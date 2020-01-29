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 СММ ОБСЄ зафіксувала гаубиці і танки терористів, розміщені з порушенням лінії відведення на Донбасі, - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що збройні формування Російської Федерації продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, розміщуючи військову техніку як з порушенням ліній відведення, так і за межами виділених місць зберігання озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

У звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 28 січня 2020 року оприлюднена інформація, що 26 січня БПЛА малого радіусу дії на непідконтрольній урядові України території зафіксував 4 буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм), 2 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) біля населеного пункту Біле, 1 САУ (2С9 "Нона-С", 120 мм) біля населеного пункту Голубівка. У цей же день БПЛА дальнього радіуса дії зафіксував 1 танк (Т-64) та 1 вірогідно міномет (невстановленого типу) біля населених пунктів Новоселівка та Нижнє Лозове. На наступний день патруль Місії зафіксував 3 буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм) у населеному пункті Новогригорівка. Зазначене озброєння було розміщене з порушенням ліній відведення.

Крім того, 23 січня за допомогою повітряного спостереження зафіксовано 49 танків (невстановленого типу) на полігонах біля населених пунктів Круглик та Мануйлівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ глушать безпілотники СММ ОБСЄ біля Петрівського, - СЦКК

Зазначене озброєння розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.

СММ ОБСЄ зафіксувала гаубиці і танки терористів, розміщені з порушенням лінії відведення на Донбасі, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172585
 
 
 Топ коментарі
 
Зато наши отвели все как положено... спасибо зе-шмаркле СММ ОБСЕ зафиксировала гаубицы и танки террористов, размещенные с нарушением линии отвода на Донбассе, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3906
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І ще дев'ять точок обговорюють.
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Зато наши отвели все как положено... спасибо зе-шмаркле
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Могу тебе порохоботу сопливому сказать что бы ты не сцал в штаны! Где надо то наши стоят своей техникой очень удачно и вовремя! Так что не воняй тут своим половым сифилисом! Ждем журналисткой реформы, по таким как ты уже работают.
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И дальше что? Какая реакция Украинской власти? Очередного рыга на должность назначат?
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а в это время Верховный главнокомандующий : Зеленский: "Офис противодействия рейдерству работает результативно, призываю обращаться всех пострадавших от действий "захватчиков""
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Не варто хвилюватися. Це не сєпари - це мирні танки та мирні гармати дружньої Росії, до якої "немає ніяких претензій".
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Ну, как то же и чем то нужно занимать позиции оставленные нашими войсками!
************************!
Не волнуйтесь, уставшие от войны зелебобы и полицаи из ДЫРЫ, война скоро закончится когда наши войска будут стоять на границе с Польшей!...)

Очень хочется спросить у Шмаркли, цель отведения украинских войск если оставленные ВСУ позиции тут же занимают свинособаки и полицаи...
Или он исполняет заказ *****, что бы оставить больше территорий для террористов?
И еще, что же будет и что происходит сейчас с людьми, которым он обещал, что с ними ничего не будет, потому что туда ОН террористов не допустит?
Не считает ли он, что тетки "учителя", которые призывали "руцкэ мыръ" в свой дом, а потом просили отвести ВСУ (что он с лыбами и обещал им), сейчас сдают недовольных "руцкэ мыром" на подвалы?
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ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ , мля!
Ведь никто не сомневается, ЧТО ГОПОТА "ВЕРХОВНОГО ПРАВИТЕЛЯ педофила, животикоцелователя" ВСЕРАВНО БУДЕТ ВПОЛЗАТЬ НА ЭТУ САМУЮ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ...
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усе согласно формулы рашистского "штанмаера",во благо увеличения территории прорашистских республик методом ползучей оккупации за счет ,отведения украинских ВС с украинской земли...
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