 Житель Кривого Рогу знайшов у супермаркеті $10 тисяч і повернув їх власникові. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеву телекомпанію "Рудана".

Пакет із грошима лежав на підлозі біля камер зберігання. На нього наступило кілька людей, і тільки один із покупців, Ігор Єфремов, звернув увагу на банківську печатку.

Чоловік каже, що не роздумував, повертати гроші господареві чи ні.

"Така сума, що невідомо, куди ці гроші мали піти. Лікування чи ще щось. Та й тим паче я вже не маленький, щоб вірити в диво. Це моя якась тимчасова радість чи велика покупка, може, була б. А для людини це - горе", - розповів він.

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Ігор розповів охороні супермаркету, що знайшов пакет із грошима, і залишив свій номер телефону на випадок, якщо до них звернеться його господар.

Чоловік, який загубив гроші, прибіг у магазин буквально через кілька хвилин. З'ясувалося, що він ніс гроші в банк, але дорогою вирішив зайти в магазин за шоколадкою.



