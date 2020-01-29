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Все про:грип (187) епідемія (114) ЦГЗ (12)

 Захворюваність на грип в Україні перевищила епідпоріг, - Центр громадського здоров'я

Показник захворюваності на грип в Україні незначно перевищив епідпоріг, повідомила лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Оксана Кошапко.

"Перевищення епідпорогу незначне - лише 1,4%. Частина регіонів перебуває в передепідемічних рівнях", - сказала вона на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Кошапко, в трьох регіонах країни зафіксовано середній рівень епідактивності - це Тернопільська, Житомирська та Хмельницька області.

Вона уточнила, що в Україні циркулює переважно вірус грипу АH1N1.

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На сьогодні зафіксовані й лабораторно підтверджені 13 летальних випадків, зокрема смерть однієї дитини віком до чотирьох років.

Летальні випадки зафіксовано в Житомирській, Запорізькій, Тернопільській, Черкаській та Рівненській областях.

Більшість таких випадків зафіксовано серед громадян, які мали хронічні захворювання і не були щеплені.

Минулого епідсезону було зафіксовано близько 60 летальних випадків.

За словами Кошапко, цього епідсезону істотно зросла кількість вакцинацій від грипу: вакциновано близько 220 тис. осіб, тоді як минулого епідсезону - 161 тис. осіб. Це пов'язано, зокрема, з тим, що "цього року (епідсезону - ред.), зокрема, завдяки системній роботі ЦГЗ із фармвиробниками, було завезено більше вакцин", пояснила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172593
 
 
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H1N1 це той самий свинячий грип?
Заболеваемость гриппом в Украине превысила эпидемпорог, - Центра общественного здоровья - Цензор.НЕТ 512


Вірус грипу H1N1
H1N1 - підтип вірусу грипу А[en]. Штам цього підтипу вірусу A/H1N1[1] став причиною спалаху свинячого грипу у 2009 році, частково - грипу в 2005-2006 роках[2]. Також штам цього вірусу викликав епідемію іспанки в 1918 році.
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Якщо копіюєте. то робіть до кінця.
Помилковим є використання назви H1N1 виключно для означення свинячого грипу.
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Це дуже заспокоює,що епідемічний поріг перевищено всього на 1,4 відсотка...Всі розуміють,що головні сили МОЗу кинуті на придбання тестів коронавірусу і скоро МОЗ з великою певністю буде нас повідомляти,від якого саме вірусу помирають українці...Це велике досягнення,можна сказати - перемога...
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Сюда еще китайский корановирус добавить и будет песец.
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