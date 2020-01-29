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 Суспільство, Здоров'я
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 Більшість регіонів України готові до боротьби з коронавірусом, - МОЗ

Лабораторные центры Минздрава работают в штатном режиме и готовы к увеличению объема нагрузки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль.

"З боку МОЗ можу повідомити, що всі служби знають хто, що, коли має зробити, лабораторні центри МОЗ працюють у штатному режимі й готові до збільшення обсягу навантаження, якщо виникне така потреба. Щодо лікарень — зараз завершується погодження з департаментами охорони здоров'я інформації внутрішньої щодо маршрутів пацієнтів, на цю хвилину більшість регіонів України готові до боротьби з цим захворюванням", - сказав Коваль.

Стосовно рекомендацій громадянам, Коваль зазначив, що вони відповідають рекомендаціям ВООЗ і наразі залишаються незмінними: уникати скупчення людей, часто мити руки, при відвідуванні загальних місць користування для профілактики можна використовувати маску.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, за станом на ранок середи кількість хворих новим типом пневмонії збільшилася на більш ніж 1,5 тис. осіб, жертвами коронавірусу стали понад 130 осіб.

Також читайте: Ні захисні маски, ні БАДи, ні цибуля не допоможуть, - Супрун спростувала міфи про коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172601
 
 
 Топ коментарі
 
Как можно верить людям, которые врут на каждом шагу, причем даже там, где это делать не нужно?
Большинство регионов Украины готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 427
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ЯК ??????!!!!!!!
Китайці не готові, а в нас ще нічого не бачили і вже приготувались.
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Большинство регионов готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав, когда такое читаешь, становится страшно, но возникае вопрос, в чем выражается готовность.
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Как комунальщики каждый год перед зимой:
Готовы-готовы-готовы...
А потом БАХ!!! и неожиданно выпадает СНЕГ!

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Наступает зима. Каждый год. ВНЕЗАПНО. Коммунальщики же к такой неожиданности всякий раз ожиданно не готовы.
В сельском хозяйстве посевная и уборочная страда наступают ВНЕЗАПНО.

(с) стаття "Внезапно" на лурці
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И в чем же заключается эта готовность -
эпидемиологическая служба при ГО разогнана .Больницы не готовы даже принять обычных больных -боксов для больных инфицированных в таком количестве - нет ;
Кадры , закончившие Медицинские Академии за гешефт -
не способны даже правильно поставить диагноз .
Готовность заключается в выдаче одноразовых перчаток и масок из запасов Юльки -фаровки

Більшість регіонів України готові до боротьби з коронавірусом, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9664 Китайцы , хотя бы 2 больницы на 2 000 мест в городе за неделю строят. А тут уже готовые разваливаются от недофинансирования .
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