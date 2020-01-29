 У 2019 році для військовослужбовців придбано 266 квартир за 377 млн грн, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Як повідомили в Департаменті державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, за результатами 11 конкурсів, укладено 111 договорів на закупівлю 366 квартир в регіонах України (загальна сума укладених договорів становить 377 040 000 грн), що дозволило відповідальному виконавцю бюджетної програми з будівництва та придбання житла в повному обсязі використовувати призначення за цією програмою.

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