості ускладнень у пацієнтів, що з'являються в результаті переливань крові.

"Наша організація вже більше 20 років воює з МОЗ для того, щоб у нас нарешті було генетичне тестування крові на європейському рівні. Але віз й нині там. Я працювала в інституті, де робиться трансплантація органів. Уявіть собі: робиться трансплантація печінки людині, яка перехворів на гепатит, і ми йому вливаємо кров з гепатитом. Були й такі випадки. Але їх ніхто не фіксує. МОЗ не стежить за цим. Добре, що є приватний фракціонатор та якісні препарати. Потрібно в першу чергу, забезпечувати ними населення України", - резюмувала експерт.

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У свою чергу, голова правління Всеукраїнського товариства гемофілії Олександр Шміло заявив, що в Україні 98% хворих на гемофілію були заражені гепатитом С під час переливання крові та препаратів у державних і комунальних закладах охорони здоров'я. За його словами, держава намагається замовчувати це, щоб не спровокувати скандал.

"У нас по країні на величезну кількість станцій, де заготовляють кров, всього лише 2 приватні. Дійсно, там інфікування препаратами зупинено. Там стоїть нове сучасне обладнання. Треба зняти капелюха перед бізнесом, що зроблені кроки щодо усунення такої небезпеки, як інфікування препаратами. Це здорово. Тому, звичайно, повинно бути входження приватних підприємств у галузь заготівлі крові", - підсумував Шміло.