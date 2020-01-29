 У Києві вперше за 28 років стали вимірювати трафік на дорогах, - КМДА

Про це повідомив радник міського голови столиці Максим Бахматов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Він нагадав, що в жовтні 2019 керівники транспортної інфраструктури міста і правоохоронні органи об'єднали зусилля для інноваційних кроків у сфері об'єктивного аналізу і поліпшення трафіку Києва.

Відтоді кількість евакуйованих машин, припаркованих із порушенням правил, зросла вдесятеро. А тролейбуси й автобуси поїхали втричі швидше, оскільки поліція посилила контроль за розчищенням смуги для громадського транспорту, повідомили в пресслужбі.

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"У 2020 році ми плануємо заглибитися в питання моніторингу міської мобільності й оцінювати ситуацію більш дискретно, з метою більш точного і точкового впливу на конкретні проблеми: оптимізація роботи світлофорів, усунення "вузьких місць" тощо. Для цього ми спільно створюємо спеціальну платформу моніторингу та оцінки, яка дозволить нам повною мірою управляти ситуацією на дорогах Києва", - зазначив Бахматов.

Він додав, що система пріоритетів у транспортній інфраструктурі має бути такою: пішохід - велосипедист - громадський транспорт - автомобіль.

"Тепер, коли ми вперше за 28 років почали вимірювати трафік і точно бачимо весь накопичений комплекс проблем, можливо спільно узятися до їхнього вирішення. Ці заходи допоможуть розвантажити Київ від пробок і забезпечити позитивну динаміку за індексом завантаження міста в 2020 році", - додав Бахматов.

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