 Милованов оголосив економічну стратегію уряду

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Де економічна стратегія? Де концептуальний підхід до розвитку економіки? Яку економічну модель ми будуємо? - запитують вони. Наша стратегія - економічне зростання через накопичення інвестицій і модернізацію - відповідаємо ми", - написав він.
Милованов нагадав, що сусідні країни, що мали в 1991 році схожі з Україною стартові умови, змогли підвищити продуктивність праці. А Україна відтоді перетворилася в малу, відкриту економіку зі значною часткою орієнтованих на сировину і низько-технологічних секторів.
При цьому наша країна має свої історії успіху - IT, хімвиробництво, фармацевтика, агросектор, зазначив Милованов. У них у всіх є одна спільна складова - інвестиції як у технології, так і в людський капітал.
"Якщо ми хочемо досягти успіху, нам упродовж 5 років потрібно 50 млрд дол США прямих іноземних інвестицій. Також потрібно збільшити щорічні обсяги внутрішнього інвестування більш ніж удвічі. У результаті ми зможемо знизити знос основних фондів з 60,6 до 48%. А якщо хочемо більше, то потрібно більше інвестицій", - підсумував Милованов.
И все-таки получил ли Вова десятки миллионов из национализируемого Приватбанка? Получали ли депутаты нынешного созыва деньги черным налом? Если ответы на эти вопросы утвердительные, то опять нужна полная перезагрузка.
Игорь Валерьевич, сколько Вам надо денег для полного счастья?....
я так понимаю, что министр, который хочет что-то изменить должен быть очень занят.
а не сидеть в фэйсбуке
....
И без каких либо обязательств.
смотрим віше статью "Ситуация хуже, чем в России и Беларуси": предприниматели с декабря бьют тревогу из-за не выплат НДС, - эксперт
Они так начали орать и рассказівать потому что в єкономике под их чутким руководством приходит белій пушистій писец
У мене є гаражі. П»ять штук. Десять років тому у мене їх забрали. Ці гаражі є моєю приватною власністю. У мене є виписки з Державного реєстру прав на нерухоме майно. Оформив право власності на підставі рішення суду. Все є, а гаражів немає. А все дуже просто. Бандит, який забрав гараж і начальник Рівненської обласної поліції - куми. А в нашій країні кум - це більше, ніж Закон і Конституція. Про які інвестиції може бути йти мова в країні, де не захищені права приватної власності ? Цей Милованов начитався в Англії якихось гарних книжок і не уявляє в якому світі він живе.
спочатку треба посадити петю, рюкзакова, беню,
вовків, мартиненко, альперіна, насірова, луценка,
шокіна, ахметку, трубу, холодніцкого, корчак,
кулика, дубневічей, пашинського..
і розігнати Верховний суд..
хто це може зробити ?
В Давосе побывать.
Шопинг там конечно такой себе (все на туристов рассчитано) но тоже можно.
Сегодняшнее пнооколение достаточно равнодушно относится к неоднозначным личностям прошлого. Слишком много информации, зачастую противоречивой, и понять где правда, а где дописанные или перекрученные факты невозможно.
Что-то мелковато, без размаха. Надо с Беней проконсультироваться. И надо просить больше - тогда успех на первое время обеспечен. Но только на первое время
І так, помаранчеві усього за рік збільшили обсяг іноземних інвестицій в 4,5(!) рази - з 1,7 млрд. доларів у 2004 (при Кучмі) до 8 млрд. в 2005!
А що зелені зробили за 2019 рік?? А ніфіга! Обсяг прямих інвестицій упав з 2,5 млрд. в 2018 до до тих же 1,7 млрд, що і при Кучмі. Здобули, блін!
Так скажи це офшорникам, примусь їх повернути гроші в економіку України. Тоді може й іноземні інвестиції не треба будуть. А так це все - бла-бла-бла
Хотя ему, после нескольких затяжек, он покажется сказкой.....
Дайте еще денег. Няня.
tZE inform
@tZEinform
·10 мин
Милованов огласил экономическую стратегию правительства. Она в общем проста - дайте денег ! "Для успеха Украине необходимо $50 млрд прямых иностранных инвестиций..." Падение ПИИ (прямых иностранных инвевестиций) за 2019 - 27,%
по-понятиям а не по закону
Были смотрящие-а теперь няни