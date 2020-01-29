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 "Ситуація гірша, ніж у Росії і Білорусі": підприємці з грудня б'ють на сполох через невиплати ПДВ, - експерт

Металургійні й аграрні підприємства, які в грудні били на сполох через невиплати відшкодувань експортного ПДВ, як і раніше чекають поки держава поверне їм борг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це OBOZREVATEL розповів президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. За його словами, невеликий відсоток підприємств свої виплати отримали, інших же просто попросили почекати.

Експерт зазначив, що говорити про всі виплати всім підприємствам, найімовірніше, не доведеться і зовсім. За його словами, така ситуація не нова для України - проблеми з виплатами податків у країні була завжди, а ось у грудні вона стала особливо гострою.

За його словами це питання завжди було і залишається для України складним, на відміну від Європейського Союзу. Козаченко поділився алгоритмом виплат ПДВ в ЄС.

"Там ви самі себе вносите до реєстру, якщо компанії не більше двох років і є історія і звітність компанії. Вам не потрібно ніякого дозволу брати і просити фіскальну службу, щоб вона вас вносила до реєстру - ви самі себе туди вносите. Якщо з моменту внесення себе в реєстр вам упродовж трьох днів держава не відшкодувала ПДВ, вона за кожен прострочений день платить вам штраф", - зазначив Козаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з невиплатою ПДВ завдасть удару по економіці, особливо болючим він буде для металургів, - Федерація роботодавців

Але в той же час, за його словами, держава може в особі фіскальної служби перевірити в будь-який час те, як компанія внесла себе в реєстр.

"Якщо вони знаходять, що ви незаконно себе внесли, то цей штраф, який вони платять за прострочення хоча б один день, ви вносите удвічі більше. Якщо великі суми, то є й кримінальна відповідальність", - розповів експерт.

За його словами, ситуація з виплатами ПДВ в Україні набагато гірша, ніж навіть у Росії та Білорусі.

"У нас фіскальна служба може на три місяці вас відключити від повернення, тобто ви дали державі гроші, які вам повинні повернути, а вони не повертають тому що або дефіцит бюджету, або в більшості випадків корупційна складова", - обурився експерт.

Зазначимо, що в грудні з'явилася інформація про те, що підприємствам гірничо-металургійного комплексу України вперше за останні роки затримали відшкодування ПДВ більш ніж на 2 мільярди гривень за поставлену на експорт продукцію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172587
 
 
 Топ коментарі
 
Просто....ДЕРЖИТЕСЬ ТАМ!))

ведь 73% за это голосовали..а теперь стонут не по делу...
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Похоже уже не на пороге прорыва,и даже не на краю,а уже в самом низу! Разом,зелюки? "Ситуація гірша, ніж у Росії і Білорусі": підприємці з грудня б'ють на сполох через невиплати ПДВ, - експерт - Цензор.НЕТ 7259
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Какая разница, возмещают НДС или нет? Как Зе и обещал.
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наступи на хвост предпринимателям, и у следующего майдана не будет никаких проблем со снабжением. - народная мудрость "Ситуація гірша, ніж у Росії і Білорусі": підприємці з грудня б'ють на сполох через невиплати ПДВ, - експерт - Цензор.НЕТ 4621
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А чего вы ждали от оброваного потрохом панамским государства ?
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Зеб, а тебя не смущает, что уже 9 месяцев у руля самая честная шмаркля? И проблемы с возмещением НДС появились вот именно сейчас, при плесени, а не при Порошенко????
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Это ЗЕбилоскотный провокатор, оно всё прекрасно само знает. У него другая задача.
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Статью почитай. Проблемы особенно обострились в декабре, когда зебилоиды экономику развили до -4,5% роста.
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Зайшли тихеньку в малоросію, то які там ПДВ?
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В РФ даже выплат нет по рождению детей, друзья из Крыма говорили, так что какой там ПДВ. А наша власть сейчас с рашей по-дружески, так что может и решили перенять опыт "соседей"...
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та нє не може такого буть!!!

Цей тіп Козаченко що ***** роліки владаміраалєксандрича не дивиться???? якийсь дебіл!
Там чотко всьо сказано - все Х А Р А Ш О!!!
А взагалі ще одне рило яке бзділо про не такі реформи про все не правильне - чисто прозрєло...
нікагда такого нє било і вот апять.
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Да расслабьтесь, пришёл конец бедности, зачем вам вообще тот НДС? Да и по поводу сокращения кол-ва рабочих мест тоже переживать не надо - работать зачем? И так все богатые.
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