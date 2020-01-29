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Все про:гроші (222) Кривий Ріг (291) добро (1)

 Житель Кривого Рогу знайшов у супермаркеті $10 тисяч і повернув їх власникові. ФОТО

Чоловік, який ніс гроші в банк, вирішив дорогою заскочити в супермаркет за шоколадкою і впустив пакет із грошима біля камери схову.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеву телекомпанію "Рудана".

Пакет із грошима лежав на підлозі біля камер зберігання. На нього наступило кілька людей, і тільки один із покупців, Ігор Єфремов, звернув увагу на банківську печатку.

Житель Кривого Рогу знайшов у супермаркеті $10 тисяч і повернув їх власникові 01

Чоловік каже, що не роздумував, повертати гроші господареві чи ні.

"Така сума, що невідомо, куди ці гроші мали піти. Лікування чи ще щось. Та й тим паче я вже не маленький, щоб вірити в диво. Це моя якась тимчасова радість чи велика покупка, може, була б. А для людини це - горе", - розповів він.

Житель Кривого Рогу знайшов у супермаркеті $10 тисяч і повернув їх власникові 02

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Ігор розповів охороні супермаркету, що знайшов пакет із грошима, і залишив свій номер телефону на випадок, якщо до них звернеться його господар.

Чоловік, який загубив гроші, прибіг у магазин буквально через кілька хвилин. З'ясувалося, що він ніс гроші в банк, але дорогою вирішив зайти в магазин за шоколадкою.

Житель Кривого Рогу знайшов у супермаркеті $10 тисяч і повернув їх власникові 03
Житель Кривого Рогу знайшов у супермаркеті $10 тисяч і повернув їх власникові 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172613
 
   
 Топ коментарі
 
Не все втрачено з такими людьми
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просто не тупой. Там камери кругом, а за 10 штук могла и няня приехать, инвестиционная.
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Сивоха с собой прихватил и баканову позвонил
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просто не тупой. Там камери кругом, а за 10 штук могла и няня приехать, инвестиционная.
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буквально вчора сиділи перевіряли відеонагляд, якийсь помурок стирив смартфон у продавщиці в магазині. Знайшли хто написали заяву в рідну міліцію. Х.з шо буде...
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Не везде есть видеокамеры, а люди поступают честно...
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В середине 90 х был со мной случай . Стоял перед магазином , докуривал сигарету . Остановилась " Волга " , выскочил из неё водитель и забежал в магазин . Я повернулся - выбросить бычок , смотрю - " Волга " катится вниз по дороге ... Сообразил мгновенно , плюс молодой ещё был . Догнал её метров через 30 , открыл дверь , прыгнул в сиденье и нажал на тормоз , поставил на заднюю передачу . Впереди машины , метров 50 - 60 была автобусная остановка . Уже потом думал , что могло случиться , если б не такое совпадение случайностей и распе...дяйства .... . Бегущего водилу встретил на обратном пути , он предлагал какие-то деньги , а я обложил его матом и ушёл .
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Знайти і вкрасти зовсім різні речі, тим більше відповідальність, я ніколи не крав нічого, але не впевнений ,що став би повертати гроші ідіотові який примудрився загубити пакет з грошима.
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Если бы захотел оставить себе , то оставил . Как вариант , - выбросил бы в мусорку , зашёл в ближайший секонд - хенд , переоделся и всё . Просто честный человек попался ... ( или в Кривом Роге десятка баксов - не деньги )
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Ну можливо й чесний. Все кривороге жульйо зараз в Києві міністрами.
Лишились одні чесні. Житель Кривого Рога нашел в супермаркете $10 тысяч и вернул их хозяину - Цензор.НЕТ 1251
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У Кривому Розі?
Добре, якщо не сказав "сльі, чепуховец, тут 15 косарей бьіло, где еще петрович?"
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Однажды ехал, таксист рассказывал. Пассажир под шофе забыл сумку. Открыл, ксива, права, лапотник, на круг под 1$. Отвез на адрес, нашел хату, вылахзит крендель-спасибо.
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Знаем такое, да только это уже никого не волнует сколько там было) У меня так кореш во Львове при выходе из одного заведения элитного, подобрал за впереди идущим пару зеленых сотен и тут же отдал ему их. Тот начал по карманам шастать, мяться, мол было еще и не мог досчитаться еще пары сотен, в итоге вместо пасиба, едва ноги унесли, так как тот дикарь собирался идти к охране, требовать записи видео камер и так так далее.
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В каком виде? Мне хватило спасибо за два сотовых телефона, хотя в одном случае хотели дать шоколадку (телефон ребёнка), во втором - мужик в ресторан хотел пригласить...
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Банальної подяки.
Не всі навіть на це здатні.
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Згадалося, бачив фрагмент інтерв'ю якогось з кацапських олігархів, що розповідав, як він "поднялся в 90-е".
Сидить бандюганська мордяка і відверто розповідає - "для меня никогда не бьіло понятия - честньій, порядочньій, все такое... Есть понятие - лох. А с лоха получить сам бог велел".
Тож з такими "канкрєтними кріворожскімі пацанамі" виявляти чесність небезпечна справа. Замість подяки можна почути "оп-па-ча, аря-баря! без лоха и жизнь плоха!"
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Від криворізьких замість "спасибо" можна очікувати "слы, ты в натуре мои бакинские в руках держал? всё, по понятиям с тебя процент нагорел. Есть возражения - поедем в лес в натуре базарить".
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Шмерц или Шмульц (не знаю, как там по вашему правильно будет). В этом городе никогда в лес не ездили, там полно карьеров. Так что учи матчасть, дурик!
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Da non (чи Danone з біфідобактеріями) - в тебе немає сечі сприймати щось не у прямому значенні? "Вывезти в лес" - мається на увазі бандюганського вивозу для "бесіди з позиції сили".
І так, ліс, кар'єр... "какая разница?" (с)
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Тот мужик не говорил тебе, что ты симпомпончик и прочие комплименты?))))
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Малоросс, по сравнению с информацией в его, да и у любого, если только он не "неизвестно чего", смартфоне со стоимость смартфона - ничто...
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Значит говорил. Походу я лучше от тебя подальше отодвинуть, чёрт знает чем у вас там всё закончилось))
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Ага, там камери кругом. Якби залишив собі, то потім віддав би пацанам 15 штук )))
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дай боже такому человеку здоровья и благополучия
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кто мне объяснит (включая админов)
ЗАЧЕМ ЦЕНЗОР ЗАПУСТИЛ ПРОГРАММУ "потери последней записи"
Ответил ли, или написал новый коментарий - включается какое то переформатирование и ты ПОПАДАЕШЬ В САМЫЙ НИЗ всех записей.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕБЕ НУЖНО ИСКАТЬ СВОЙ ТЕКСТ
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У меня перехода вниз не происходит, но это переформатирование напрягает.
Я сразу даже не понял, что происходит.
Думал, что сайт глючит.
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и я уже все передумал. даже специально заходил с ноута... с телефона...
- нет. эта морока тут специально установлена...
может для того . что бы мы перечитывали все посты пока доберемся до своего?
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Разумный человек!Совестливый .Хорошо родители воспитали.А Порошенко - как его папа.Бизнесмен на стадии накопления первичного капитала.Привычка -вторая натура!
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А потом ещё перемолол на костную муку, и подсыпал в шоколад.
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Не забуть про Коломойського написати. І про папу Зеленського.
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кацапа,зависть-это еще хуже чем найти чужие потерянные деньги
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Завидовать заведомому клеветнику и зеку? Я Рошеновское принципиально не купую,а ХБФ с 60х годов обожаю,маленько пришлось поработать на каникулах грузчиком.Девушки были -лепота!Халатики были белые,модные.В дикую жару почти прозрачные.Язык был,как у Микки Мауса.
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понятно...жрать,испражняться,размножаться(не всегда,интересен сам процесс) Житель Кривого Рога нашел в супермаркете $10 тысяч и вернул их хозяину - Цензор.НЕТ 3289.ваше жизненное кредо?
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Вы не .выражайтесь Кредо это у Вас ,а в мене -повага до жінки.У нас 7 онуків-украиїнців.І дерев насадив и і домівок набудував.Ще й клаву давлю .
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За чужі гроші щастя не купиш, а ще і своїх втратиш вдвічі більше. Респект чоловікові.
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Походу Зеля правий... У Кривому Розі явно проблеми із екологією
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Краденое счастье не приносит. Так сказала женщина-дворник, которая нашла в строительном мусоре пакет с несколькими тысячами евро. Деньги были завернуты в банковский конверт. Она пошли в банк и оттуда позвонили хозяину счета. Но мужик благодарный оказался, купил ее сыновьям новый комп. Житель Кривого Рога нашел в супермаркете $10 тысяч и вернул их хозяину - Цензор.НЕТ 8933
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не знаю. может такой? вроде звучало в репортаже "банковский конверт" Житель Кривого Рога нашел в супермаркете $10 тысяч и вернул их хозяину - Цензор.НЕТ 7227
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а шо он покупал на баксы в супермаркете?
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Читаешь коменты и охреневаешь, от болезненого состояния нашего общества! Поступил человек по человечески и тут не всё слава Богу, обязательно нужно дерьма налить.
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Если бы все не снималось на камеру хрен бы он их вернул.
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Вы правы на все!!! Цензор превратился в тошниловку
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святой Человек! я бы наверно так не смог
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"Мужчина, который нес деньги в банк, решил по дороге заскочить в супермаркет за шоколадкой" - вот это 100% фигня Житель Кривого Рога нашел в супермаркете $10 тысяч и вернул их хозяину - Цензор.НЕТ 5338 Типа как записка в кармане "этот пистолет я нашел на улице, иду сдавать его в милицию" Житель Кривого Рога нашел в супермаркете $10 тысяч и вернул их хозяину - Цензор.НЕТ 2177
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он больной на голову это жесть ой мама вай вай вай..
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Лохами оказались все, тот кто потерял, тот кто нашел и вернул и тот кто наступил на конверт и пошел дальше )
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Врёт житель Кривого Рога, нашедший в супермаркете $10 тысяч - никто ничего мне не возвращал.
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ну вот остались же люди в украине, не все еще у нас потеряно
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В РБ за присвоение найденного уголовная статья.
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Періодично везе на такі речі, то телефон найду, то лопату віддам, але не в таких масштабах. Десятку уо ще ніхто не дозволив знайти.)
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Кривой Рог, АТБ, Ефремов, Зеленский.. вообщем вы поняли.. дешовый пиар презедента
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