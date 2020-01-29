Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Прошу внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення громадянином Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом на території України і за її межами щодо мене кримінального правопорушення, а саме втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, відповідальність за яке передбачена ч. 2 с. 343 КК України. Негайно розпочати досудове розслідування і дати слідчим ДБР письмові вказівки", - сказано в заяві Шокіна.
Шокін заявляє, що погодився залишити посаду генпрокурора України внаслідок тиску Байдена.
Ексгенпрокурор стверджує, що наприкінці 2015 року та на початку 2016 року Байден, використовуючи своє службове становище, кілька разів особисто прибував до України з офіційними візитами, з метою проведення з керівниками держави переговорів щодо його усунення із займаної посади.
Шокін вважає, що таким чином Байден домагався згортання розслідування кримінальних проваджень за фактами протиправної діяльності осіб, пов'язаних з компанією Burisma Holding Limited, зокрема, як заявляє ексгенпрокурор, сина американського чиновника - Хантера.
За словами Шокіна, Байден вимагав звільнити його в обмін на безперешкодне надання Україні державної гарантії США на суму $1 млрд.
- Отдайте мне мои деньги, - шепелявил он, - я совсем бедный! Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, - сказал Труба. Может быть, там помогут.
- Меня никто не любит, - продолжал Шокин, содрогаясь..."
"Соевая шелупонь" территории не просирала, а ваша зелень уже лижет пуйлу подметки.
«Пуля, которая была выпущена, фактически была направлена прицельно, с использованием, скорее всего, тепловизора, поскольку все шторы, все ролеты, предусмотренные в вечернее время, были закрыты. Увидеть тень или местонахождение лиц, находившихся в кабинете, было невозможно», - сказал Матиос.
«Следствие уверено об осведомленности стрелка, а также его заказчиков о расположении и местоположении вещей и предметов, в том числе о месте пребывания Генерального прокурора, так как выстрел был фактически осуществлен в упор в расчете на попадание в область туловища или головы», - добавил главный военный прокурор Украины.
Сам Шокин заявил, что считает виновными в покушении на себя Путина и Байдена .
Порохоботи - це ж ваше чмо!!!
Ох Америка, смотри как бы рашка с китаем не стали мировым оплотом "демократии"
ну на фига тебе на старости лет влазить во внутренние дела США, идиот старый?