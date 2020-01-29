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Все про:ВР (5681) закон (823)

 Рада IX скликання прийняла 158 законів від початку роботи. ІНФОГРАФІКА

Від початку роботи Верховної ради України дев'ятого скликання схвалено загалом 158 законів. Усього впродовж двох сесій ВР відбулося 59 засідань.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку скликання розглянуто 463 проєкти законів, з яких 158 прийнято в цілому, 43 - в першому чи другому читанні, 20 - враховано і відправлено на доопрацювання. Ще 242 законопроєкти було відхилено Верховною радою і знято з розгляду", - сказано в повідомленні.

Зазначено, що з числа прийнятих законів на кінець другої сесії підписано і введено в дію 137, з них 14 - з питань ратифікації міжнародних угод, 109 - про внесення змін до актів чинного законодавства. У новій або оновленій редакції введено в дію 14 законів. Ще 21 прийнятий закон перебуває на стадії оформлення або чекає на підпис президента України.

Рада IX скликання прийняла 158 законів від початку роботи 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172591
 
 
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Рада IX созыва приняла 158 законов с начала работы. ИНФОГРАФИКА
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А скільки законів з цих 158 депутати прочитали перед голосуванням?
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а КАЧЕСТВО ЄТИХ ЗАКОНОВ И ИХ НУЖНОСТЬ ПОЛОВИНА ЛОБИСТКИХ НАШЛИ ЧЕМ ХВАСТАТСЯ

МІ ЄТО ОЩУТИЛИ ПО СВОЕЙ ЖИЗНИ ПОПУЛИСТІ
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И что с них толку? Назовите хоть один закон который бы улучшил или упростил жизнь простых людей...
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Ой спасибо Раде IX скликання. Аж в карманах полегчало...
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