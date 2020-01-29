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Все про:звільнення (764) Укрзалізниця (898) Кравцов Євген (97)

 Показники моєї роботи в УЗ влаштовували наглядову раду і причин для звільнення не було, - Кравцов

Євген Кравцов, який залишає посаду глави "Укрзалізниці", повідомив, що отримає чималу грошову компенсацію за дострокове розірвання контракту з ним.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити моєю улюбленою юридичною мовою: вчора було прийнято рішення дострокового розірвання договору з боку роботодавця з відповідною грошовою компенсацією керівникові. Вона не маленька, скажу одразу. Але, це - рішення акціонера. Зі свого боку, я був готовий продовжити роботу у транспортному секторі без грошових виплат за контрактом", - заявив Кравцов.

Він додав, що наглядова рада УЗ кілька місяців розглядала звіт його роботи в компанії, і результат влаштував усі сторони. Тому, на думку Кравцова, у спостережної ради не було формальних підстав для його звільнення.

Нагадаємо, що Кравцов офіційно очолив "Укрзалізницю" в січні 2019 року, але де-факто керував компанією з серпня 2017 року.

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Показники моєї роботи в УЗ влаштовували наглядову раду і причин для звільнення не було, - Кравцов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172619
 
 
 Топ коментарі
 
Говорячи звичайною мовою, твою посаду продали
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Показатели моей работы в УЗ устраивали набсовет и причин для увольнения не было, - Кравцов
Это говорит об одном - набсовет тоже распускать нужно срочно. Показатели моей работы в УЗ устраивали набсовет и причин для увольнения не было, - Кравцов - Цензор.НЕТ 926
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Говорячи звичайною мовою, твою посаду продали
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Керівники змінюються, а Укрзалізниця все рівно в дупіті. Пороблено і задавнено.
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Зеленку не потребляешь по утрам, потому и не пришелся ко двору.
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Показатели моей работы в УЗ устраивали набсовет и причин для увольнения не было, - Кравцов
Это говорит об одном - набсовет тоже распускать нужно срочно.
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вообще интересная фикня ,компания государственная а пилит в ней бабки набсовет,кучка дармоедов во многих случаях не граждане страны ,чьи бабки они пилят ,что они там наблюдали , что УЗ мягко говоря в заднице ,за что они набивают карманы себе на госмонополии?,И зачем такой стиль управления ?
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УЗ лакомый кусочек...
Меня всегда поражала одна история.
Когда был Кирпа министром транспорта и связи,УЗ начала расцветать,было отремонтировано сотни вокзалов,запустили первый в стране скоростной рейс Киев-Харьков,отремонтированы сотни пассажирских вагонов,профильные предприятия заработали на полную мощность,так это человек неплохо воровал.Тепеть вопрос,сколько нынешние мрази тянуть с несчастной Зализныци,что они в таком удручающем состоянии?А что самое интересное,на место последнего жулика поставят жулика не меньше,но в добавок ещё и имбицила...100%
P.S. не являюсь фанатом рыгов,но Кирпа был действительно профессионалом.
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Всем краденого хватало, все были довольны.
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Якого крєпкого хазяйствєніка втратили...
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Конечно, все все устраивало, ибо Кравцов делал все правильно - т. е. вгонял "Укрзалізницю" в банкротство".
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Что там ему непонятно? Посидел сам - дай посидеть другому! Ты же тоже Бальчуна сменил не так давно, а тот в свою очередь своего предшественника! А что, на всю жизнь захотелось? Ни гуя себе!
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интересно - немаленькая компенсация - это сколько??? )))) 2-3 млн ???
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