 Комісія ПАРЄ відхилила більшість поправок України і Британії щодо російської делегації

Про це заявив віцеспікер Держдуми, віцеспікер ПАРЄ Петро Толстой, пише Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости. За його словами, автори поправок - Британія і Україна.
Нагадаємо, в ПАРЄ підготували проєкт рішення про повноваження делегації РФ. Голосування за нього має відбутися сьогодні.
Зазначимо також, що проєкт підготував нідерландець Тіні Кокс. Він підкреслює, що Росія показала прогрес у виконанні вимог ПАРЄ. Однак у документі немає згадок про численні порушення Росією прав людини в окупованому Криму і на Донбасі.
Погугліть самі.
А от те, що високопосадовці з нинішньої команди, розказують західним партнерам, що у них є загиблі родичі, внаслідок дій ЗСУ, то так.
«У мережі запустили фейк про новорічний відпочинок міністра оборони України в Росії: фото
Неділя, 12 січня 2020, 13:07 »
Чекаю від Вас ПРУФ, де сказано, що Міністр оборони, їздив в Москву до тещі.
От пройшло 9 місяців з моменту обрання твого презедента.
Дехто за цей час встиг народити дитину. Зовсім скоро буде рік.
І які в тебе результати?
Що ти, конкретно ти, отримав від нової влади?
Що здійснилося з того, що б ти хотів, коли кидав бюлетень в скриньку?
Ні, я зараз не про віртуальні речі типу "він старається", "відмінили недоторканість", а про реальні зміни, які позначилися на тобі позитивно.
Є щось таке за 9 місяців?
Кожен день і він, і вони тебе *********, ********* твою країну, безпричинно повзають перед х*йлом, в економіці та соціальній сфері взагалі швах.
Кожен день ти офігіваєш від все нових зашкварів, яких вже просто не сила терпіти.
"Треба трохи почекати"?
Тобі ще не все зрозуміло?
А тепер я хочу, щоб ти поглянув на тих, в кого все змінилося.
На всілякого роду пристосуванців, на політичних тушок типу аталотія і саакашвілі, на "антикорупціонерів", які, будучи абсолютними профанами, влаштувалися на теплі місця і в місяць отримують зарплату, яку ти не заробляєш за рік чи два.
Майже кожен з них.
І що? І де вони? І вони зараз щось говорять про корупцію?
Хоч хтось з них засудив відпочинок в Омані так, як засуджував відпочинок на Мальдівах?
Хоч хтось з них щось вякнув з приводу звільнення беркуту, зливання справ Майдану? А пам'ятаєте, в нас раніше була ціла партія, яка рахувала своїх загиблих на Майдані партійців окремо. Де вони зараз? Марширують?
Хоч хтось з них відреагував з приводу зашквару двох нардепів і заступника МОЗу?
Ні… Вони, отримуючи неймовірні зарплати, в теплих місцях розказують про кривизну огірків, які стоять на шляху євроінтеграції. Єврооптимісти. На секундочку.
Ти думаєш, що я пишу це, що я порівнюю зміни для тебе і зміни для них для того, щоб викликати в тебе злість?
Так, ти абсолютно правий, я саме для цього і написав цей пост.
Бо йому 42 роки і він не лох, не лохи й ті, хто тепер присмоктався до корита. А ти, звиняй, ти таки лох, бо вірив їм.
І скажи, що я не правий?
На вихідних мав можливість трохи поспілкуватися з прихильниками Зеленського в реалі.
Питав їх про досягнення Зеленського за 9 місяців
Якщо узагальнити, тонайбільші три досягнення Зеленського на посаді президента за наявності монокоаліції, "всенародної любові", лояльних ЗМІ, полягають в наступному:1) "А от твій Порошенко….. аіатіюбваьтіавюбьтаотмт тмтвтаьівтаоіатіьбюатібоюьтваьбітаьбівятааівьбю…"
При цьому я себе ніяк не ідентифікував як прихильника Порошенка
2) "28 років крали, а ви тут хочете змінити все за рік…."
Дивно, що така "логіка" не була застосована до попередньої влади за наявності реальних змін.
Ну і дивно, нафіга взагалі їм така влада, яка все спихає на папєрєдніків і нічого зробити не може.
3) "Насправді багато було зроблено за цей час, все не перерахуєш".
При цьому на прохання назвати 3 пункти цього "багато", крім зняття недоторканості, ніхто нічого не назвав.
Я зараз не буду сперечатися про те, що цього фактично не відбулося, і про те, що ніякого ефекту для звичайного громадянина цей факт не має.
На моє здивування досягнення у вигляді звільнення полонених ніхто не назвав. Та й тяжко це назвати досягненням після таких "обмінів". Або вже забули…
А які досягнення Зеленського можете назвати ви, шановні виборці цього таваріща
Не помогли даже мегауспешные визиты во Францию и Германию...
Наверено, поездка в Оман не заладилась....
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________
╬
Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на пана, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і ціла могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
Янелоха даже по щечке поплескали, куда там Порошенко!
https://apostrophe.ua/news/politics/government/2020-01-12/v-seti-zapustili-feyk-pro-novogodniy-otdyih-ministra-oboronyi-ukrainyi-v-rossii-foto-/185321
Ну да как Бубочка опроверг информацию что он отдыхал в Омане он там работал!
«У мережі запустили фейк про новорічний відпочинок міністра оборони України в Росії: фото
Неділя, 12 січня 2020, 13:07 »
Чекаю від Вас ПРУФ, де сказано, що Міністр оборони, їздив в Москву до тещі.
уже в этом году молодые оксфордокончившие курочки поздравляют... врагов
разве это международная арена...неееет.!..арена цирка...алле-оп! здобули!!!!
╬
СПЛЯТЬ ГЕРОЇ, УКРАЇНЦІI ЗАГИБЛІ В ОКОПАХ,
ЦЕ ТВОЇ , УКРАЇНО, РIДНI СИНИ...
ДЕ БУЛА Б ТИ СЬОГОДНІ, ШЕЛЬМА, ЄВРОПА ?
ДЕ БУЛА Б ТИ, ЯКБИ НЕ ГЕРОЇ ВОНИ !
*
Britons never, never, never shall be slaves
Європейські цінності мають свою ціну, причому так виглядає, що досить невелику.
Доведено ПАСЕ
Питання тільки навіщо українські платники податків мають оплачувати перебування там нашої делегації, і для чого брати до уваги щось, що вийшло з цієї безглуздої організації.
це як цитата з Кафки.
На думку асамблеї, підстави для запровадження обмежень проти депутатів у ПАРЄ які з Криму, і які підтримали анексію Криму в 2014 році, через що перебувають під міжнародними санкціями, не є достатніми.
.
Ні?
Могут повторить, и так тем будет и надо.