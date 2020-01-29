 Шокін просить ДБР відкрити справу проти Байдена

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Прошу внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення громадянином Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом на території України і за її межами щодо мене кримінального правопорушення, а саме втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, відповідальність за яке передбачена ч. 2 с. 343 КК України. Негайно розпочати досудове розслідування і дати слідчим ДБР письмові вказівки", - сказано в заяві Шокіна.

Шокін заявляє, що погодився залишити посаду генпрокурора України внаслідок тиску Байдена.

Ексгенпрокурор стверджує, що наприкінці 2015 року та на початку 2016 року Байден, використовуючи своє службове становище, кілька разів особисто прибував до України з офіційними візитами, з метою проведення з керівниками держави переговорів щодо його усунення із займаної посади.

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Шокін вважає, що таким чином Байден домагався згортання розслідування кримінальних проваджень за фактами протиправної діяльності осіб, пов'язаних з компанією Burisma Holding Limited, зокрема, як заявляє ексгенпрокурор, сина американського чиновника - Хантера.

За словами Шокіна, Байден вимагав звільнити його в обмін на безперешкодне надання Україні державної гарантії США на суму $1 млрд.