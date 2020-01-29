 Київські чиновники підозрюються в розкраданні 480 тис. грн на ремонті дитсадка, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Встановлено, що у 2016 році посадові особи управління освіти Оболонської РДА уклали з приватним підприємством договір про коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію дошкільного навчального закладу в Оболонському районі міста Києва.
У подальшому з метою забезпечення оплати коштів на виконання умов договору службові особи управління освіти, знаючи наперед, що вартість робочого проекту значно завищена та цей проект не в повній мірі відповідає вимогам нормативно-правових актів, перерахували на рахунки приватного підприємства 480 тис. гривень бюджетних коштів.
Дії начальника управління освіти Оболонської РДАкваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах). Дії іншого посадовця та директора приватної фірми кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України (пособництво у розтраті чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах).
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення службових осіб управління освіти від займаних посад.
Посмотрите на металлургические заводы Ахметова, на его ГОКи, ТЭС, облэнерго… За редким исключением всё развалено, разгромлено, выжато до дна… А выжатое выведено за границу и превращено в королевские дворцы.
Только безумец станет инвестировать в эту страну, где местные нувориши в сговоре с чиновничеством и правительством, ведут себя как оккупанты.