 Захворюваність на грип в Україні перевищила епідпоріг, - Центр громадського здоров'я

"Перевищення епідпорогу незначне - лише 1,4%. Частина регіонів перебуває в передепідемічних рівнях", - сказала вона на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Кошапко, в трьох регіонах країни зафіксовано середній рівень епідактивності - це Тернопільська, Житомирська та Хмельницька області.

Вона уточнила, що в Україні циркулює переважно вірус грипу АH1N1.

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На сьогодні зафіксовані й лабораторно підтверджені 13 летальних випадків, зокрема смерть однієї дитини віком до чотирьох років.

Летальні випадки зафіксовано в Житомирській, Запорізькій, Тернопільській, Черкаській та Рівненській областях.

Більшість таких випадків зафіксовано серед громадян, які мали хронічні захворювання і не були щеплені.

Минулого епідсезону було зафіксовано близько 60 летальних випадків.

За словами Кошапко, цього епідсезону істотно зросла кількість вакцинацій від грипу: вакциновано близько 220 тис. осіб, тоді як минулого епідсезону - 161 тис. осіб. Це пов'язано, зокрема, з тим, що "цього року (епідсезону - ред.), зокрема, завдяки системній роботі ЦГЗ із фармвиробниками, було завезено більше вакцин", пояснила вона.