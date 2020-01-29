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 Київські новини
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Все про:КМДА (757) затори (54) транспорт (407) Бахматов (5)

 У Києві вперше за 28 років стали вимірювати трафік на дорогах, - КМДА

Київська влада вживає заходів для розвантаження міста від заторів. Найбільший пріоритет віддаватиметься пішоходам, велосипедистам і тим, хто користується громадським транспортом.

Про це повідомив радник міського голови столиці Максим Бахматов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Він нагадав, що в жовтні 2019 керівники транспортної інфраструктури міста і правоохоронні органи об'єднали зусилля для інноваційних кроків у сфері об'єктивного аналізу і поліпшення трафіку Києва.

Відтоді кількість евакуйованих машин, припаркованих із порушенням правил, зросла вдесятеро. А тролейбуси й автобуси поїхали втричі швидше, оскільки поліція посилила контроль за розчищенням смуги для громадського транспорту, повідомили в пресслужбі.

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"У 2020 році ми плануємо заглибитися в питання моніторингу міської мобільності й оцінювати ситуацію більш дискретно, з метою більш точного і точкового впливу на конкретні проблеми: оптимізація роботи світлофорів, усунення "вузьких місць" тощо. Для цього ми спільно створюємо спеціальну платформу моніторингу та оцінки, яка дозволить нам повною мірою управляти ситуацією на дорогах Києва", - зазначив Бахматов.

Він додав, що система пріоритетів у транспортній інфраструктурі має бути такою: пішохід - велосипедист - громадський транспорт - автомобіль.

"Тепер, коли ми вперше за 28 років почали вимірювати трафік і точно бачимо весь накопичений комплекс проблем, можливо спільно узятися до їхнього вирішення. Ці заходи допоможуть розвантажити Київ від пробок і забезпечити позитивну динаміку за індексом завантаження міста в 2020 році", - додав Бахматов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172604
 
   
 Топ коментарі
 
сделайте платным въезд в город, для всех у кого номера не с АА ничинаются, и евроблях - и пробок не будет.
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Может для начала нужно сделать хоть одну полноценую окружную дорогу?
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кроме таких которые купили и зарегали машину, полно тех, кто думает что обманул систему, и живя в конча-заспе или хотя бы в гатном или боярке, платит комуналку и страховку на тачку меньше чем я живя в киеве.
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сделайте платным въезд в город, для всех у кого номера не с АА ничинаются, и евроблях - и пробок не будет.
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Может для начала нужно сделать хоть одну полноценую окружную дорогу?
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не спорю что нужно. однако если потусить в пробке - видиш сплошные АИ, СА, АЕ, ВВ, АН, на 10 машин три номера АА. хитрожопые понастроили себе домов в пригороде, и пол трафика - АИ которые либо прутся сплошным потоком утром в город или наоборот вечером из города.
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Ну так выеди из Киева нах и не живи там, если тебе номера не нравятся! Завтра тебе мусор не вывезут, или хлеб не привезут в магазин под твой дом! Быдло умное...
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я то может и быдло, но умное. а ты - нет. хватает грузовиков с киевскими номерами.
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Да лошара ты обыкновенная! В чем твой ум? Дебил ты мля ))))))) Ну будут платить по 5 грн за вьезд! Тебе что ли пойдут эти деньги?! Или может в больницы?! Или детям?! Ты же за Кличко голосавал, и воняешь теперь на диване сидишь! Иди у Кличко спроси почему в Киеве пробки! Реальный даун....
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страховки цивилки в области дешевле, комуналка тоже, дворцы по три этажа.
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Создаётся впечатление, что вы им завидуете...
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чему завидовать ? они просто раздражают. если я поеду в боярку или золотые ворота - готов заплатить за въезд.
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Ну вообщето "они" такие же граждане как и вы. И имеют те же права. Никто не может получать какие либо преференции только на основании прописки. Или вы с этим не согласны?
Вы согласны платить за каждый день пребывания в Киеве также как и остальные граждане Украины, которые возможно приедут?
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а я за это и плачу, вобще то. более высокой комуналкой и другими более высокими затратами, в определенных моментах, как например региональные коэфициенты страховки.
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более того, я живу в секторе где коэфициент комуналки - немногим меньше чем на печерске.
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Вы подменяете понятия. Когда платите комуналку, то вы платите именно комуналку а не за право жить в каком-то особом районе. Естественно вода из колодца в селе дешевле, чем выковырянная из Днепра, очищеная и доставленная хрен знает куда за 10 км на 15 этаж к вам в квартиру. Стоимость доставки воды к вам в квартиру выше, соответственно вы платите за это больше денег. И это никаким образом не делает вас более привелегированным по сравнению с жителем какого нибудь Малого Кукуева .
Региональные коэффициенты страховки всего навсего учитывают вероятность попадания вами в страховую ситуацию. А пляшут эти вероятности (скорее всего) от количества авто на дорогах и выплаченых ранее возмещений. ЧТоб киевские водятлы не водили как ******** (не все конечно такие, просто мои субъективные усреднённые наблюдения), то может и стоимость страховки была меньше.
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Вы пытаетесь простыми запретами решать сложные вопросы. Но "просто взять и поставить шлагбаум" проблему не решит. ИМХО элементарные перехватывающие парковки за вменяемую цену с достаточным количеством мест могут очень быстро и очень сильно повлиять на ситуацию. Плюс развитие общественного транспорта.
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дело втом, что 90% областных считают что прехватывающая парковка - это для лохов, и не для того они машину покупали что бы наработу из своей бучи на печерск ездить. а я например, вместо того что бы поехать на шестиметровом бензожоре на подол, прыгаю в метро и быстренько за пол часа приезжаю решить свои дела.
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Давайте начнём с того, что таких парковок практически нет. Поэтому про 90% - это лично ваше субъективное мнение. Вы думаете "областным" по приколу в пробках стоять? Сильно сомневаюсь.
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Сегодня шёл на обед мимо новопростроенного жилкомплекса, стоянка, 3-4 десятка машин навскидку, насчитал всего две бляхи и три не ААшных. Ну, и чем оно поможет?
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ну так логично предположить, что если человек купил себе квартиру в Киеве, то регистрация у его автомобиля тоже киевская по месту прописки в новой квартире ?
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Конечно) Если он там зарегистрировался... А так оно и будет(((((((
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кроме таких которые купили и зарегали машину, полно тех, кто думает что обманул систему, и живя в конча-заспе или хотя бы в гатном или боярке, платит комуналку и страховку на тачку меньше чем я живя в киеве.
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Вишневое, Софиевская и Петропавловская Борщаговка, Ирпень, Буча, Гостомель- это только по правому берегу маленькие пгт и городки в которых настроили новостроев, каждый размером с Троещину
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ну так и что ? жители этих пгт пока что не считаются киевлянами. городская черта по окружной в этом месте.
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Так и я о том же)
Настроили жк вокруг города, вроде бы и не Киев, но все на работу в город, и большинство на машинах потому что на транспорте от туда не доберешься) транспорта не хватит)
И рассказывают нам байки, про 3млн. в Киеве, и про парковок достаточно)
Колличество жителей этих пгт уже давно превышает количество киевлян
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Ну тогда ваша идея позволит "отсечь" процентов 10% максимум машин. В масштабах Киева-это немного.
Ps самому задолбали эти корыта, которые паркуют прямо на тротуарах и так, что даже не пройти, кроме как газону.
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Посмотрите на дорогу отсечь получится процентов 70-80
А если еще закрыть Киев для транзита большегрузов, так на дорогах вообще пусто будет
Весь транзит идет через Киев, весь!
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Так давайте и продукты не будем посылать тем у кого АА и налоги туда не будем отправлять.Ведь Киев это не Украина и украинец не киевлянин.
Я Вас так понимаю вы особенные а остальные говно.
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А сколько в Киеве Вы сейчас найдете Киевлян???
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Они не киевляне,они украинцы.А прутся в Киев потому что там практически не сажая и не сея становятся миллионерами.По официальным данным на 2018 год из 720-ти официальных мллионеров Киеве проживает 456 плюс куча иновников с кортежами из за которых ежеминтно где-то что-то перекрывают.
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нет, нивкоем случае. просто достали переться в нерезиновый. если я в ваш город приеду раз в 10 лет - я с удовольствием заплачу в местный бюджет, за каждый день прибывания в вашем несомненно живописном городе.
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P.S.В одном с Вами согласен,надо брать плату за вьезд в города и по всей стране кто на автомобилях с иностранными номерами.
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А вы нам продукты бесплатно посылаете?
Так не мы к вам в город лезем как мухи на мед) а вы
Киев не резиновый, если бы только Киев
Застроили жк весь пригород
В городе уже давно не 3млн,а раза в три больше)
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Приложение шмадекс навигатор мониторят?
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... Всмысле что вообще не меряли трафик/ интервалы светофоров, зеленые волны?!
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зачем?
какая разница?
для кортежей перекроют...
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Разочарую Вас(((
Иногда пытаюсь мониторить трафик в Киеве((
80 (а то ибольше) % авто едут с одним-двумя пассажирами (это в "час пик" утром)
Потом- 99% с одним водителем........(((
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і шо? тобі хтось заважає стояти на одній нозі і нюхати пахви в твоїй улюбленій маршрутці?
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Уберите из этого списка "служебные" машины.......
И что получим????
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Интересно а как это будет на практике?Изучение трафика это проектирование и строительство новых дорог а не урезание уже и так перегруженных дорог.
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Жаль, что советник конкретно не объяснил какие именно меры будут предприниматься.

Это всё на предвыборные обещания похоже.
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Конкретна пропозиція. Метро Академмістечко. Знесли Троїцький ринок і так бардак залишили. Біля нього невелика приватна парковка 30 грн. день. До 8 год ранку вільних місць нема. Зробіть муніципальну парковку на місці Троїцького. Там автівок на 500-600 хватить. Це ж не дорого. І місто гроші додаткові заробить. І машин менше буде. Особисто я з задоволенням лишаю авто на парковці і далі на метро. І дешевше і швидше і нерви в заторах не псую.
Одне тільки що авто треба до 8 год поставити. А не встиг - поїхав штовхатися по заторах.
У дворах авто лишати не хочеться. Але, думаю, землю віддадуть якомусь забудовнику. Шмат землі та "жирний".
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" И бродят многочисленные слуги. Их, правда, очень трудно распознать..."
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мой отец = пенсионер спрашивает
КАК ЕМУ БЕСПЛАТНО ЕЗДИТЬ ?
я ему шутейно - ПА ВОЗЬМИ СВОЮ ДВУСТВОЛКУ И НИКОМУ НЕ ПЛАТИ ...
но всё же что ему ответить про его права на бесплатный проезд?
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В Киеве впервые допёрли, что трафик меряет тот же гугл и можно просто бесплатно посмотреть его данные? Ну молодцы, чо...
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Ви думаєте вони стараються заради пішоходів?
Просто їм самим їздити в лімузинах по таким пробкам незручно.
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