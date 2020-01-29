 Захворюваність на грип в Україні перевищила епідпоріг, - Центр громадського здоров'я

"Перевищення епідпорогу незначне - лише 1,4%. Частина регіонів перебуває в передепідемічних рівнях", - сказала вона на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Кошапко, в трьох регіонах країни зафіксовано середній рівень епідактивності - це Тернопільська, Житомирська та Хмельницька області.
Вона уточнила, що в Україні циркулює переважно вірус грипу АH1N1.
На сьогодні зафіксовані й лабораторно підтверджені 13 летальних випадків, зокрема смерть однієї дитини віком до чотирьох років.
Летальні випадки зафіксовано в Житомирській, Запорізькій, Тернопільській, Черкаській та Рівненській областях.
Більшість таких випадків зафіксовано серед громадян, які мали хронічні захворювання і не були щеплені.
Минулого епідсезону було зафіксовано близько 60 летальних випадків.
За словами Кошапко, цього епідсезону істотно зросла кількість вакцинацій від грипу: вакциновано близько 220 тис. осіб, тоді як минулого епідсезону - 161 тис. осіб. Це пов'язано, зокрема, з тим, що "цього року (епідсезону - ред.), зокрема, завдяки системній роботі ЦГЗ із фармвиробниками, було завезено більше вакцин", пояснила вона.
Вірус грипу H1N1
H1N1 - підтип вірусу грипу А[en]. Штам цього підтипу вірусу A/H1N1[1] став причиною спалаху свинячого грипу у 2009 році, частково - грипу в 2005-2006 роках[2]. Також штам цього вірусу викликав епідемію іспанки в 1918 році.
Помилковим є використання назви H1N1 виключно для означення свинячого грипу.