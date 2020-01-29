EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  1628  25
Матеріали за темою:
Все про:вірус (109) Китай (265) посольство (372) українці (592)

 51 українець перебуває в заблокованих через коронавірус містах Китаю, 49 із них в Ухані, - посольство

Станом на 29 січня в китайській провінції Хубей, де стався смертельний спалах коронавірусу, перебуває 51 громадянин України, із них 49 - в Ухані.

Посольство України в Китаї відповіло на запит "Ракурсу" і повідомило, скільки українців перебувають у провінції Хубей і відрізаному від решти світу через карантин після масового інфікування новим коронавірусом 2019 nCoV місті Ухань, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 29 січня 2020 року посольством встановлено і підтримується контакт із 51 громадянином України, які перебувають у провінції Хубей (49 осіб - в Ухані, одна людина - в місті Сян'ян і ще один - у міському повіті Чжунсянь міста Цзінмень, - зазначили в українському посольстві.

Також, за інформацією дипломатичного відомства України, кількість громадян, які звернулися до консульського відділу із заявою про прийняття на тимчасовий консульський облік станом на 29 січня становить 93 особи. Зазначимо, що згідно із законодавством, прийняття українських громадян на консульський облік здійснюється на добровільній основі, за винятком дітей, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном.

Читайте також: МОЗ телефонуватиме пасажирам, які прилетіли з Китаю, - заступник міністра Коваль

Крім цього, в посольстві додали, що станом на січень 2020 року найбільша кількість українців, які проживають у межах консульського округу Посольства України в КНР і стоять на консульському обліку, перебувають у Пекіні.

51 українець перебуває в заблокованих через коронавірус містах Китаю, 49 із них в Ухані, - посольство 01
51 українець перебуває в заблокованих через коронавірус містах Китаю, 49 із них в Ухані, - посольство 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172602
 
 
 Топ коментарі
 
"уки, вы же писали что нашим гражданам ничего не угрожает.
 показати весь коментар
 
Хубэй, а это не то ли место где у Китая находится крупнейшая лаборатория вирусологии?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"уки, вы же писали что нашим гражданам ничего не угрожает.
 показати весь коментар
 
 
Кто мог такое писать когда они находятся в эпицентре эпидемии?
 показати весь коментар
 
Хубэй, а это не то ли место где у Китая находится крупнейшая лаборатория вирусологии?
 показати весь коментар
 
 
ой...заблокированы...но не покинуты? если что им помощь окажут?
их наверное и не выпустят - карантин...
 показати весь коментар
 
а что, карантин обьявили, и военное положение ввели, но не бойтесь мы с вами и если что, то мы ого го как поможем, но вы должны сперва оттуда сами выбраться.
 показати весь коментар
 
Ваши варианты.
Отменить их ВП для наших людей?
 показати весь коментар
 
 
Я человек, с минимумом информации, из интернета о случившемся, понимал, чем все закончится ( еще не конец), а чиновники получающие (минимальные) ЗАРПЛАТЫ, пальцем не пошевелили, скажите для чего они нужны, кроме решения своих шкурных вопросов.
 показати весь коментар
 
 
ВП вводят не для галочки.
Под угрозой все население Планеты.
И прекращай нести чушь.
 показати весь коментар
 
Сколько прошло времени между 1 смертельным случаем и введением ВП?
 показати весь коментар
 
Почему украинцы не выехали домой?
Не перекладывайте асе на государство.
Заехать в Китай ума хватило, а побеспокоиться про свою безопасность - нет.
 показати весь коментар
 
Не карантин, а ВП.
Их ВП, это не наше ВП к выборам.
Там все очень серъезно.
 показати весь коментар
 
При возвращении ,в любом случае, КАРАНТИН 14 дней. Иначе будет Жо**
 показати весь коментар
 
А що вони там досі робили? 51 українець перебуває в заблокованих через коронавірус містах Китаю, 49 із них в Ухані, - посольство - Цензор.НЕТ 3803
Поляки повідомили про два десятки студентів (з Жешува, між іншим), які перебували в Китаї в обмін на тамтешніх вуханів. Частині вдалося вибратися і потрапити в карантин у Польщі, а восьмеро безвилазно сидять в уханьському університетському кампусі...
 показати весь коментар
 
всего находится 93 человека, на временном учете, большая часть в Пекине, в Ухане - 49 человек, это больше половины, или неправильно трактую количество находящихся в стране.
 показати весь коментар
 
Зачем ты пишешь бредятину?
ВП ввели.
Никого не впускают и не выпускают.
Аэропорты и вокзалы не работают.
 показати весь коментар
 
А Зорян и Шкиряк в этом случае на помощь уже не летят? А, не то пальто.
 показати весь коментар
 
 
Їхали ж в Китай то держава не допомогала, то і повертаються хай своїми силами!
Не хрін шастать!
 показати весь коментар
 
Зачем в пик вируса их перемещать в пока что в Украину без вируса, это ж бомба замедленного действия, ничем не думают эти правители.
 показати весь коментар
 
 
А де решта 10000 українців?
Глава СНБО: В Китае находятся 10 тыс. украинцев, потребности в эвакуации пока нет

На территории Китая в настоящее время находятся около 10 тысяч граждан Украины. В их эвакуации пока нет необходимости.
Среда, 29 января 2020, 09:25

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.""
https://bykvu.com/ru/bukvy/glava-snbo-v-kitae-nahodjatsja-10-tys-ukraincev-potrebnosti-v-jevakuacii-poka-net/
 показати весь коментар
 
Кто-то небось уже точно инфицирован
 показати весь коментар
 
51 украинец находится в заблокированных из-за коронавируса городах Китая, 49 из них в Ухани, - посольство

Пусть там и сидят, нечего в Украину смертельную заразу завозить.
 показати весь коментар
 
Спаспайся кто может... Правительство ничего более умного не придумало как подвергнуть остальных 37000 украинцев опасности!

Епідемія коронавірусу: українців евакуюють з Китаю чотирма рейсами
Авіакомпанія МАУ збирається здійснити два рейси для евакуації українських туристів з Китаю в зв'язку з епідемією коронавірусу.
Рейси з китайського міста Саньї відбудуться 31 січня і 4 лютого.
Також туроператор Join UP збирається повернути своїх туристів з острова Хайнань рейсами 29 січня і 1 лютого.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200129-epidemiya-koronavirusu-ukrayintsiv-evakuyuyut-z-kytayu-dvoma-rejsamy/
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору