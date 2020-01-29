Заборгованість із виплати зарплати працівникам підприємств зменшилася на 10%, - Милованов.

Такі дані навів Милованов під час брифінгу за підсумками дій уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні заборгованість економічно активних підприємств із виплати зарплати становить 1,8 млрд грн. Заборгованість на 1 січня порівняно із заборгованістю на 1 грудня 2019 стала на 10% меншою", - сказав Милованов.

Він закликав звертатися з питань боргів із зарплати в суд і в державну службу України з питань праці.

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