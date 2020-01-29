 Начальник відділення поліції в Запорізькій області схиляв підлеглого до отримання хабарів, - ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що правоохоронець схиляв підлеглого до систематичного отримання коштів від осіб, які здійснюють прийом побутового металобрухту та обмін іноземної валюти. "Винагорода" призначалася за невжиття заходів із припиненню їхньої можливої ​​протиправної діяльності.

21 грудня 2018 було задокументовано факт отримання начальником Пологівського відділу поліції 20 тис. грн неправомірної вигоди від підлеглого.

У разі доведення провини експравоохоронцю загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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