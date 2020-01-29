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 Політика України, За кордоном
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Все про:Байден (176) Шокін (146) ДБР (822)

 Шокін просить ДБР відкрити справу проти Байдена

Ексгенпрокурор України Віктор Шокін вимагає від Державного бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження проти ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Прошу внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення громадянином Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом на території України і за її межами щодо мене кримінального правопорушення, а саме втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, відповідальність за яке передбачена ч. 2 с. 343 КК України. Негайно розпочати досудове розслідування і дати слідчим ДБР письмові вказівки", - сказано в заяві Шокіна.

Шокін заявляє, що погодився залишити посаду генпрокурора України внаслідок тиску Байдена.

Ексгенпрокурор стверджує, що наприкінці 2015 року та на початку 2016 року Байден, використовуючи своє службове становище, кілька разів особисто прибував до України з офіційними візитами, з метою проведення з керівниками держави переговорів щодо його усунення із займаної посади.

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Шокін вважає, що таким чином Байден домагався згортання розслідування кримінальних проваджень за фактами протиправної діяльності осіб, пов'язаних з компанією Burisma Holding Limited, зокрема, як заявляє ексгенпрокурор, сина американського чиновника - Хантера.

За словами Шокіна, Байден вимагав звільнити його в обмін на безперешкодне надання Україні державної гарантії США на суму $1 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172627
 
 
 Топ коментарі
 
Зовсім,мабудь вже #бонувся... Шокин просит ГБР открыть дело против Байдена - Цензор.НЕТ 1530
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Вілізла тля, а чому сам не порушив коли на нього тиснули?
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Старий маразматик вирішив какаху кинути перед візитом Помпео.
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ГБР все может....если в ОПе попросят...может и Шокин сможет с ними порешать... Шокин просит ГБР открыть дело против Байдена - Цензор.НЕТ 3438
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Тепловизором в голову..... через стекло и шторы..... ВОТ ТАКОЙ рубец в мозгу остался..... Его единственная извилина.....
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а против Шокина что он дал взятку Джулиани чтобы ему Шокину сделали гражданство США не надо возбуждать уголвное дело какое же воно провонявшее и ублюдочное ничтожество это овпанный Шокин.. тьфу на хахашку похож...
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та ні, він сої обївся. свідки свинарчукові ще не таке можуть встромити в спину країни, щоб залишитись при годівниці.
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Шокин -- твое место в тюрьме с конфискацией всего майна !!! Продажная коррупционная тварь Шокін просить ДБР відкрити справу проти Байдена - Цензор.НЕТ 3857
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Вілізла тля, а чому сам не порушив коли на нього тиснули?
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Старий маразматик вирішив какаху кинути перед візитом Помпео.
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Таки есть.Выскочил как чёрт с коробки.Забыли тебя-радуйся,сиди на берегу с удочкой карасей тягай.Что им не хватает.
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Джулиани заплатил гниде, боятся импичмента Трампа. Спектакли разыгрывают.
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В углу плакал Шокин.
- Отдайте мне мои деньги, - шепелявил он, - я совсем бедный! Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, - сказал Труба. Может быть, там помогут.
- Меня никто не любит, - продолжал Шокин, содрогаясь..."
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Так почему же генпрокурор Порошенка, некий Луценко не открыл дело на Байдена еще 2 года назад? Тем боле что Шокин приближенный к Порошенку человек!
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Придурки держитесь подальше от амеровских разборок и будет вам счастье или порвут как Тузик грелку,вон Чалому карьеру уже угробили..
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Каждый из них под прессом и кому-то чем-то обязан, в "нужный" момент их и дергают за эти "обязателбства"...
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Малороси знайшли спосіб посвартись з останнім Українським союзником,аплодую просто)))
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Согласен, пшонка, пэтька, лерка и прочая соевая шелупонь отпетые малоросы!
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они торговые партнеры. потрошенко это повторял регулярно. пока добробаты не заблокировали торговлю на крови.
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А ваш зеля патриот, отводит войска все дальше, а на их место заходят кацарылые.
"Соевая шелупонь" территории не просирала, а ваша зелень уже лижет пуйлу подметки.
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Для начала почитай интервью Кривоноса. Он там прямо говорит, что соевая шелупонь просрала и Крым и Донбасс. Крым ради водинтур, а Донбасс из за выборов в ВР. Так что на счет территорий не ПЕСикам гавкать.
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Шокін набиває собі ціну перед приїздом в Київ Помпео.
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3 ноября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге для журналистов сообщил о том, что по Генпрокурору Виктору Шокину стрелял снайпер с использованием тепловизора.
«Пуля, которая была выпущена, фактически была направлена прицельно, с использованием, скорее всего, тепловизора, поскольку все шторы, все ролеты, предусмотренные в вечернее время, были закрыты. Увидеть тень или местонахождение лиц, находившихся в кабинете, было невозможно», - сказал Матиос.
«Следствие уверено об осведомленности стрелка, а также его заказчиков о расположении и местоположении вещей и предметов, в том числе о месте пребывания Генерального прокурора, так как выстрел был фактически осуществлен в упор в расчете на попадание в область туловища или головы», - добавил главный военный прокурор Украины.
Сам Шокин заявил, что считает виновными в покушении на себя Путина и Байдена .
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От же гівнюк, мля... Заради того, щоб лизнути Трампа, воно підставило усю країну під американський удар.
Порохоботи - це ж ваше чмо!!!
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а шо он тут делает и почему он не в параше он же сбежал с яныком..бред какой то Шокин просит ГБР открыть дело против Байдена - Цензор.НЕТ 4651
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Не страна, а цирк на дроти. А кто же по мнению Шокина уволил его? Байден у нас официально никто. Значит либо он кого-то попросил и надо с этого и спросить. Либо Шокин сам ушел. Тогда к кому претензии?
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обізвалась жовта диня, гарбузова господиня...
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этот региональный мотлох, будет помагать американцам задерживать,или вообще прекращать помощь Украине не только военную,но и всякую другую,рашист дал команду вылазить всяким"любителям " Украины ,иразным дерьмом ,искренне помогать ему держать Украину под его контролем ...
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Трампушка с пуйлом стараются, ищут пути спасения второго срока.
Ох Америка, смотри как бы рашка с китаем не стали мировым оплотом "демократии"
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..голос из подземелья..)
ну на фига тебе на старости лет влазить во внутренние дела США, идиот старый?
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Ужас в том, что кроме шокиных рябошапок или луценок больше никого нет. Сь......сь до мышей!
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ГБР или ГПУ (главно политическое управление), зачем Украине лезть вгрязные политические дела ордынской Московии,тем самым втягивать в это дерьмо США? Шокін просить ДБР відкрити справу проти Байдена - Цензор.НЕТ 5289 .
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Ещё одному не ймётся. У них там в шкафу для хранения отставных политиков определённо что-то происходит - или Гнусавый Мессия Ющ «дедовщину» устроил, или Порохатый Барыга насунул и толкнул налево нафталин - и теперь всех моль заедает. С этим же надо что-то делать...
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Едрить. Что ж он в суд не подал о восстановлении в должности. Это ж надо такое сотворить с заслуженным работником прокуратуры. Требую подробностей чем ему Байден угрожал. Не верю, что без угроз свободы такого опытного чиновника смогли запугать. Значит есть копроматик у АНБ на пана эксгенпрокурора...
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С старого пердуна дочка в США! Він гадить тут, вона там! Сімейний підряд! Дякуємо Петру за його защокіна!!!
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Це ще югік сейшельський відходняки ловить, скоро й він свій фейкомет запустить!
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