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 Політика України, За кордоном
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Все про:ПАРЄ (628) Росія (15269)

 Регламентний комітет ПАРЄ дозволив працювати російським депутатам, які голосували за анексію Криму

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи вирішив, що російська делегація в асамблеї має продовжити роботу без санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ПАРЄ.

Повідомляється, що комітет розглянув оскарження повноважень російської делегації на підставі того, що деякі делегати з РФ були обрані на нелегальній основі в окупованому Криму, а також входження частини російських делегатів у санкційні списки ЄС. У результаті комітет прийшов до висновку, що їхні повноваження мають бути ратифіковані.

Також повідомляється, що окреме оскарження повноважень російської делегації щодо суттєвих причин сьогодні обговорять в ПАРЄ. Зокрема, обговорюватиметься прийняття резолюції, в якій описується процес запуску нового тристороннього механізму реагування на порушення статутних зобов'язань членів Ради Європи.

Читайте також: "Це найвищий рівень блюзнірства, якщо не збочення", - Кислиця про рішення ПАРЄ доручити Коксу підготовку доповіді про повернення російської делегації

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172625
 
   
 Топ коментарі
 
последние иллюзии относительно еврошлюх смыл дождь
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Непонятно что уже там делать в этом ПАСЕ. Оно полностью дескридититровано
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последние иллюзии относительно еврошлюх смыл дождь
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Да, как и о внешнеполитических "талантах" бубочки. Так не внешнем фронте уже давно наши президенты все не просырали. Бубочка - мастер в этом.
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Оце днище!!! ПАРЄ потрібно розігнати! Тепер остаточно стало зрозумілим що то є європейські цінності!!!
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Рано, еще не дала интервью ордынским журнашлюшкам.
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заклюют же манюню... там же сливные бачки опытные...ушлые и наглые...
эх...доверить такой пост новобранцу....не правильное решение главнокакбыкомандующего...
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Лиза там с родителями или без ?

а пиво ей продают в страсбургских супермаркетах ? Регламентный комитет ПАСЕ разрешил работать российским депутатам, которые голосовали за аннексию Крыма - Цензор.НЕТ 9038
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Елизавета Алексеевна ЯСЬКО (СЛУГА НАРОДА) - ГЛАВА УКРАИНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ПАСЕ
Ясько в кулуарах ПАСЕ поздравила Толстого - СМИ

«Вот вы злые, а Лиза Ясько в кулуарах поздравила Петра Толстого», - говорится в сообщении.
https://news.rambler.ru/ukraine/43584731/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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ох попадется малолетка в шершавые руки Лехи Гончаренко - в Раде целую сессию сидеть не сможет Регламентный комитет ПАСЕ разрешил работать российским депутатам, которые голосовали за аннексию Крыма - Цензор.НЕТ 678
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Непонятно что уже там делать в этом ПАСЕ. Оно полностью дескридититровано
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Заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что уйдет. Она не готова дружить с Россией и не может быть дипломатом МИД, которое выполняет решение президента../ Санкции против РФ начинают идеологически разваливаться, Пристайко.- За что поощрён. Пристайко в декабре выписал себе оздоровительные и матпомощь на решение бытовых проблем в 110 тыс. гривен.- Заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко за декабрь составила 234 тыс. гривен.
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"Регламентный комитет ПАСЕ разрешил работать российским депутатам, которые голосовали за аннексию Крыма" - тоже самое было перед второй мировой, только тогда покупал продажных депутатов, гитлер, а сейчас, кремлёвский бес, настоящих людей всегда было мало, а человекоподобных в избытке.
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Ощущение что за депутатов ПАСЕ тоже проголосовали по 73% за каждого
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Что, уже плохая Европа?
Ай, печалька...
И формулу Штайнмайера вот одобрила...
И за СП-2 держится зубами и ногами...
И Макрон с Меркель все чаще реверансы в сторону Москвы начали делать...
Так куда мы идем?
В Европу?
Или нет?
А нужны мы Европе?
После того, как 5 лет морочили ей голову имитацией реформ?
Может, устала уже Европа от нас?
От нашей коррупции, воровства, кумовства, от засилья олигархов?
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...звезды сошлись совсем не так, как хотелось бы...европа прогнила, в штатах раздрай и шатания, китай, пока еще только китай, в панике...а мы один на один с очумевшей московией, разоруженные и беззащитные по дурости правителей прошлых лет Регламентный комитет ПАСЕ разрешил работать российским депутатам, которые голосовали за аннексию Крыма - Цензор.НЕТ 5840 ...и что делать?..
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Тре послати іх нах та виходити з того ПАРЕ .. бо то немає сенсу..
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По великому рахунку - пофіг.
Але від цього казяться порохососіки й ублюдки......... тоді - підтримую......................... Регламентний комітет ПАРЄ дозволив працювати російським депутатам, які голосували за анексію Криму - Цензор.НЕТ 744
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Нафиг мы будем терпеть это унижение и платить еще им бабок море??? нужно навсегда выйти из этого беспонтового ПАРЕ! Больше не платить им деньги и нужно всех союзников призвать тоже выходить оттуда и не платить больше взносы! Пусть там одна россия над этими продажными гнидами и правит. это вызывает только отвращение! Какие у них ценности мы уже поняли! желаю им получить за это войну в своих домах! мрази!
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Нічого крім відрази вчинки паре не викликають.
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ПАСЕ - это бестолковая говорильня. Давно пора послать их на пуйло, чьих холуёв они так страстно облизывают !
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/// Регламентний комітет ПАРЄ дозволив працювати російським депутатам, які голосували за анексію Криму - Цензор.НЕТ 578
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой предупредил других членов ассамблеи о намерении РФ вновь инициировать кризис в Совете Европы в случае, если будут утверждены любые ограничения полномочий российских депутатов.
Об этом он заявил во время дискуссии об утверждении или ограничении полномочий делегации РФ. "В случае принятия каких-либо санкций против России, против нашей делегации - мы будем вынуждены уйти", - заверил он.
"И снова история пойдет по кругу, снова организация окажется в глубоком кризисе, в случае малейших ограничений полномочий", - предупредил он, призвав членов ПАСЕ подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.
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осталось ему еще пригрозить: даем вам 24 часа, а то введем танки или собьем новый боинг.
И все подожмут лапки
С*ки
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ну и новости! нет слов. А что наш президент, сделал вид что ничего не произошло????
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А в его параллельном мире ничего не произошло. В Багдаде все спокойно.
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