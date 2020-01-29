 Показники моєї роботи в УЗ влаштовували наглядову раду і причин для звільнення не було, - Кравцов

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо говорити моєю улюбленою юридичною мовою: вчора було прийнято рішення дострокового розірвання договору з боку роботодавця з відповідною грошовою компенсацією керівникові. Вона не маленька, скажу одразу. Але, це - рішення акціонера. Зі свого боку, я був готовий продовжити роботу у транспортному секторі без грошових виплат за контрактом", - заявив Кравцов.
Він додав, що наглядова рада УЗ кілька місяців розглядала звіт його роботи в компанії, і результат влаштував усі сторони. Тому, на думку Кравцова, у спостережної ради не було формальних підстав для його звільнення.
Нагадаємо, що Кравцов офіційно очолив "Укрзалізницю" в січні 2019 року, але де-факто керував компанією з серпня 2017 року.
Это говорит об одном - набсовет тоже распускать нужно срочно.
Меня всегда поражала одна история.
Когда был Кирпа министром транспорта и связи,УЗ начала расцветать,было отремонтировано сотни вокзалов,запустили первый в стране скоростной рейс Киев-Харьков,отремонтированы сотни пассажирских вагонов,профильные предприятия заработали на полную мощность,так это человек неплохо воровал.Тепеть вопрос,сколько нынешние мрази тянуть с несчастной Зализныци,что они в таком удручающем состоянии?А что самое интересное,на место последнего жулика поставят жулика не меньше,но в добавок ещё и имбицила...100%
P.S. не являюсь фанатом рыгов,но Кирпа был действительно профессионалом.