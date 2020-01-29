 Комісія ПАРЄ відхилила більшість поправок України і Британії щодо російської делегації

Про це заявив віцеспікер Держдуми, віцеспікер ПАРЄ Петро Толстой, пише Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости. За його словами, автори поправок - Британія і Україна.

Нагадаємо, в ПАРЄ підготували проєкт рішення про повноваження делегації РФ. Голосування за нього має відбутися сьогодні.

Зазначимо також, що проєкт підготував нідерландець Тіні Кокс. Він підкреслює, що Росія показала прогрес у виконанні вимог ПАРЄ. Однак у документі немає згадок про численні порушення Росією прав людини в окупованому Криму і на Донбасі.

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