 Житель Кривого Рогу знайшов у супермаркеті $10 тисяч і повернув їх власникові. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеву телекомпанію "Рудана".
Пакет із грошима лежав на підлозі біля камер зберігання. На нього наступило кілька людей, і тільки один із покупців, Ігор Єфремов, звернув увагу на банківську печатку.
Чоловік каже, що не роздумував, повертати гроші господареві чи ні.
"Така сума, що невідомо, куди ці гроші мали піти. Лікування чи ще щось. Та й тим паче я вже не маленький, щоб вірити в диво. Це моя якась тимчасова радість чи велика покупка, може, була б. А для людини це - горе", - розповів він.
Ігор розповів охороні супермаркету, що знайшов пакет із грошима, і залишив свій номер телефону на випадок, якщо до них звернеться його господар.
Чоловік, який загубив гроші, прибіг у магазин буквально через кілька хвилин. З'ясувалося, що він ніс гроші в банк, але дорогою вирішив зайти в магазин за шоколадкою.
Лишились одні чесні.
Добре, якщо не сказав "сльі, чепуховец, тут 15 косарей бьіло, где еще петрович?"
Не всі навіть на це здатні.
Сидить бандюганська мордяка і відверто розповідає - "для меня никогда не бьіло понятия - честньій, порядочньій, все такое... Есть понятие - лох. А с лоха получить сам бог велел".
Тож з такими "канкрєтними кріворожскімі пацанамі" виявляти чесність небезпечна справа. Замість подяки можна почути "оп-па-ча, аря-баря! без лоха и жизнь плоха!"
І так, ліс, кар'єр... "какая разница?" (с)
ЗАЧЕМ ЦЕНЗОР ЗАПУСТИЛ ПРОГРАММУ "потери последней записи"
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Я сразу даже не понял, что происходит.
Думал, что сайт глючит.
- нет. эта морока тут специально установлена...
может для того . что бы мы перечитывали все посты пока доберемся до своего?