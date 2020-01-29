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 Політика України
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Все про:профспілка (33) Трудовий кодекс (16) Федерація роботодавців (10)

 У новому Трудовому кодексі передбачать компенсацію при звільненні, трудові договори для фрілансерів, декретну відпустку для обох батьків одночасно

Обов'язкова компенсація при звільненні, трудові договори для фрілансерів, декретна відпустка для обох батьків одночасно - все це новинки Трудового кодексу, які поки існують у вигляді проєкту закону.

Глава Федерації роботодавців України Дмитро Олійник поінформував, що в Україні вже назріла необхідність оновлення Закону про працю, а також правил, за якими працюватимуть профспілки, які стануть справді незалежними. Для них уряд обіцяє написати окремий закон, повідомляє Сьогодні.

"Неможливо не реагувати на ці виклики. Неможливо працювати за старими правилами, не реагувати на те, що ключовий засіб виробництва не верстат, а мізки, розум людини. Якщо ми на це не відреагуємо, ми втрачатимемо конкурентоспроможність, і наша економіка не буде рости", - заявив глава Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

До звичного безстрокового трудового договору додаються ще терміновий, короткостроковий, сезонний, з не фіксованим робочим часом, учнівський і для фрілансу. Роботодавці повинні будуть завчасно попередити про звільнення і виплачувати компенсацію - від двох до шести зарплат, залежно від нашого стажу.

Крім того голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту ветеранів Галина Третьякова заявила, що новий проєкт Закону про працю захистить незахищених: "Цей законопроєкт спрямований на те, щоб вивести тих, хто не захищений зовсім, у зону, де буде захист".

Обидва законопроєкти вже на розгляді у парламентському профільному комітеті.

Зараз, за ​​даними Мінекономіки, з 28,5 млн українців працездатного віку легально працюють лише 12,8 млн. Як мотивувати платити податки фрілансерів або нянь, в уряді поки не придумали. І визнають: один лише закон про працю не виведе трудові відносини з тіні. Загалом це завдання податкової реформи.

Читайте також: Ухвалення нового Трудового кодексу та скасування адвокатської монополії спричинить масові звільнення громадян, нездатних захистити свої права, - адвокат Рижий

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172596
 
 
 Топ коментарі
 
Ага-а.Иными словами ели руководство узнает что у сотрудника жена залетела он попадает в списки первоочередного ,,сокращения,, по оптимизации.
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Ага-а.Иными словами ели руководство узнает что у сотрудника жена залетела он попадает в списки первоочередного ,,сокращения,, по оптимизации.
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Это тупой пиар в попытке подсластить пилюлю.
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А якщо віддати цей законопроект до незалежної експертизи, то побачимо положення, які принижують звичайного працівника.
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Что -то гладко стелят. Значит много недоговорок и "подводных камней", ибо ЗЕбобики, которые заботятся о народе - фантастика!!! Оманские мародеры гребут все под себя.
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Сейчас, по данным Минэкономики, из 28,5 млн украинцев работоспособного возраста легально работают только 12,8 млн. Как мотивировать платить налоги фрилансеров или нянь, в правительстве пока не придумали. И признают: один лишь закон о труде не выведет трудовые отношения из тени. В целом это задача налоговой реформы. Источник: https://censor.net.ua/n3172596
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А як мотивувати, якщо збільшили пенсійний вік, а сама пенсія мізерна?
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декретный отпуск для обоих родителей одновременно - это как?
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Будет защита - это какая?
Такая, как суды защищают обычных граждан от властьимущих?
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Ах как "мяко" стелит и как "сладко" поет...жесть жестяная этот их так называемый новый Трудовой кодекс. НЕ ВЕРЬТЕ, ЛЮДИ, ВАС КАК ВСЕГДА СТАРАЮТЬСЯ ОБМАНУТЬ!
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