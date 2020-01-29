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Все про:хабар (2871) Нацполіція (8895) Запорізька область (435) ДБР (822)

 Начальник відділення поліції в Запорізькій області схиляв підлеглого до отримання хабарів, - ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження стосовно колишнього начальника Пологівського відділу поліції ГУ Нацполіції в Запорізькій області, який схиляв підлеглого до отримання неправомірної вигоди

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що правоохоронець схиляв підлеглого до систематичного отримання коштів від осіб, які здійснюють прийом побутового металобрухту та обмін іноземної валюти. "Винагорода" призначалася за невжиття заходів із припиненню їхньої можливої ​​протиправної діяльності.

21 грудня 2018 було задокументовано факт отримання начальником Пологівського відділу поліції 20 тис. грн неправомірної вигоди від підлеглого.

У разі доведення провини експравоохоронцю загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172621
 
 
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Скажи мені, кого ти призначив на посаду - і я тобі скажу хто ти!
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І потім бабло передається Авакяну, Гончаруку. І упаси вас бог сказати що Зє....
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надо было начальнику упомянуть про контрацептив
- может тогда бы все обошлось мирно без гвалта на всю страну...
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сначала не понял и подумал, что склонял к нетрадиционному сексу
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От є росіяни, є кацапи, є українці, є хохли, є поліцейські, є менти. То можна , щоб люди розуміли, хто є хто, називати речі своїми іменами?
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