 З 1 квітня столичний метрополітен повністю відмовиться від жетонів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу КП "Київметрополітен".

"Рішення про перехід на е-квиток і це розпорядження припускають, що жетони працюватимуть до 31 березня (так-так, ми знаємо, що процес видається вічним, тому ви можете не купувати жетони вже і не чекати останнього дня). Використовуйте, будь ласка, всі свої запаси до 31 березня, якщо не плануєте зберігати жетони "на довгу пам'ять". З 1 квітня разовий прохід буде за qr-квитками", - сказано на сторінці КП "Київметрополітен" у Facebook.

При цьому поїздки, записані на зелені картки, можна буде використовувати до 31 березня 2021 року зазначили в пресслужбі.

"Далі столиця повністю переходить на е-квиток, оператором якого визначено КП "ГІОЦ". Уточнити детальну інформацію про роботу електронного квитка можна за телефоном 044 366 55 55 або на сайті https://transport.kyivcity.gov.ua/ У оператора також працює телеграм бот і фб-сторінка", - додали в "Київметрополітені".

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