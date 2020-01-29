 У Києві вперше за 28 років стали вимірювати трафік на дорогах, - КМДА

Про це повідомив радник міського голови столиці Максим Бахматов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
Він нагадав, що в жовтні 2019 керівники транспортної інфраструктури міста і правоохоронні органи об'єднали зусилля для інноваційних кроків у сфері об'єктивного аналізу і поліпшення трафіку Києва.
Відтоді кількість евакуйованих машин, припаркованих із порушенням правил, зросла вдесятеро. А тролейбуси й автобуси поїхали втричі швидше, оскільки поліція посилила контроль за розчищенням смуги для громадського транспорту, повідомили в пресслужбі.
"У 2020 році ми плануємо заглибитися в питання моніторингу міської мобільності й оцінювати ситуацію більш дискретно, з метою більш точного і точкового впливу на конкретні проблеми: оптимізація роботи світлофорів, усунення "вузьких місць" тощо. Для цього ми спільно створюємо спеціальну платформу моніторингу та оцінки, яка дозволить нам повною мірою управляти ситуацією на дорогах Києва", - зазначив Бахматов.
Він додав, що система пріоритетів у транспортній інфраструктурі має бути такою: пішохід - велосипедист - громадський транспорт - автомобіль.
"Тепер, коли ми вперше за 28 років почали вимірювати трафік і точно бачимо весь накопичений комплекс проблем, можливо спільно узятися до їхнього вирішення. Ці заходи допоможуть розвантажити Київ від пробок і забезпечити позитивну динаміку за індексом завантаження міста в 2020 році", - додав Бахматов.
Вы согласны платить за каждый день пребывания в Киеве также как и остальные граждане Украины, которые возможно приедут?
Региональные коэффициенты страховки всего навсего учитывают вероятность попадания вами в страховую ситуацию. А пляшут эти вероятности (скорее всего) от количества авто на дорогах и выплаченых ранее возмещений. ЧТоб киевские водятлы не водили как ******** (не все конечно такие, просто мои субъективные усреднённые наблюдения), то может и стоимость страховки была меньше.
И что это решит???((
Настроили жк вокруг города, вроде бы и не Киев, но все на работу в город, и большинство на машинах потому что на транспорте от туда не доберешься) транспорта не хватит)
И рассказывают нам байки, про 3млн. в Киеве, и про парковок достаточно)
Колличество жителей этих пгт уже давно превышает количество киевлян
Ps самому задолбали эти корыта, которые паркуют прямо на тротуарах и так, что даже не пройти, кроме как газону.
А если еще закрыть Киев для транзита большегрузов, так на дорогах вообще пусто будет
Весь транзит идет через Киев, весь!
Я Вас так понимаю вы особенные а остальные говно.
Так не мы к вам в город лезем как мухи на мед) а вы
Киев не резиновый, если бы только Киев
Застроили жк весь пригород
В городе уже давно не 3млн,а раза в три больше)
какая разница?
для кортежей перекроют...
Иногда пытаюсь мониторить трафик в Киеве((
80 (а то ибольше) % авто едут с одним-двумя пассажирами (это в "час пик" утром)
Потом- 99% с одним водителем........(((
И что получим????
Это всё на предвыборные обещания похоже.
Одне тільки що авто треба до 8 год поставити. А не встиг - поїхав штовхатися по заторах.
У дворах авто лишати не хочеться. Але, думаю, землю віддадуть якомусь забудовнику. Шмат землі та "жирний".
КАК ЕМУ БЕСПЛАТНО ЕЗДИТЬ ?
я ему шутейно - ПА ВОЗЬМИ СВОЮ ДВУСТВОЛКУ И НИКОМУ НЕ ПЛАТИ ...
но всё же что ему ответить про его права на бесплатный проезд?
Просто їм самим їздити в лімузинах по таким пробкам незручно.