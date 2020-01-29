 51 українець перебуває в заблокованих через коронавірус містах Китаю, 49 із них в Ухані, - посольство

Посольство України в Китаї відповіло на запит "Ракурсу" і повідомило, скільки українців перебувають у провінції Хубей і відрізаному від решти світу через карантин після масового інфікування новим коронавірусом 2019 nCoV місті Ухань, передає Цензор.НЕТ.
Станом на 29 січня 2020 року посольством встановлено і підтримується контакт із 51 громадянином України, які перебувають у провінції Хубей (49 осіб - в Ухані, одна людина - в місті Сян'ян і ще один - у міському повіті Чжунсянь міста Цзінмень, - зазначили в українському посольстві.
Також, за інформацією дипломатичного відомства України, кількість громадян, які звернулися до консульського відділу із заявою про прийняття на тимчасовий консульський облік станом на 29 січня становить 93 особи. Зазначимо, що згідно із законодавством, прийняття українських громадян на консульський облік здійснюється на добровільній основі, за винятком дітей, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном.
Крім цього, в посольстві додали, що станом на січень 2020 року найбільша кількість українців, які проживають у межах консульського округу Посольства України в КНР і стоять на консульському обліку, перебувають у Пекіні.
их наверное и не выпустят - карантин...
Отменить их ВП для наших людей?
Под угрозой все население Планеты.
И прекращай нести чушь.
Не перекладывайте асе на государство.
Заехать в Китай ума хватило, а побеспокоиться про свою безопасность - нет.
Их ВП, это не наше ВП к выборам.
Там все очень серъезно.
Поляки повідомили про два десятки студентів (з Жешува, між іншим), які перебували в Китаї в обмін на тамтешніх вуханів. Частині вдалося вибратися і потрапити в карантин у Польщі, а восьмеро безвилазно сидять в уханьському університетському кампусі...
ВП ввели.
Никого не впускают и не выпускают.
Аэропорты и вокзалы не работают.
Не хрін шастать!
Глава СНБО: В Китае находятся 10 тыс. украинцев, потребности в эвакуации пока нет
На территории Китая в настоящее время находятся около 10 тысяч граждан Украины. В их эвакуации пока нет необходимости.
Среда, 29 января 2020, 09:25
Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.""
https://bykvu.com/ru/bukvy/glava-snbo-v-kitae-nahodjatsja-10-tys-ukraincev-potrebnosti-v-jevakuacii-poka-net/
Пусть там и сидят, нечего в Украину смертельную заразу завозить.
Епідемія коронавірусу: українців евакуюють з Китаю чотирма рейсами
Авіакомпанія МАУ збирається здійснити два рейси для евакуації українських туристів з Китаю в зв'язку з епідемією коронавірусу.
Рейси з китайського міста Саньї відбудуться 31 січня і 4 лютого.
Також туроператор Join UP збирається повернути своїх туристів з острова Хайнань рейсами 29 січня і 1 лютого.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200129-epidemiya-koronavirusu-ukrayintsiv-evakuyuyut-z-kytayu-dvoma-rejsamy/