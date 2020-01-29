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 Політика України, За кордоном
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Все про:Верховний Суд (482) Зеленський (4292) судова реформа (915) Євросоюз (2772) Приватбанк (354)

 Від рішення Верховного Суду за позовом Суркісів проти "Приватбанку" 31 січня залежить оцінка Євросоюзом судової реформи Зеленського, - "Новий час".

31 січня Верховний суд може прийняти рішення у справі про вклади братів Суркісів у "Приватбанку", від якого залежатиме успіх реформи президента Володимира Зеленського в очах Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новий час".

"Справа Суркісів може бути червоною лінією у справі "Приватбанку" і оцінці ЄС системи правосуддя в Україні", - цитує видання слова свого джерела в ЄС.

Також підкреслюється, що від рішення суду у справі Суркісів залежатиме позиція ЄС щодо реформи Верховного Суду України, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Раніше повідомлялося, що Україна і ЄС погодилися з важливістю незворотності націоналізації "Приватбанку" і випустили спільну заяву.

Сім'я Суркісів домоглася в судах нижчих інстанцій скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними з "Приватбанком" особами і визнання недійсними договорів обміну їхніх коштів у банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн.

Читайте також: Україна і ЄС погодилися з важливістю незворотності націоналізації "Приватбанку", - спільна заява

"Приватбанк", згідно з наявною інформацією, раніше вже виконав рішення судів першої та апеляційної інстанцій на користь Суркісів, однак для Нацбанку, Мінфіну і банку крім цих виплат важливим є питання відстояти законність процедури bail-in, оскільки в разі програшу шляхом сім'ї Суркісів, найімовірніше, підуть інші учасники цієї процедури на загальну суму понад 29 млрд грн. Крім того, визнання її незаконною поставить під питання і всю націоналізацію "Приватбанку".

За даними старшого юрисконсульта юридичного департаменту НБУ Сергія Колосюка, сьогодні вже триває близько 50 судових процесів по bail-in на загальну суму 20 млрд грн

За словами експертів, можливе підтвердження Апеляційним адмінсудом рішення про незаконність націоналізації не матиме безпосереднього впливу на роботу банку, крім реакції на нього вкладників та інших клієнтів, проте стане суттєвим аргументом для Госпсуду. У свою чергу, рішення Госпсуду на користь ексвласників, підтверджене потім в апеляції, стане основою для реституції: повернення банку акціонерам і повернення державі 155 млрд грн внесених у вигляді держоблігацій.

За словами першого заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової, це призведе до чергового визнання "Приватбанку" неплатоспроможним через відсутність капіталу і знову поставить питання про його націоналізацію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172607
 
 
 Топ коментарі
 
Это Закон, который Венецианская комиссия разнесла в пух и прах. От решения Верховного Суда по иску Суркисов против "Приватбанка" 31 января зависит оценка Евросоюзом судебной реформы Зеленского, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 6986 При этом сам законопроект на оценку направляла не Украина, а мониторинговый комитет ПАСЕ. Настолько безобразными даже им показались новшества от Нелоха.
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Количество исков в ЕСПЧ уже показало суть реформы...
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Наш "самый гуманный" всегда стоит на страже прав и беззаконных интересов "сирот", особенно сегодня. Государство это, в определенном смысле, - "братья Суркисы и подобные им братья" (от 10 млн "зеленью") ! Так шо тут - совпало...
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Напоминает сестер Золушки, которые записывали сколько раз им принц улыбнулся на балу. От решения Верховного Суда по иску Суркисов против "Приватбанка" 31 января зависит оценка Евросоюзом судебной реформы Зеленского, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 1708
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а что такое РЕФОРМЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО ???
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Это Закон, который Венецианская комиссия разнесла в пух и прах. При этом сам законопроект на оценку направляла не Украина, а мониторинговый комитет ПАСЕ. Настолько безобразными даже им показались новшества от Нелоха.
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Да шо ви говогите? Вы бы нам рассказали лучше, из кого состоит Венецианская комиссия От решения Верховного Суда по иску Суркисов против "Приватбанка" 31 января зависит оценка Евросоюзом судебной реформы Зеленского, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 348 и почему она является консультативным органом, потому что другим быть не может.
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Задайте этот вопрос Совету Европы, там же дураки все сидят и поэтому создали этот консультативный орган. Они просто не знают, что самый великий юрист всех времен и народов у нас сейчас в президентах, а его правая рука на форуме ЦН под ником Viktor Turchanikov дает консультации. Иначе бы не в Венецианку направляли на ревизию законопроекты, а паслись тут.
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в ж..пу значить в ж..пу! тим паче вова ж їм абязан. а лох,пардон електорат нікуди не дінеться
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СБУшник бакашка бегал к суркисам с поздравлениями,каждый судьишко в Украине это знает,поэтому на вопрос - кто тут прав закон или цуркис,ответ будет в пользу цуркиса.
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"Весьма неправы были те сотрудники СБУ, которые называли Баканова «Алешей Карамазовым на мрачной гей-тусовке». Не такой уж он и «алеша». Просто лицо такое наивное и честное. А на самом деле весьма прожженый мошенник и казнокрад. Впрочем, для некоторых сотрудников это не было неожиданностью, так как в 2011 году Баканов был главным фигурантом расследования уголовного дела о разворовывании 3,888 миллионов гривен подконтрольными Баканову кампаниями."
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А про судову рехворму П. Рошенка, що пишуть? Чи такими публікаціями вже "Староє врємья" займається? От решения Верховного Суда по иску Суркисов против "Приватбанка" 31 января зависит оценка Евросоюзом судебной реформы Зеленского, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 4215

Хто такий (власник "Нового врємєні") Томаш Фіала: інвестбанкір, девелопер, партнер Сороса, публічний опонент Коломойського, медіамагнат, "ляльковод" української політики, спонсор Вакарчука, спортсмен?
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Судей назначил мародер, а реформа Зеленкого. Смешно.
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Издание "Новое Время" как и радио с одноименным названием принадлежит пану Порошенко со всеми вытекающими.
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Расскажи об этом ослобородьке, бо он заявил, что собственник издания находится в Чехии.
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Украина аж просится, шоб народ Украины наконец зачистил её от всего этого коррупционного дерьма которые привыкли грабить страну и народ через суды!
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