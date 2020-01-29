 У 2019 році для військовослужбовців придбано 266 квартир за 377 млн грн, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Як повідомили в Департаменті державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, за результатами 11 конкурсів, укладено 111 договорів на закупівлю 366 квартир в регіонах України (загальна сума укладених договорів становить 377 040 000 грн), що дозволило відповідальному виконавцю бюджетної програми з будівництва та придбання житла в повному обсязі використовувати призначення за цією програмою.
стоит учесть, что квартиры сдаются с ремонтом и обстановкой
Дуже замалі темпи...
Хоча би по 1000 квартир на рік давали.
20:10 - 29 июля 20197143
https://fakty.ua/313044-poroshenko-prodolzhaet-stroit-zhile-*******-realizovan-ocherednoj-socialnyj-proekt