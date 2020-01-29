 Регламентний комітет ПАРЄ дозволив працювати російським депутатам, які голосували за анексію Криму

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ПАРЄ.
Повідомляється, що комітет розглянув оскарження повноважень російської делегації на підставі того, що деякі делегати з РФ були обрані на нелегальній основі в окупованому Криму, а також входження частини російських делегатів у санкційні списки ЄС. У результаті комітет прийшов до висновку, що їхні повноваження мають бути ратифіковані.
Також повідомляється, що окреме оскарження повноважень російської делегації щодо суттєвих причин сьогодні обговорять в ПАРЄ. Зокрема, обговорюватиметься прийняття резолюції, в якій описується процес запуску нового тристороннього механізму реагування на порушення статутних зобов'язань членів Ради Європи.
эх...доверить такой пост новобранцу....не правильное решение главнокакбыкомандующего...
а пиво ей продают в страсбургских супермаркетах ?
Ясько в кулуарах ПАСЕ поздравила Толстого - СМИ
«Вот вы злые, а Лиза Ясько в кулуарах поздравила Петра Толстого», - говорится в сообщении.
https://news.rambler.ru/ukraine/43584731/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Ай, печалька...
И формулу Штайнмайера вот одобрила...
И за СП-2 держится зубами и ногами...
И Макрон с Меркель все чаще реверансы в сторону Москвы начали делать...
Так куда мы идем?
В Европу?
Или нет?
А нужны мы Европе?
После того, как 5 лет морочили ей голову имитацией реформ?
Может, устала уже Европа от нас?
От нашей коррупции, воровства, кумовства, от засилья олигархов?
Але від цього казяться порохососіки й ублюдки......... тоді - підтримую.........................
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой предупредил других членов ассамблеи о намерении РФ вновь инициировать кризис в Совете Европы в случае, если будут утверждены любые ограничения полномочий российских депутатов.
Об этом он заявил во время дискуссии об утверждении или ограничении полномочий делегации РФ. "В случае принятия каких-либо санкций против России, против нашей делегации - мы будем вынуждены уйти", - заверил он.
"И снова история пойдет по кругу, снова организация окажется в глубоком кризисе, в случае малейших ограничений полномочий", - предупредил он, призвав членов ПАСЕ подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.
И все подожмут лапки
С*ки
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