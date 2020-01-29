 Україна не скасовує авіарейси в Китай, сталася "дискомунікація", - МОЗ

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Вчора відбулася дискомунікація щодо заборони рейсів у Китай. Уряд України не забороняв рейси в Китай, ми дотримуємося рекомендацій ВООЗ... Україна не скасовує і не рекомендує скасовувати рейси... Рейси можуть бути збережені", - сказав Коваль.
Він зауважив, що уряд знає про рішення одного з авіаперевізників припинити авіасполучення з Китаєм з 3 лютого, але не може коментувати його.
Водночас стосовно двох рейсів, якими авіаперевізник планує вивезти українських туристів із Саньї (острів Хайнань), Коваль наголосив, що це робиться з огляду на той резонанс, якого набула сьогоднішня ситуація з поширенням коронавірусу.
Він зауважив, що конкретних заходів стосовно обстеження українських туристів, які повернуться цим рейсом, робити не потрібно, оскільки інкубаційний період становить 10 днів. Їм так само по прибуттю буде виміряно температуру, надані рекомендації. Ті, у кого температура буде підвищена, перебуватимуть під контролем.
"З нашого боку буде порушено питання перед РНБО щодо карантину для цих людей, але з медичної точки зору цього робити не потрібно", - сказав Коваль.
Також він наголосив, що наразі немає потреби вживати окремих заходів щодо ситуації, пов'язаної з коронавірусом. Україна має постійний контакт з Бюро ВООЗ в Україні і отримує оперативні рекомендацї щодо дій у державі.
У вівторок, 28 січня генеральний директор Директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Андрій Скіпальський повідомив, що з 3 лютого Україна тимчасово припиняє пряме авіасполучення з Китаєм.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
Приймає з усіх сторін
Такі привітання мені подобаються є ще нормальні люди в Україні.
Зайди і скажи їм про це.
https://www.facebook.com/olenazelenska.official/
Там чудові жарти від дописувачів. Хай вчиться. Ну і так ловить атвєточку за тупорилі жарти кварталу. А серйозно,це ж треба так не розбиратися в настроях аудиторії щоб лізти в фейсбук зараз
do not resuscitate@Nat_anest 5 ч
Британия всех прибывших из Ухань отправляет на 14 дневный карантин. Бумага о согласии подписывается еще до посадки в самолет. Кто против - остается в Ухань. Все правильно я считаю, с учетом того что в инкубационном периоде возможно распространиение.
do not resuscitate@Nat_anest 24 мин
Lufthansa прекращает полеты в Китай пока до 9 февраля.
Больницу на тысячу мест в срочном порядке обустроили в провинции Хубэй, неподалеку от Уханя. Больница находится в 75 км от эпицентра коронавируса - города Ухань
Отмечается, что корпуса, рассчитанные на тысячу пациентов, были переоборудовали за 48 часов и запущены в срочном порядке.
Еще одна больница строится с нуля в Ухане, в 75 км, и, как ожидается, будет завершена в конце этой недели после всего лишь недели строительства.
Если к нам завезут вирус, интересно, куда они собираются изолировать больных?
может тоже за 2 недели построят больницу? - не смешите!
Укр777
@zsusso777
Австралия обнародовала совместный план операции с Новой Зеландией по эвакуации граждан из Китая. Первые 600 граждан отправляются в карантин на 14 дней, за 2000км от материка, на остров Рождества. Кто не согласен на самолеты не берут. Берите пример
Гурьянов Сергей
@Segozavr
·18 мин
Самолет с 200 американцами из китайского города Ухань приземлился на американской военной базе March Air Reserve Base в Риверсайде, штат Калифорния, где они будут помещены в карантин и проверены на симптомы вируса 2019-nCoVhttps://twitter.com/i/status/1222585721837555712
do not resuscitate@Nat_anest 30 мин
British Airways временно приостанавливает все полеты в Китай