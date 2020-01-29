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 Київські чиновники підозрюються в розкраданні 480 тис. грн на ремонті дитсадка, - прокуратура

Прокуратура викрила посадових осіб управління освіти і директора приватного підприємства, злочинна діяльність яких завдала державі збитків на суму 480 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Встановлено, що у 2016 році посадові особи управління освіти Оболонської РДА уклали з приватним підприємством договір про коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію дошкільного навчального закладу в Оболонському районі міста Києва.

У подальшому з метою забезпечення оплати коштів на виконання умов договору службові особи управління освіти, знаючи наперед, що вартість робочого проекту значно завищена та цей проект не в повній мірі відповідає вимогам нормативно-правових актів, перерахували на рахунки приватного підприємства 480 тис. гривень бюджетних коштів.

Дії начальника управління освіти Оболонської РДАкваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах). Дії іншого посадовця та директора приватної фірми кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України (пособництво у розтраті чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення службових осіб управління освіти від займаних посад.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172609
 
 
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коли питаєш себе: звідки в чиновників такі авто, хати та т.і., знай: вони крадуть в дітей!
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Все эти безумные «инвестиции» наших олигархов в роскошь за рубежом - прямой сигнал инвесторам, что вкладывать деньги в Украину нельзя, глупо, бессмысленно. Сколько бы персональных нянек им не обещали.
Посмотрите на металлургические заводы Ахметова, на его ГОКи, ТЭС, облэнерго… За редким исключением всё развалено, разгромлено, выжато до дна… А выжатое выведено за границу и превращено в королевские дворцы.
Только безумец станет инвестировать в эту страну, где местные нувориши в сговоре с чиновничеством и правительством, ведут себя как оккупанты.
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Мабуть заклали у проект ламінат замість струганих досок.
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Шакалі паршивіе,дедский сад аграбили... Киевские чиновники подозреваются в хищении 480 тыс. грн на ремонте детсада, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8602
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