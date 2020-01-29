 СММ ОБСЄ зафіксувала гаубиці і танки терористів, розміщені з порушенням лінії відведення на Донбасі, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
У звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 28 січня 2020 року оприлюднена інформація, що 26 січня БПЛА малого радіусу дії на непідконтрольній урядові України території зафіксував 4 буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм), 2 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) біля населеного пункту Біле, 1 САУ (2С9 "Нона-С", 120 мм) біля населеного пункту Голубівка. У цей же день БПЛА дальнього радіуса дії зафіксував 1 танк (Т-64) та 1 вірогідно міномет (невстановленого типу) біля населених пунктів Новоселівка та Нижнє Лозове. На наступний день патруль Місії зафіксував 3 буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм) у населеному пункті Новогригорівка. Зазначене озброєння було розміщене з порушенням ліній відведення.
Крім того, 23 січня за допомогою повітряного спостереження зафіксовано 49 танків (невстановленого типу) на полігонах біля населених пунктів Круглик та Мануйлівка.
Зазначене озброєння розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.
что дальше?
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Не волнуйтесь, уставшие от войны зелебобы и полицаи из ДЫРЫ, война скоро закончится когда наши войска будут стоять на границе с Польшей!...)
Очень хочется спросить у Шмаркли, цель отведения украинских войск если оставленные ВСУ позиции тут же занимают свинособаки и полицаи...
Или он исполняет заказ *****, что бы оставить больше территорий для террористов?
И еще, что же будет и что происходит сейчас с людьми, которым он обещал, что с ними ничего не будет, потому что туда ОН террористов не допустит?
Не считает ли он, что тетки "учителя", которые призывали "руцкэ мыръ" в свой дом, а потом просили отвести ВСУ (что он с лыбами и обещал им), сейчас сдают недовольных "руцкэ мыром" на подвалы?
Ведь никто не сомневается, ЧТО ГОПОТА "ВЕРХОВНОГО ПРАВИТЕЛЯ педофила, животикоцелователя" ВСЕРАВНО БУДЕТ ВПОЛЗАТЬ НА ЭТУ САМУЮ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ...