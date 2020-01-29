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Все про:Зеленський (4292) Оман (28) Європейська Солідарність (233) Офіс Президента (224)

 У Порошенка вимагають від ОП "нарешті назвати організатора і спонсора поїздки в Оман"

Депутати фракції "Європейська Солідарність" направили офіційне звернення на ім’я Андрія Богдана, голови Офісу президента, для розкриття інформації про підготовку та фінансування таємного відпочинку Володимира Зеленського в Омані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Згідно з інформацією пресслужби від 5 січня, президент Зеленський відправився до Султанату Оман з робочим візитом. Однак, ані у вітчизняних ЗМІ, ані офіційні ресурси ОПУ та Оману не анонсували жодної інформації про поїздку і її мету. Народні депутати вимагають розкрити склад делегації, яка супроводжувала президента під час "високих зустрічей" з іноземними лідерами. Якщо візит справді мав офіційний статус, Офіс президента має оприлюднити програму перебування із переліком зустрічей президента, вказавши відповідальних за організацію візиту осіб", - говориться в повідомленні.

В "ЄС" зазначають, що найбільший інтерес суспільства викликає інформація про фінансування поїздки. За повідомленнями з ОПУ, Зеленський полетів в Оман за власний кошт. Однак витрати на цю поїздку президент України не відобразив у власній декларації, всупереч закону про е-декларування. Зважаючи на можливий офіційний статус візиту, народні депутати вимагають повідомити вартість перельотів та проживання для всієї делегації, в тому числі представників УДО і супроводжуючого персоналу, та вказати джерела фінансування цього візиту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чартерний літак, п'ятизірковий готель і пишна вечеря - це щонайменше $100 тисяч", - нардеп Гончаренко про відпустку Зеленського в Омані. ВIДЕО

В "ЄС" нагадали, що під час перебування президента в Омані, сталася катастрофа українського літака над Іраном внаслідок ракетного удару. Для швидкого реагування на кризу, Президент України повинен був повернутись на Банкову якнайшвидше, але зробив це тільки наступної доби.

"Зважаючи на наявний ресурс, чому ОПУ терміново не відправив президентський борт за українською делегацією, яка мала реагувати на кризу з Києва, а не з Маскату", - цікавляться депутати.

Офіційне звернення до Керівника Офісу президента підписали 8 народних депутатів "Європейської Солідарності". Фракція очікує відповіді на усі питання згідно з Законом "Про статус народного депутата".

Читайте також: Помпео телефонував Зеленському, щоб дізнатися, що він робить в Омані, - Єлісєєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172624
 
   
 Топ коментарі
 
тобі не цікаво як найвеличніший лідер потрапив в Оман?
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Журналистам и депутатам нужно говорить что власть - это оккупанты, которые устроили то, чем они всю жизнь зарабатывали - шоу. Нас дурят и сливают, строят из себя проукраинских, а сами сливают России. Об этом нужно говорить. Областные Рады должны начать высказывать недоверие президенту.
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и каг мертвые из могил, восстала из ниоткуда вся зеленая ботоферма
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Требования хорошие и правильные . но не от Лолиты Мальдивской .
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А Пэтруха злопамятный, не прощает Мальдивы.
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Я поржав би, якби Петруха знов став презом.
Шо було б з портновими, трубами, богданами, єрмаками))) а бородата бабушка та б по другому кругу пішла на обрєзаніє
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" Официальное обращение к
руководителю Офиса Президента
подписали 8 народных депутатов
"Европейской Солидарности" - которые были в составе "афицыальнай" телегации на Мальдивах?
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поименно пожалуйста,кто из депутатов был на мальдивах...
бо мешки ворочать ты не умеешь,а с альтернативой еще большие проблемы У Порошенко требуют от ОП "наконец-то назвать организатора и спонсора поездки в Оман" - Цензор.НЕТ 2246
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Зеленский думал,что заняв самый высший пост в государстве, он будет делать всё, что захочет. И ни перед кем не отчитываться.
Ну, недоросль, что возьмёшь?..
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Прям как Петя, из президента превратился в попрошайку
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В смысле - хотят прикинуть, насколько насунули Порохатого Барыгу во время поездки на Мальдивы? Ведь Мальдивы и Оман - одна акватория Аравийского моря.
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Антикоррупционный Суд Украины так и не начал посадки..Потому воры и обнаглели.
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Відкрию пану редактору секрет :цього хочуть не тільки " у Порошенко".
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И сам пан этого хочет, чтоб джинсу очередную запустить тут
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Вот так не посадили вот недает гад отдаъхнуть
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Так не хоче на допити ходити, - тіпа дуже сильно зайнятий )))
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Так, є ж і відео з дбр, як Порошенко приходив, а вони всралися, і закрилися, як діти чесне слово.
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Да американцы нам потом всё равно расскажут... Ясно дело что не чисто...
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В свое время порошенко цацкался с рыгами, не сажал их в тюрьмы, хотя народ этого требовал, - и рыги подкакали его, попросту кинули.
Теперь вот Зеленский и Ко точно так же ничего не делает с коррупционерами, не сажает их в тюрьмы. Вот эти коррупционеры и садятся ему теперь на голову.
И поделом.
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Стесняюсь спросить, а рыгов Зеленский всех пересажал или народ уже этого не требует?
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Рыги теперь зелей рулят через беню, так шо у рыглв шоколад
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Это удивляет меньше всего. Странно другое........... куда подевались все обличители, начиная со Схем и заканчивая всякими там Шабуниными.
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Різниця між порохоботами та зєлєботами: Пороха зробили порохоботи, а Зєля зробив зєлєботів.
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Эти хотелки пусть вначале расскажут про ночные визиты Медведчука в Козин домой к Пете
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Сьогодні 29 січня, зранку клоуни розіграли шоу "спецоперація виведення на підконтрольну територію міністра "ДНР".

СБУ повідомила, що у ході спецоперації вивела Івакіна на підконтрольну українській владі територію і отримала від нього "корисну інформацію" про вплив Росії на бойовиків. Насправді колишній так званий "міністр вугільної промисловості ДНР" Ігор Івакін, якого Служба безпеки нібито нещодавно вивезла з ОРДО, насправді залишив окуповану територію Донбасу ще понад 5 років тому.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/29/7238798/
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так баклан воно і є баклан! чергова нікчема скористалася програмою, сама приїхала, щось там белькоче. яка спецоперація?
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Всі Петрові прихильники в 19.00 десь пропадають. Мабуть кінець зміни.
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вони б так в петі мальдівського запитували! а з оманським віслюком все зрозуміло, аблажался і язик в дупу засунув! хоча Богдан щось вигадає!
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Ти новенький ? На зміну заступив? Візьми хоч методичку погортай. )
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Хто такий, цей Порошенко? Скрізь їздить, невідомо для чого, постійно щось від когось вимагає, - знервована людина якась. )))
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Депутаты Евросолидарности также как и адвокаты пана Порошенко из-за отсутствия результативности по спасению последнего, собирают собачьи какашки с придомовых территорий и разносят их по квартирам и домам жителей Украины.
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