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 Політика України, За кордоном
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Все про:ПАРЄ (628) Росія (15269) Толстой (7)

 Комісія ПАРЄ відхилила більшість поправок України і Британії щодо російської делегації

Комісія Парламентської асамблеї Ради Європи з моніторингу відхилила більшість поправок до резолюції щодо продовження повноважень російської делегації.

Про це заявив віцеспікер Держдуми, віцеспікер ПАРЄ Петро Толстой, пише Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости. За його словами, автори поправок - Британія і Україна.

Нагадаємо, в ПАРЄ підготували проєкт рішення про повноваження делегації РФ. Голосування за нього має відбутися сьогодні.

Зазначимо також, що проєкт підготував нідерландець Тіні Кокс. Він підкреслює, що Росія показала прогрес у виконанні вимог ПАРЄ. Однак у документі немає згадок про численні порушення Росією прав людини в окупованому Криму і на Донбасі.

Читайте також: Регламентний комітет ПАРЄ дозволив працювати російським депутатам, які голосували за анексію Криму

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172626
 
   
 Топ коментарі
 
Да наивно ожидать от Европы если Украинский министр обороны ездил в Россию отдыхать к тещё! Трудно объяснить Европейцу почему он министр обороны и его в России не арестовали.! Объяснение одно никакой войны между Россией и Украиной нет!
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Какая блестящая внешняя политика преЗЕдента

Не помогли даже мегауспешные визиты во Францию и Германию...

Наверено, поездка в Оман не заладилась....
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Очередная перемога ЗекоМандьі
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наивно ожидать другое решение в "орусневшей" европе...
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Да наивно ожидать от Европы если Украинский министр обороны ездил в Россию отдыхать к тещё! Трудно объяснить Европейцу почему он министр обороны и его в России не арестовали.! Объяснение одно никакой войны между Россией и Украиной нет!
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Про «мкадівську тещу» Завгороднього, то фейк.
Погугліть самі.
А от те, що високопосадовці з нинішньої команди, розказують західним партнерам, що у них є загиблі родичі, внаслідок дій ЗСУ, то так.
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Я нашел только что министр обороны сказал что это фейк. Ну да мы верим Комиссия ПАСЕ отклонила большинство поправок Украины и Британии по российской делегации - Цензор.НЕТ 4347
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https://apostrophe.ua/ua/news/politics/government/2020-01-12/v-seti-zapustili-feyk-pro-novogodniy-otdyih-ministra-oboronyi-ukrainyi-v-rossii-foto-/185321
«У мережі запустили фейк про новорічний відпочинок міністра оборони України в Росії: фото
Неділя, 12 січня 2020, 13:07 »
Чекаю від Вас ПРУФ, де сказано, що Міністр оборони, їздив в Москву до тещі.
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А где тут опровержение? Тут только сказано что министр обороны сказал что про тещю это фейк. Это как Бубочка сказал что Эпоха бедности закончилась!
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У такому випадку, дайте ПРУФ, де сказано, що Міністр оборони, їздив в Москву до тещі.
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Ну, ******, они и в африке ******. Да забанит меня о святейший админ
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При Порошенко россию вышвырнули из ПАСЕ и назвали страной-агрессором, а при Зеленском приняли назад.
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Що ти, конкретно ти, отримав від нової влади?
От пройшло 9 місяців з моменту обрання твого презедента.
Дехто за цей час встиг народити дитину. Зовсім скоро буде рік.

І які в тебе результати?
Що ти, конкретно ти, отримав від нової влади?
Що здійснилося з того, що б ти хотів, коли кидав бюлетень в скриньку?
Ні, я зараз не про віртуальні речі типу "він старається", "відмінили недоторканість", а про реальні зміни, які позначилися на тобі позитивно.
Є щось таке за 9 місяців?

Кожен день і він, і вони тебе *********, ********* твою країну, безпричинно повзають перед х*йлом, в економіці та соціальній сфері взагалі швах.
Кожен день ти офігіваєш від все нових зашкварів, яких вже просто не сила терпіти.

"Треба трохи почекати"?
Тобі ще не все зрозуміло?

А тепер я хочу, щоб ти поглянув на тих, в кого все змінилося.
На всілякого роду пристосуванців, на політичних тушок типу аталотія і саакашвілі, на "антикорупціонерів", які, будучи абсолютними профанами, влаштувалися на теплі місця і в місяць отримують зарплату, яку ти не заробляєш за рік чи два.
Майже кожен з них.
І що? І де вони? І вони зараз щось говорять про корупцію?
Хоч хтось з них засудив відпочинок в Омані так, як засуджував відпочинок на Мальдівах?
Хоч хтось з них щось вякнув з приводу звільнення беркуту, зливання справ Майдану? А пам'ятаєте, в нас раніше була ціла партія, яка рахувала своїх загиблих на Майдані партійців окремо. Де вони зараз? Марширують?
Хоч хтось з них відреагував з приводу зашквару двох нардепів і заступника МОЗу?

Ні… Вони, отримуючи неймовірні зарплати, в теплих місцях розказують про кривизну огірків, які стоять на шляху євроінтеграції. Єврооптимісти. На секундочку.

Ти думаєш, що я пишу це, що я порівнюю зміни для тебе і зміни для них для того, щоб викликати в тебе злість?
Так, ти абсолютно правий, я саме для цього і написав цей пост.
Бо йому 42 роки і він не лох, не лохи й ті, хто тепер присмоктався до корита. А ти, звиняй, ти таки лох, бо вірив їм.
І скажи, що я не правий?

На вихідних мав можливість трохи поспілкуватися з прихильниками Зеленського в реалі.
Питав їх про досягнення Зеленського за 9 місяців

Якщо узагальнити, тонайбільші три досягнення Зеленського на посаді президента за наявності монокоаліції, "всенародної любові", лояльних ЗМІ, полягають в наступному:1) "А от твій Порошенко….. аіатіюбваьтіавюбьтаотмт тмтвтаьівтаоіатіьбюатібоюьтваьбітаьбівятааівьбю…"
При цьому я себе ніяк не ідентифікував як прихильника Порошенка
2) "28 років крали, а ви тут хочете змінити все за рік…."
Дивно, що така "логіка" не була застосована до попередньої влади за наявності реальних змін.
Ну і дивно, нафіга взагалі їм така влада, яка все спихає на папєрєдніків і нічого зробити не може.
3) "Насправді багато було зроблено за цей час, все не перерахуєш".
При цьому на прохання назвати 3 пункти цього "багато", крім зняття недоторканості, ніхто нічого не назвав.
Я зараз не буду сперечатися про те, що цього фактично не відбулося, і про те, що ніякого ефекту для звичайного громадянина цей факт не має.

На моє здивування досягнення у вигляді звільнення полонених ніхто не назвав. Та й тяжко це назвати досягненням після таких "обмінів". Або вже забули…

А які досягнення Зеленського можете назвати ви, шановні виборці цього таваріща
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Какая блестящая внешняя политика преЗЕдента

Не помогли даже мегауспешные визиты во Францию и Германию...

Наверено, поездка в Оман не заладилась....
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-
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на пана, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і ціла могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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А може поїздки у Францію і Німеччину саме з цією метою і здійснювались.
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Т-с-с-с низя так говорить... для Зеэлектората это была перемога!
Янелоха даже по щечке поплескали, куда там Порошенко!
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Что делает Украина в єтой организации? Кто нибудь может пояснить?
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А что делал министр обороны в России мне можешь объяснить!?
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк опроверг информацию о своей поездке во время новогодних праздников к родственникам на территорию Российской Федерации.

Ну да как Бубочка опроверг информацию что он отдыхал в Омане он там работал! Комиссия ПАСЕ отклонила большинство поправок Украины и Британии по российской делегации - Цензор.НЕТ 7057
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https://apostrophe.ua/ua/news/politics/government/2020-01-12/v-seti-zapustili-feyk-pro-novogodniy-otdyih-ministra-oboronyi-ukrainyi-v-rossii-foto-/185321

«У мережі запустили фейк про новорічний відпочинок міністра оборони України в Росії: фото
Неділя, 12 січня 2020, 13:07 »

Чекаю від Вас ПРУФ, де сказано, що Міністр оборони, їздив в Москву до тещі.
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"И ******** на что-нибудь полезен" (Козьма Прутков)
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Ну, симметричный ответ напрашивается сам собой. Они отклоняют наши поправки, мы отклоняем их рекомендации.
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ну щож це було пердбачувано,бабця Європа остаточно лягла під ***** і роздвинула ноги
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Наивно думать что Европа будет за нас воевать если министр обороны отдыхал у тещи в России!
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І якщо президент України не називає Росію агресором, а путіна наче друга вітає з новим роком, то чого Європа має вести себе якось по іншому.
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Якщо ПАРЄ ігнорує Україну та Британію, а підтанцьовує окупаційній рашистській підерації, то не парє, а вигрібна яма! Робити там нічого!
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еще в прошлом году бились орлами за каждую запятую, убеждая и доказывая
уже в этом году молодые оксфордокончившие курочки поздравляют... врагов
разве это международная арена...неееет.!..арена цирка...алле-оп! здобули!!!!
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Хто платить бабло той і музику замовляє - а в ***** бабла вирученого за газ в тій же Європі на довго і для багатьох вистачить!
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Пакт Рібентропа-Молотова, Мюнхенський зговір. Нічого нового. Споконвічні гейропейські цінності.
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Де була б зараз ця жирна, боягузлива Європа? Якщо не було б поруч стікаючи кров'ю Української держави, яка мужньо стоїть щитом - форпостом на східному рубежі з жахливою кривавою паРашою -ордою? Давно б уже ця моторошна фашистська кацапська орда захопила і вщет разтоптала Прибалтику, Польщу, Швецію, Румунію ... та й всю Східну Європу насаджуючи там свій жахливий замаскований під нібито руський але по суті ординський світ (мир) москалів. Готуючи там плацдарм, щоб кинуться і далі для того щоб знищити вже всю решту ні на що неспроможну боягузливу Європу.


СПЛЯТЬ ГЕРОЇ, УКРАЇНЦІI ЗАГИБЛІ В ОКОПАХ,
ЦЕ ТВОЇ , УКРАЇНО, РIДНI СИНИ...
ДЕ БУЛА Б ТИ СЬОГОДНІ, ШЕЛЬМА, ЄВРОПА ?
ДЕ БУЛА Б ТИ, ЯКБИ НЕ ГЕРОЇ ВОНИ !
*
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А зелёным ублюдкам с квАртала "какая разница"... ПАСЕ... не, не слыхали.
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Rule, Britannia! Britannia, rule the waves!
Britons never, never, never shall be slaves
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Фріци відпрацьовують "дешевий" мордвинський газ. Прям випригують з своїх баварських трусів.
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От на хера Украине эта ватная ПАСЕ? Только деньги тратить на эту пустопорожнюю говорильню. Пускай там без нас дрочат на кремлевского недофашика продажные европейцы, которых история ничему не учит. Зачем участвовать в этом оскорбительном фарсе?
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Хорошо что бритосы валят из этой помойки. А потом опять будут единственные кто с тирану сопротивляется в старушке европе, как 75 лет назад
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...ПАРЕ эта, дискредитировала себя уже окончательно и бесповоротно, и должна быть распущена, как и ОБСЕ, тоже насквозь москалями пропитанная...эти структуры, изначально созданные для поддержания и укрепления европейских ценностей, и миропорядка, сгнили напрочь и воняют уже мертвечиной, а ценности европейские свелись до набивания карманов пушниной, расеей подогнанной, руководству и структурам на местах гнилушек этих...У власти стран европейских, нет сегодня и близко ни тэтчер, ни коля,ни рейгана в штатах...задушили бы они фюрера-карлика кремлевского этого в 2008-м еще, в тбилиси.....а так - имеем, что имеем, и что делать - непонятно... Комиссия ПАСЕ отклонила большинство поправок Украины и Британии по российской делегации - Цензор.НЕТ 4905..
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Вся Европа, да что там весь мир «бежит спотыкается», что бы ради удовлетворения хотелок 2 % нациков разрушить политические и экономические отношения со страной, которая играет одну из ключевых ролей в мировой геополитике и конечно мечтают взять Украину на своё содержание, люизита и целовать... Прям утром проснутся и побегут.
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зелошара с 95 кварталом сделало все что бы оккупант и агрессор стал невинной овечкой, а может и жертвой сделают.
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Європейські цінності мають свою ціну, причому так виглядає, що досить невелику.
Доведено ПАСЕ

Питання тільки навіщо українські платники податків мають оплачувати перебування там нашої делегації, і для чого брати до уваги щось, що вийшло з цієї безглуздої організації.
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Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив рішення що повноваження російської парламентської делегації мають бути підтверджені. Тобто, російська делегація в асамблеї має продовжити роботу без санкцій.
На думку асамблеї, підстави для запровадження обмежень проти депутатів у ПАРЄ які з Криму, і які підтримали анексію Криму в 2014 році, через що перебувають під міжнародними санкціями, не є достатніми.
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Празднование на паРаше , отклонения комиссией ПАСЕ ,поправок Украины и Британии по российской делегации... Комиссия ПАСЕ отклонила большинство поправок Украины и Британии по российской делегации - Цензор.НЕТ 1381 .
Комиссия ПАСЕ отклонила большинство поправок Украины и Британии по российской делегации - Цензор.НЕТ 9388 .
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Когось хлищуть сцяною ганчіркою по морді?
Ні?
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Украине нужно навсегда выйти из ПАРЕ и призвать так сделать наших союзников! Терпеть это унижение - это мазохизм! Зачем мы будем платить туда еще денег горы???
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мало кацы новичком европу травили и боинг сбивали.

Могут повторить, и так тем будет и надо.
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сидеть с еврогейцами или гейропейцами в паре за одним столом , себя не уважать. паре и обсе конченые гейропейские структуры. )))))
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