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 Суспільство
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Все про:права людини (409) Європейський суд з пр... (236)

 Україна - в трійці лідерів за кількістю звернень до ЄСПЛ

Частіше, ніж громадяни нашої країни, до Європейського суду з прав людини звертаються тільки громадяни Туреччини і Росії.

Про це йдеться в оприлюдненій у середу доповіді про діяльність ЄСПЛ в 2019 році, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Станом на 31 грудня 2019 року найбільше справ, які перебувають на розгляді, були спрямовані проти Російської Федерації (25,2%). Далі йдуть Туреччина (15,5%), Україна (14,8%), Румунія (13,2%) та Італія (5,1%)", - повідомили у суді.

Щодо України у ЄСПЛ перебуває на розгляді 8833 справи.

"Чверть позовів, які нині перебувають на розгляді, стосуються РФ. Статистика за 2019 рік засвідчує зростання кількості нових позовів проти Боснії і Герцеговини, Російської Федерації, Туреччини та України", - узагальнили у ЄСПЛ.

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Загалом, зазначається у доповіді, у 2019 році на розгляді у суді перебувало 59 тис. 800 справ.

Упродовж минулого року ЄСПЛ ухвалив 884 рішення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172589
 
 
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Ну надо же бывшим рыгам компенсацию выплачивать) Вот штепе недавно 3 косаря евриков капнуло, а там еще ефремовы, якуноваще. кстати азирив до сих пор украинскую пенсию получает
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Скоро підуть заяви по кримінальним справам, які подібні справі Шеремета.
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Вчера-сегодня адвокат Пороха подал пока еще в украинские суды позовы сразу по 14 эпизодам. И, судя по всей ситуации с судам, тоже скоро дойдут до ЕСПЧ.
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Мабуть без судів ЄСПЧ у сьогоднішніх не буде здорового глузду
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Наверное. Кстати обновление информации:

"Судді постановили 14 ухвал стосовно протиправної бездіяльності правоохоронців щодо Порошенка". Дальше дорога в ЕСПЧ
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Это показывает в каком состоянии в Украине находятся:
- суды всех инстанций
- прокуратура
- полиция
- петенциарная система
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А куда ж еще обращаться... Не "к волкам же" в логово правосудия...
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это есть указатель на то,что в справедливость украинских "печерных " и ПРочих органов фемиды народ Украины почти не верит
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