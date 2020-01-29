EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  687  10
Матеріали за темою:
Все про:армія (2665) житло (207) Міноборони (3037) закупівлі (157)

 У 2019 році для військовослужбовців придбано 266 квартир за 377 млн грн, - Міноборони

У 2019 на придбання житла для військовослужбовців Міністерством оборони України було витрачено 377 млн гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Як повідомили в Департаменті державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, за результатами 11 конкурсів, укладено 111 договорів на закупівлю 366 квартир в регіонах України (загальна сума укладених договорів становить 377 040 000 грн), що дозволило відповідальному виконавцю бюджетної програми з будівництва та придбання житла в повному обсязі використовувати призначення за цією програмою.

Читайте також: Рада в першому читанні проголосувала за зміни до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців

У 2019 році для військовослужбовців придбано 266 квартир за 377 млн грн, - Міноборони 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172595
 
 
 Топ коментарі
 
1,5 ляма за хату, а не лучше бы купить подешевле и больше на эти же бабки.
 показати весь коментар
 
надеюсь что среди них были не только генералы и члены их семей...
 показати весь коментар
 
В нас кілька десятеів тисяч військових...
Дуже замалі темпи...
Хоча би по 1000 квартир на рік давали.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
надеюсь что среди них были не только генералы и члены их семей...
 показати весь коментар
 
 
миллион за квартиру.это 40 000 баксов.
стоит учесть, что квартиры сдаются с ремонтом и обстановкой
 показати весь коментар
 
1,5 ляма за хату, а не лучше бы купить подешевле и больше на эти же бабки.
 показати весь коментар
 
 
Ошибка. 366 за 377 это по 1,03 Но реально, по 44$ это хорошая 3х комнатка в милионнике, Харькове, Днепре. Тут за одну поездку непонятно куда и зачем сразу 13 квартир просрал.
В 2019 году для военнослужащих приобретено 266 квартир за 377 млн грн, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4266
 показати весь коментар
 
В нас кілька десятеів тисяч військових...
Дуже замалі темпи...
Хоча би по 1000 квартир на рік давали.
 показати весь коментар
 
 
На сайте МО Украины есть р/с на материальную поддержку, и второй на помощь раненым. Кинь хоть сколько нибудь.
 показати весь коментар
 
 
Круто, но в армии вроде 350000 человек? Пока...
 показати весь коментар
 
Порошенко продолжает строить жилье военным: реализован очередной социальный проект
20:10 - 29 июля 20197143

https://fakty.ua/313044-poroshenko-prodolzhaet-stroit-zhile-*******-realizovan-ocherednoj-socialnyj-proekt

У 2019 році для військовослужбовців придбано 266 квартир за 377 млн грн, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7055
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору