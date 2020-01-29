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 Економіка
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Все про:заборгованість (52) заробітна плата (640) Мінекономрозвитку (185) Милованов Тимофій (146)

 Заборгованість із виплати зарплати працівникам підприємств зменшилася на 10%, - Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що станом на 1 січня 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств зменшилася на 10% порівняно з 1 груднем 2019 року.

Такі дані навів Милованов під час брифінгу за підсумками дій уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні заборгованість економічно активних підприємств із виплати зарплати становить 1,8 млрд грн. Заборгованість на 1 січня порівняно із заборгованістю на 1 грудня 2019 стала на 10% меншою", - сказав Милованов.

Він закликав звертатися з питань боргів із зарплати в суд і в державну службу України з питань праці.

Читайте також: Заборгованість із зарплат в Україні за рік зросла на 14,7%, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172617
 
 
 Топ коментарі
 
Увы, мантра уже не помогает. Каждый день уровень планки дна понижается. А эти чудилы врут с экранов, наверное надеясь, что люди уже отупели в край и их брехню проверить не в состоянии.
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не может такого быть!
Задолженность по зарплатам в стране выросла почти на 15%

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2019 году выросла на 14,7% и на 1 января 2020 года составила 3,034 млрд грн
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не буває настільки погано щоб не могло стати ще гірше.
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це лозунг зелебобів перед виборами.
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Мій кандидат Юля,але ви не дали змоги за неї проголосувати у другому турі,тепер їжте зелене лайно разом зі мною))
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а при чому тут я ?
всі зебіли палко відстоювали люльку, а потім зрадили її на користь зе..
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Увы, мантра уже не помогает. Каждый день уровень планки дна понижается. А эти чудилы врут с экранов, наверное надеясь, что люди уже отупели в край и их брехню проверить не в состоянии.
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расейская стратегия - неважно что произошло важно то как об єтом расказали по телевизору
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Вы думаете они за место держатся...просто по быстрому срубить бабла цель. А потом в оппозицию к Зеле,как два хитрых деревенский паренька-"антикоррупционера" примером-сережка лещенко и мустафа найем.А там затрётся,забудется,новых дел и лиц добавится....и чемодан с компроматом на ВСЕХ забудется.Жизнь так устроена. Пережёванное не вкусно-новое давай.Вон зебилы уже свинарчуков забыли,а в агонии бились идиоты.Теперь они сами зелёные свинарчуки..
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у Тёмы на мелофоне еще деньги не кончились.
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более того - даже Гостат Украины - милованова мордой в факты макнул))

Заборгованість із виплати зарплати працівникам підприємств зменшилася на 10%, - Милованов - Цензор.НЕТ 273
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не может такого быть!
Задолженность по зарплатам в стране выросла почти на 15%

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2019 году выросла на 14,7% и на 1 января 2020 года составила 3,034 млрд грн
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Милованову данные статистики читать некогда.
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не придирайтесь к словам, батенька, пруха пока только у работников "экономически активных предприятий".
Такими темпами к концу года, глядишь, задолженность за прошлый год и погасят. Правда, новую сделают, но это потом.
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Навіть вчителі в Києві ще не отримали аванс за січень. Такого не було навіть в 2014 році.
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Просто 10% уже уволились не дожидаясь зарплат, чем поправили нарику Меломанову статистику
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Забей второй косячек, Гурвинек, и дела в экономике еще больше поправятся!
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вчера дали аванс вместо 15 числа, вот такие успехи у бюджетников в Киеве
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Якщо доходи бюджетників порізали (зокрема, в лікарнях познімали доплати за нічні, за стаж, за небезпеку, тощо), то з якого підприємці будуть платити найнятим повні зарплати? Кого він намагається наі...лошити? Тим більше, "по росту" середньої заоплати в Україні... - такий самий звіздьож.
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кому верить? дебилу или статистическим данным? Задолженность по выплате зарплаты работникам предприятий уменьшились на 10%, - Милованов - Цензор.НЕТ 9273
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Та вы шо! Заборгованість із виплати зарплати працівникам підприємств зменшилася на 10%, - Милованов - Цензор.НЕТ 8839
Задолженность по зарплатам в Украине за год выросла на 14,7%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2019 году выросла на 14,7% и на 1 января 2020 года составила 3,034 млрд грн, тогда как в декабре 2019 года сократилась на 5,8%.Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ.
Источник: https://censor.net.ua/n3172455
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Зато премий себе всем КабМином понавыписывали по паре-тройке сотен косарей. Оно и понятно - топ-чиновникам надо ж было на Новый Год осуществить представительские функции на фешенебельных курортах. А работникам предприятий на оставшиеся 90% под ёлочку сгодится и «@@@* без соли доедать»©️.
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@@@* - название мужского детородного органа в одно нецензурное слово из идиоматического выражения тюрко-татарского происхождения.
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ну якщо одному Коболеву виплатити премію, зарплатню то це адекватно заборгованісті тисячі простих простих робітників, а може і декілька тисяч. Середня тепература по лікарні..
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Задолженность по зарплатам в Украине за год выросла на 14,7%, - Госстат
Заборгованість із виплати зарплати працівникам підприємств зменшилася на 10%, - Милованов.

Це не тільки мафіозна держава, це ще й країна чудес.
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Поздравляю украинцев с новой газовой аферой власти - политолог Январь 29, 2020Без рубрикиКомментарии

Кстати, а где там опять Зеленского прячут?..

Заборгованість із виплати зарплати працівникам підприємств зменшилася на 10%, - Милованов - Цензор.НЕТ 9606

Могу вас поздравить с новой газовой аферой новой власти.
Такое предложение сделал сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Кабмин Гончарука окончательно выполнил требования МВФ и западных корпораций - и своим постановлением ввёл рыночную цену на газ.
В тему:
- «Какого х@я»? Советник Зеленского возмущен январскими платежками за газ
- Дубинский требует отменить дополнительные тарифы на газ и будет добиваться этого от подлой власти
А проще говоря - аферу, официально предусматривающую продажу всего дешевого украинского газа людям по европейским ценам.
Раньше приходилось шифроваться и вводить ещё некие спецобязательства для снижения цены для населения. Больше этого не будет.

Кстати, а где там опять Зеленского прячут?
Почему весёлые видео не пишет?
Или уже даже не может скрыть омерзение от народа, который избрал его президентом?
*** Заборгованість із виплати зарплати працівникам підприємств зменшилася на 10%, - Милованов - Цензор.НЕТ 1579
Вверху - фотожаба от Дмитрия Корнечука.
А вот еще одна его недавняя симпатичная фотожаба:
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