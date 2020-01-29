 Якщо США зможуть зупинити агресію РФ на Донбасі, то вони зможуть зробити це і в інших місцях, - Волкер закликав Помпео допомагати Україні

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, він закликав державного секретаря Майка Помпео відзначити підтримку України в її боротьбі з російською агресією.

Якщо Сполучені Штати зможуть зупинити і змусити дати задній хід російській агресії в Україні, то вони зможуть запобігти такому і в інших місцях. У статті в журналі Foreign Policy Волкер вказує, що сам факт візиту Помпео є відповіддю на питання "чи піклуються американці про Україну", яке стало темою обговорень в американських політичних колах і в пресі.

Волкер доводить важливість допомоги Україні і з жалем констатує проблеми у двосторонніх відносинах.

"Це трагедія і для Сполучених Штатів, і для України, що міжпартійне політичне протистояння в США, яке дійшло найвищої точки у триваючому процесі імпічменту, призвело до того, що Україна та її новий, налаштований на реформи президент Володимир Зеленський, опинилися незахищеними і до певної міри ізольованими", - пише він.

Курт Волкер говорить, що американська підтримка України особливо потрібна, і що йдеться про інтереси Сполучених Штатів Америки.

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"Якщо Сполучені Штати зможуть зупинити і змусити дати задній хід російській агресії в Україні, то вони зможуть запобігти такому і в інших місцях - зокрема стосовно теперішніх союзників по НАТО, яких Сполучені Штати зобов’язані захищати", - доводить американський дипломат.

Він доводить, що успішність України є ключовим чинником у бажаному перетворенні Росії на мирну і благополучну демократичну країну - партнера міжнародної спільноти.

Курт Волкер перераховує позитивні кроки адміністрації Дональда Трампа "протягом перших двох з половиною років", зокрема виділення Україні збройної допомоги і чітке визначення дій Росії як агресора.

Але на його думку "з вересня 2019 року, хоча ці політичні позиції не змінилися, вони втратили фокус та енергійність. Партійні інтереси і особливо процес імпічменту змусив багатьох посадовців, які фахово працювали стосовно України, або покинути уряд, або не висуватися, щоб не потрапити у перехресний вогонь".

Волкер вважає, що саме відсутність голосу США призвела до того, що на "нормадському саміті" у Парижі 9 грудня 2019 року президент Франції Макрон та канцлер Німеччини Меркель змовчали, коли російський президент Путін відкинув усю відповідальність за війну, а, повернувшись до Москви, заперечив повернення Києву суверенітету над українським кордоном на сході.

"Ось чому поїздка Помпео (до Києва) така важлива, - йдеться у статті. - Лише Помпео може зробити авторитетну заяву про подальшу міцну підтримку України".

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Курт Волкер висловлює кілька конкретних пропозицій, зокрема призначити нового повноцінного посла США в Києві, а також представника Білого дому у питаннях переговорів щодо України.

"Зеленський заслуговує повної підтримки США у його намаганнях. Візит Помпео в Україну - це важлива нагода нарешті перетворити це на реальність", - завершує Курт Волкер.