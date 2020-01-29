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 Київські новини
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Все про:Київ (6884) Метрополітен (411)

 З 1 квітня столичний метрополітен повністю відмовиться від жетонів

Жетони на проїзд у київському метрополітені діють до 31 березня 2020 року. Зеленими картками можна буде скористатися ще рік після цього.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу КП "Київметрополітен".

"Рішення про перехід на е-квиток і це розпорядження припускають, що жетони працюватимуть до 31 березня (так-так, ми знаємо, що процес видається вічним, тому ви можете не купувати жетони вже і не чекати останнього дня). Використовуйте, будь ласка, всі свої запаси до 31 березня, якщо не плануєте зберігати жетони "на довгу пам'ять". З 1 квітня разовий прохід буде за qr-квитками", - сказано на сторінці КП "Київметрополітен" у Facebook.

При цьому поїздки, записані на зелені картки, можна буде використовувати до 31 березня 2021 року зазначили в пресслужбі.

"Далі столиця повністю переходить на е-квиток, оператором якого визначено КП "ГІОЦ". Уточнити детальну інформацію про роботу електронного квитка можна за телефоном 044 366 55 55 або на сайті https://transport.kyivcity.gov.ua/ У оператора також працює телеграм бот і фб-сторінка", - додали в "Київметрополітені".

Читайте також: КМДА планує з 1 квітня поміняти вартість проїзних квитків

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172630
 
 
 Топ коментарі
 
наприкінці другого десятиліття двадцять першого століття
нарешті
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КАК БАБУШКЕ ИЗ СЕЛА ПРОЕХАТЬ В МЕТРО ?
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Ебилет? Это такое ругательство? В общем, похоже: жетон продают за 5-10 секунд, ебилет за минуту. Соответственно, очереди будут в 6-12 раз больше, чем нынешние. Плюс, кучи мусора на платформах.
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******? Это такое ругательство? В общем, похоже: жетон продают за 5-10 секунд, ****** за минуту. Соответственно, очереди будут в 6-12 раз больше, чем нынешние. Плюс, кучи мусора на платформах.
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а если сбои как обычно у нас?... не пользоваться метро или ломать турникеты?
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Один тут кричит пробки, понаехали... и сделать платным вьезд для иногородних машин, потому что бробки, благодаря грамотным разрешениям по новостройкам, другие ****** вводят... Везде проблему решает Кличко! Думаю снесут и шлагбаумы и турникеты.
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если бы у нас все работало как часы - нема питань, но у нас такая страна Украина, в которой часты технические сбои и ошибки
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наприкінці другого десятиліття двадцять першого століття
нарешті
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Фигня. Пластиковые жетоны были самым лучшим решением.
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Особенно покупка и продажа. Купить жетон секунда дела, в отличие от всяких ********.
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За последние 20лет раз 10 ездил в метро, больше походу ездить не буду)
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Этот же пластиковый билет работает в автобусах, трамваях, троллейбусах и городской электричке, если что. Пополняется с мобильного телефона.
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А если я не езжу на общественном транспорте, ну в крайнем случае раз в год)
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Купить бумажный билет с QR-кодом в автоматах, которые стоят на станциях. В чем проблема? Кроме того такие же билеты будут использоваться в трамвае, троллейбусе и городской электричке. 1 билет работает в 4-х видах транспорта. Бабушке плохо?
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Автобус пропустил. Получается, что на 5.
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