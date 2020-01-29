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Все про:вірус (109) Китай (272) Мінздоров'я (1063) авіасполучення (221)

 Україна не скасовує авіарейси в Китай, сталася "дискомунікація", - МОЗ

Україна не скасовувала рейси в Китай і не рекомендувала цього авіакомпаніям. Поширене напередодні повідомлення не відповідає дійсності.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вчора відбулася дискомунікація щодо заборони рейсів у Китай. Уряд України не забороняв рейси в Китай, ми дотримуємося рекомендацій ВООЗ... Україна не скасовує і не рекомендує скасовувати рейси... Рейси можуть бути збережені", - сказав Коваль.

Він зауважив, що уряд знає про рішення одного з авіаперевізників припинити авіасполучення з Китаєм з 3 лютого, але не може коментувати його.

Водночас стосовно двох рейсів, якими авіаперевізник планує вивезти українських туристів із Саньї (острів Хайнань), Коваль наголосив, що це робиться з огляду на той резонанс, якого набула сьогоднішня ситуація з поширенням коронавірусу.

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Він зауважив, що конкретних заходів стосовно обстеження українських туристів, які повернуться цим рейсом, робити не потрібно, оскільки інкубаційний період становить 10 днів. Їм так само по прибуттю буде виміряно температуру, надані рекомендації. Ті, у кого температура буде підвищена, перебуватимуть під контролем.

"З нашого боку буде порушено питання перед РНБО щодо карантину для цих людей, але з медичної точки зору цього робити не потрібно", - сказав Коваль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї зросла до 132 осіб, заражених - до 5974, - держкомітет КНР

Також він наголосив, що наразі немає потреби вживати окремих заходів щодо ситуації, пов'язаної з коронавірусом. Україна має постійний контакт з Бюро ВООЗ в Україні і отримує оперативні рекомендацї щодо дій у державі.

У вівторок, 28 січня генеральний директор Директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Андрій Скіпальський повідомив, що з 3 лютого Україна тимчасово припиняє пряме авіасполучення з Китаєм.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172623
 
 
 Топ коментарі
 
С нашей стороны будет поднят перед СНБО вопрос карантина для этих людей, но с медицинской точки зрения этого делать не нужно", тоді з якої точку зору МОЗ піднімає це питання?
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Коваль-- просто идиот как и минздрав !!! Не дай Бог єта зараза попадет к нам будет писец -- Коваль первый на лыжи станет !!! Все страны принимают только через карантин -- развитые страны разумеется а недоразвитые все плетут мы готовы ничего страшного Украина не отменяет авиарейсы в Китай, произошла "дискоммуникация", - Минздрав - Цензор.НЕТ 6812
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Свято ж сьогодні. Олени. Приймає вітання

Приймає з усіх сторін

Такі привітання мені подобаються є ще нормальні люди в Україні.
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Не люблю Зеленського, але цей тупий наїзд на дружину зайвий.
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Зайвий? Украина не отменяет авиарейсы в Китай, произошла "дискоммуникация", - Минздрав - Цензор.НЕТ 6249
Зайди і скажи їм про це.
https://www.facebook.com/olenazelenska.official/

Там чудові жарти від дописувачів. Хай вчиться. Ну і так ловить атвєточку за тупорилі жарти кварталу. А серйозно,це ж треба так не розбиратися в настроях аудиторії щоб лізти в фейсбук зараз
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Коваль-- просто идиот как и минздрав !!! Не дай Бог єта зараза попадет к нам будет писец -- Коваль первый на лыжи станет !!! Все страны принимают только через карантин -- развитые страны разумеется а недоразвитые все плетут мы готовы ничего страшного
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do not resuscitate@Nat_anest 5 ч

Британия всех прибывших из Ухань отправляет на 14 дневный карантин. Бумага о согласии подписывается еще до посадки в самолет. Кто против - остается в Ухань. Все правильно я считаю, с учетом того что в инкубационном периоде возможно распространиение.
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Она в любом случае попадет. Вопрос рано или поздно
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С нашей стороны будет поднят перед СНБО вопрос карантина для этих людей, но с медицинской точки зрения этого делать не нужно", тоді з якої точку зору МОЗ піднімає це питання?
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do not resuscitate@Nat_anest 24 мин

Lufthansa прекращает полеты в Китай пока до 9 февраля.
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Украина не отменяет авиарейсы в Китай, произошла "дискоммуникация", - Минздрав - Цензор.НЕТ 4818


Больницу на тысячу мест в срочном порядке обустроили в провинции Хубэй, неподалеку от Уханя. Больница находится в 75 км от эпицентра коронавируса - города Ухань

Отмечается, что корпуса, рассчитанные на тысячу пациентов, были переоборудовали за 48 часов и запущены в срочном порядке.
Еще одна больница строится с нуля в Ухане, в 75 км, и, как ожидается, будет завершена в конце этой недели после всего лишь недели строительства.
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Дві лікарні за тиждень на 2300 хворих, а захворіло вже 7000, треба або лікарні швидше будувати або смертність підняти.
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Они не отменяют рейсы... Чтот не пойму, они какие-то к*нченые бараны или это просто какая-то спланированная диверсия против украинского народа?!!! Украина не отменяет авиарейсы в Китай, произошла "дискоммуникация", - Минздрав - Цензор.НЕТ 4084

Если к нам завезут вирус, интересно, куда они собираются изолировать больных?
может тоже за 2 недели построят больницу? - не смешите!
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https://bykvu.com/ru/bukvy/british-airways-otmenila-rejsy-v-kitaj-iz-za-smertelnogo-koronavirusa/
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- раз...раз...меня хорошо слышно? шо они там запрещали??? а..?
Украина не отменяет авиарейсы в Китай, произошла "дискоммуникация", - Минздрав - Цензор.НЕТ 1676
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Отлично, перепись народа быстрее пройдет и не так накладно.
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А то ж столько у нас пенсионеров. Видимо хотят сэкономить на пенсии.
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У них дела повожнея где бы что подербанить
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И туда дескамунизация добралась. Что творится.
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тому що Зеля саме той барига, йому Беня ніколи не дозволить відміняти польоти до Китаю
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Укр777

@zsusso777

Австралия обнародовала совместный план операции с Новой Зеландией по эвакуации граждан из Китая. Первые 600 граждан отправляются в карантин на 14 дней, за 2000км от материка, на остров Рождества. Кто не согласен на самолеты не берут. Берите пример
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Гурьянов Сергей

@Segozavr

·18 мин
Самолет с 200 американцами из китайского города Ухань приземлился на американской военной базе March Air Reserve Base в Риверсайде, штат Калифорния, где они будут помещены в карантин и проверены на симптомы вируса 2019-nCoVhttps://twitter.com/i/status/1222585721837555712
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do not resuscitate@Nat_anest 30 мин

British Airways временно приостанавливает все полеты в Китай
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"Діскомунікація" (канцелярит) - "Глухих повезли" (укр.)
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Настолько тупые люди - страшнее любого вируса. При них громко говорить нельзя - эхо из башки раздается. Главная опасность этого вируса - сначала человек становится заразным, а потом симптомы!! Пережила я уже много "эпидемий", конечно, но только эта внушает опасение, поскольку таких мер Китай не принимал никогда. И что-то мне подсказывает - им виднее. То есть с самолётами к нам уже летит этот сраный коронавирус и министерство "здравохоронения" этому радо. ВОЗ сказал - помирать радостно, исполняют.
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Это настолько тупость, что у меня даже в голове не укладывается неужели настолько тупость вообще возможна! что я даже начинаю думать, что это вовсе не тупость, а преднамеренная акция по уничтожению украинцев!
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УПОРНО,ПЫТАЮТСЯ СВОИМИ **..ТЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ЗАКРЫТЬ УКРАИНЦАМ ВЫЕЗД В ЕВРОПУ,НЕМЦЫ УЖЕ НАШИх ГРАЖДАН СТАЛИ ВОЗВРАЩАТЬ НАЗАД ПРЯМО ИЗ АЭРОПОРТОВ. МОЗ УКРАИНЫ ЭТО ИМИТАТОРЫ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ. ДИВЕРСАНТЫ РАШКИ
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короновирус - это жопа! А в Украине -жопа вдвойне.
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