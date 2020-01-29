Такі дані навів Милованов під час брифінгу за підсумками дій уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"На сьогодні заборгованість економічно активних підприємств із виплати зарплати становить 1,8 млрд грн. Заборгованість на 1 січня порівняно із заборгованістю на 1 грудня 2019 стала на 10% меншою", - сказав Милованов.
Він закликав звертатися з питань боргів із зарплати в суд і в державну службу України з питань праці.
всі зебіли палко відстоювали люльку, а потім зрадили її на користь зе..
Задолженность по зарплатам в стране выросла почти на 15%
Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2019 году выросла на 14,7% и на 1 января 2020 года составила 3,034 млрд грн
Такими темпами к концу года, глядишь, задолженность за прошлый год и погасят. Правда, новую сделают, но это потом.
Задолженность по зарплатам в Украине за год выросла на 14,7%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА
Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2019 году выросла на 14,7% и на 1 января 2020 года составила 3,034 млрд грн, тогда как в декабре 2019 года сократилась на 5,8%.Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ.
Источник: https://censor.net.ua/n3172455
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@@@* - название мужского детородного органа в одно нецензурное слово из идиоматического выражения тюрко-татарского происхождения.
Заборгованість із виплати зарплати працівникам підприємств зменшилася на 10%, - Милованов.
Це не тільки мафіозна держава, це ще й країна чудес.
Кстати, а где там опять Зеленского прячут?..
Могу вас поздравить с новой газовой аферой новой власти.
Такое предложение сделал сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Кабмин Гончарука окончательно выполнил требования МВФ и западных корпораций - и своим постановлением ввёл рыночную цену на газ.
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А проще говоря - аферу, официально предусматривающую продажу всего дешевого украинского газа людям по европейским ценам.
Раньше приходилось шифроваться и вводить ещё некие спецобязательства для снижения цены для населения. Больше этого не будет.
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Кстати, а где там опять Зеленского прячут?
Почему весёлые видео не пишет?
Или уже даже не может скрыть омерзение от народа, который избрал его президентом?
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Вверху - фотожаба от Дмитрия Корнечука.
А вот еще одна его недавняя симпатичная фотожаба: