 Від рішення Верховного Суду за позовом Суркісів проти "Приватбанку" 31 січня залежить оцінка Євросоюзом судової реформи Зеленського, - "Новий час".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новий час".

"Справа Суркісів може бути червоною лінією у справі "Приватбанку" і оцінці ЄС системи правосуддя в Україні", - цитує видання слова свого джерела в ЄС.

Також підкреслюється, що від рішення суду у справі Суркісів залежатиме позиція ЄС щодо реформи Верховного Суду України, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Раніше повідомлялося, що Україна і ЄС погодилися з важливістю незворотності націоналізації "Приватбанку" і випустили спільну заяву.

Сім'я Суркісів домоглася в судах нижчих інстанцій скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними з "Приватбанком" особами і визнання недійсними договорів обміну їхніх коштів у банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн.

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"Приватбанк", згідно з наявною інформацією, раніше вже виконав рішення судів першої та апеляційної інстанцій на користь Суркісів, однак для Нацбанку, Мінфіну і банку крім цих виплат важливим є питання відстояти законність процедури bail-in, оскільки в разі програшу шляхом сім'ї Суркісів, найімовірніше, підуть інші учасники цієї процедури на загальну суму понад 29 млрд грн. Крім того, визнання її незаконною поставить під питання і всю націоналізацію "Приватбанку".

За даними старшого юрисконсульта юридичного департаменту НБУ Сергія Колосюка, сьогодні вже триває близько 50 судових процесів по bail-in на загальну суму 20 млрд грн

За словами експертів, можливе підтвердження Апеляційним адмінсудом рішення про незаконність націоналізації не матиме безпосереднього впливу на роботу банку, крім реакції на нього вкладників та інших клієнтів, проте стане суттєвим аргументом для Госпсуду. У свою чергу, рішення Госпсуду на користь ексвласників, підтверджене потім в апеляції, стане основою для реституції: повернення банку акціонерам і повернення державі 155 млрд грн внесених у вигляді держоблігацій.

За словами першого заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової, це призведе до чергового визнання "Приватбанку" неплатоспроможним через відсутність капіталу і знову поставить питання про його націоналізацію.