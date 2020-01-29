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Все про:інвестиції (275) Милованов Тимофій (146)

 Милованов оголосив економічну стратегію уряду

Для успіху Україні необхідно $50 млрд прямих іноземних інвестицій упродовж найближчих 5 років. Це дозволить знизити знос основних фондів і скоротити розрив із найближчими сусідами. Обсяги внутрішнього інвестування потрібно збільшити більш ніж удвічі.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Де економічна стратегія? Де концептуальний підхід до розвитку економіки? Яку економічну модель ми будуємо? - запитують вони. Наша стратегія - економічне зростання через накопичення інвестицій і модернізацію - відповідаємо ми", - написав він.

Милованов нагадав, що сусідні країни, що мали в 1991 році схожі з Україною стартові умови, змогли підвищити продуктивність праці. А Україна відтоді перетворилася в малу, відкриту економіку зі значною часткою орієнтованих на сировину і низько-технологічних секторів.

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При цьому наша країна має свої історії успіху - IT, хімвиробництво, фармацевтика, агросектор, зазначив Милованов. У них у всіх є одна спільна складова - інвестиції як у технології, так і в людський капітал.

"Якщо ми хочемо досягти успіху, нам упродовж 5 років потрібно 50 млрд дол США прямих іноземних інвестицій. Також потрібно збільшити щорічні обсяги внутрішнього інвестування більш ніж удвічі. У результаті ми зможемо знизити знос основних фондів з 60,6 до 48%. А якщо хочемо більше, то потрібно більше інвестицій", - підсумував Милованов.

Милованов оголосив економічну стратегію уряду 01
Милованов оголосив економічну стратегію уряду 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172584
 
 
 Топ коментарі
 
А навіщо ви інвестуєте в росію? Подарили козлокопитним 12 лярдів зєбарани.
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все, что нужно Украине - это убрать профессиональных идиотов у власти и рынок все сам разрулит...
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Если Педро, Ахметка и Беня не сидят, то инвестиций нам не видать как своих ушей (без зеркала).

И все-таки получил ли Вова десятки миллионов из национализируемого Приватбанка? Получали ли депутаты нынешного созыва деньги черным налом? Если ответы на эти вопросы утвердительные, то опять нужна полная перезагрузка.
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Економічна стратегія не може полягати тільки в фінансових вливаннях з-за кордону! Це не економічна стратегія а звичайне проїдання грошей! Економічна стратегія має описувати цілі і методи виходу України на зовнішні ринки з високою доданою вартістю! Інвестиції в інфраструктуру це тупікове рішення, бо воно не призведе до розвитку галузей виробництва з високою доданою вартістю і до їх виходу на зовнішні ринки! Мають бути окреслені пріоритети у ВИРОБНИЦТВІ (машинобудування, літакобудування, космічна галузь, оборонпром, ІТ, суднобудування), яке змінить торгівельний баланс України на користь українського експорту!!!!!
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Інвестиції в інфраструктуру тільки призведуть до подальшого перетворення України на аграрно-сировинний придаток розвинутих країн!
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Інвестиції мають бути направлені не на дороги, які зерновози знищать за 2 роки, а на пільгові кредити під 1-3% тим підприємствам які дадуть значний приріст українського експорту з високою доданою вартістю! Інвестиції потрібно направляти на розробку нового великого пасажирського літака Антонов, на нові ракетоносії, на переозброєння кб та заводів які виробляють турбіни, авіаційні двигуни, кораблі та судна, ракетоносії, зброю, на виведення кулькох українських університетів хоча б в ТОП-100 світового рейтингу! Зеленський не тим займається, гроші на дороги будуть витрачені бездарно, достатньо подивитись як бездарно ремонтували дороги в Дніпропетровській області, без переоблаштування мостів, дренажних конструкції та підземних комунікацій - тупо закатали асфальт на стару дорогу, а гроші отримали як за капітальний ремонт з заміною всієї інфраструктури під дорогами! Це ж злочин, за це потрібно саджати до в'язниці, а вони хочуть цей досвід розповсюдити на всю країну!
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Ти чо Ігорьонь? Твій акк не зломали? Більше експорт - більше відшкодування ПДВ Милованов оголосив економічну стратегію уряду - Цензор.НЕТ 3267
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А как ты выбираешь этих трех, телевизор подсказывает?
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Это радует. Мы и так по кредитам бюджета кучу денег выплачиваем, нам еще как раз не хватает инвесторов обслуживать.
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А навіщо ви інвестуєте в росію? Подарили козлокопитним 12 лярдів зєбарани.
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все, что нужно Украине - это убрать профессиональных идиотов у власти и рынок все сам разрулит...
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Шура, сколько Вам надо денег для полного счастья?...(с)
Игорь Валерьевич, сколько Вам надо денег для полного счастья?.... $50 млрд инвестиций за 5 лет, - Милованов рассказал, что нужно Украине для успеха - Цензор.НЕТ 7083
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откуда у него столько времени писать такие длинные посты, еще и несколько раз в день?
я так понимаю, что министр, который хочет что-то изменить должен быть очень занят.
а не сидеть в фэйсбуке
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Со времени вступления Польши в Европейский Союз иностранные инвесторы ежегодно вкладывали в польскую экономику от около 8 млрд евро, в то время как с 1994 года до интеграции Польши с ЕС инвестиции составляли от 1,6 млрд евро до 4 млрд евро в год. По данным Нацбанка, крупнейшими инвесторами в Польшу являются Германия (27 млрд евро), Нидерланды (26 млрд евро), Франция (22 млрд евро), Люксембург (18 млрд евро).

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"Милованов рассказал что нужно Украине для.....бла-бла-бла" - треба здихатися зеленої плісняви і якомога швидше!
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Вам,зеленим виродкам,ніхто нічого не дасть! Замість закону,справедливого суду й чесної конкуренції ви пропонуєте інвестору "решало-няню"?! Тупі гопники!
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А еще лучше 100 миллиардов за год.
И без каких либо обязательств.

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Тимофей выпей баночку соплей,все их действия, сводятся в итоге к одной цели-кроме ***** никто денег не даёт,ну ещё китайцы возможно.Запасайтесь едой и дровами,по дороге в таёжный союз с верховным ******,усатым под****** и зелёным *********.
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Закройте рот єтому веселому клоуну
смотрим віше статью "Ситуация хуже, чем в России и Беларуси": предприниматели с декабря бьют тревогу из-за не выплат НДС, - эксперт
Они так начали орать и рассказівать потому что в єкономике под их чутким руководством приходит белій пушистій писец
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"Где экономическая стратегия? Где концептуальный подход к развитию экономики? Какую экономическую модель мы строим? - спрашивают они. Наша стратегия экономический рост из-за накопления инвестиций и модернизацию - отвечаем мы", - написал Милованов.
У мене є гаражі. П»ять штук. Десять років тому у мене їх забрали. Ці гаражі є моєю приватною власністю. У мене є виписки з Державного реєстру прав на нерухоме майно. Оформив право власності на підставі рішення суду. Все є, а гаражів немає. А все дуже просто. Бандит, який забрав гараж і начальник Рівненської обласної поліції - куми. А в нашій країні кум - це більше, ніж Закон і Конституція. Про які інвестиції може бути йти мова в країні, де не захищені права приватної власності ? Цей Милованов начитався в Англії якихось гарних книжок і не уявляє в якому світі він живе.
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Милованов огласил экономическую стратегию правительства.-Дайте нам деньги.Много денег.Наличными.Кодлан Коломойского очень любит наличные.
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для $50 млрд прямых иностранных инвестиций (Источник: https://censor.net.ua/n3172584)

спочатку треба посадити петю, рюкзакова, беню,
вовків, мартиненко, альперіна, насірова, луценка,
шокіна, ахметку, трубу, холодніцкого, корчак,
кулика, дубневічей, пашинського..
і розігнати Верховний суд..

хто це може зробити ?


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Там в этом списке уже должны быть дружки зели,95 квартал уже греет руки по полной !
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только ОН! зєлєнський! супермен. мачо. титан мысли!.. а. стоп. там беня и аваков. не, зелю вычеркиваем.
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- и сразу ВВП на душу вырастет в 2-3 раза? Остальным можно не работать.? Кто- то их посадит, Милованов у кого- то попросит подачку- и будет у нас как в Швейцарии?. - -73% зебилов.
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Основной двигатель любой современной экономики это средний и малый бизнес ! А просить извне 50 яродов,это идиотизм !
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Не нужно нам рассказывать сколько чего нужно, это мы и сами знаем. а ты возьми и сделай. На кой в Давос возили 20 штук бесполезных дармоедов?
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Пожрать на халяву.
В Давосе побывать.
Шопинг там конечно такой себе (все на туристов рассчитано) но тоже можно.
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И шапками. Что-то в них от Яныка. Тот тоже был спец по шапкам
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Я лучше в Польшу инвестирую куда и перебрался на ПМЖ! Там правда бендеровцы враги ну м странно если бы они были там героями как у нас Жуков и Ватутин!
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не говори ерунды, большенству поляков бендера до одного места, как в принцыпе и украинцам.

Сегодняшнее пнооколение достаточно равнодушно относится к неоднозначным личностям прошлого. Слишком много информации, зачастую противоречивой, и понять где правда, а где дописанные или перекрученные факты невозможно.
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нам в течение 5 лет нужно 50 млрд долл США прямых иностранных инвестиций

Что-то мелковато, без размаха. Надо с Беней проконсультироваться. И надо просить больше - тогда успех на первое время обеспечен. Но только на первое время
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Милованов, а почему 50 миллиардов, а не 100 или 200 или 10? Рассчеты в студию! А вот вам мои рассчеты: снижаете налоговое давление на бизнес на 40% и через 7 лет получаете рост экономики в 2-3 раза.
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Цей чорт мені нагадує дибілкуватого скомороха.
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Ты не прав дебилкуватый скоморох у нас в кресле президента! А это пародия на дебилкуватого скомороха!
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В кріслі президента у нас такий скоморох, що якщо я напишу цей прикметник, то мене адміни знову посадять в карцер, а я третій день як відкинувся. Милованов огласил экономическую стратегию правительства - Цензор.НЕТ 2673
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Я тоже только откинулся. Скоро цензор превратиться в ОРТ
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Ну от при Ющі і було по 8-11 млрд. прямих іноземних інвестицій на рік...
І так, помаранчеві усього за рік збільшили обсяг іноземних інвестицій в 4,5(!) рази - з 1,7 млрд. доларів у 2004 (при Кучмі) до 8 млрд. в 2005!

А що зелені зробили за 2019 рік?? А ніфіга! Обсяг прямих інвестицій упав з 2,5 млрд. в 2018 до до тих же 1,7 млрд, що і при Кучмі. Здобули, блін!
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Милованов раздаст оставшимся от выборов зе-адептам то, шо он нюхает и заживьом! Милованов огласил экономическую стратегию правительства - Цензор.НЕТ 6731
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Экономическая стратегия правительства по мыло в ванну - зарабатываем быстро , но много , но х.з. как .
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Увеличение объемов внутреннего инвестирования.


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нужно лишь посадить Петю и отобрать у него весь бизнес...и уже завтра заживем не хуже чем в Польше
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Да?!" Ты думаешь тебе что-то достанется после того как бабушка запустит туда шаловливые ручки! Петя уже почти год не крадет. Где деньги Зин?
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Где-то мы уже это слышали. Но получится - отобрать все у Петра и отдать Бене. Вам всеравно ничего не обломится
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А почему только"прямых иностранны инвестиций"? А своих миллионеров -миллиардеров привлечь не хотите? Чтобы они перестали выводить деньги в офшоры, складировать "под матрацы", покупать по 15 Роллексов и виллы по 200 млн дол на Лазурном берегу ? - Чтобы они и вы сами поверили, в свою страну, что ее можно не только грабить, а в ней жить и учить в ней своих детей-внуков.- Слабо!
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Также нужно увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в 2 раза. Источник: https://censor.net.ua/n3172584

Так скажи це офшорникам, примусь їх повернути гроші в економіку України. Тоді може й іноземні інвестиції не треба будуть. А так це все - бла-бла-бла
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Интересно, а этот министр, утомлённый марихуаной, читал налоговый кодекс!
Хотя ему, после нескольких затяжек, он покажется сказкой.....
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Пока МылоФанов что-то оглашал - госдолг вырос, задолженность по зарплатам тоже не скучала и дала 15% роста!
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Статистика: падение прямых иностранных инвестиций за 2019 - 27%.
Дайте еще денег. Няня.
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tZE inform

@tZEinform

·10 мин
Милованов огласил экономическую стратегию правительства. Она в общем проста - дайте денег ! "Для успеха Украине необходимо $50 млрд прямых иностранных инвестиций..." Падение ПИИ (прямых иностранных инвевестиций) за 2019 - 27,%
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Скажите наконец этому малохольному, что наш агросектор уже давно засевает поля импортными семенами, пашет землю и косит урожай импортными комбайнами. Молоко уже собираемся закупать в Польше, своего нет, свинину в Дании. ИТ-сектор просто юзает те программы, которые разработаны на западе. У нас даже своей базовой системы нет.
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Милованов огласил экономическую стратегию правительства-жить

по-понятиям а не по закону
Были смотрящие-а теперь няни
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"Милованов огласил экономическую стратегию правительства", а где стратегия? За счет чего оно хочет получать инвестиции? Какие отрасли промышленности, дадут наибольший экономический эффект и какой, в случае инвестиций. Какие заводы и фабрики нужны Украине. Ничего нет - это не стратегия, это Ху..я полная. Хотя какая разница? "Найдем тех кто захочет отмыть свои кровные", а все остальное - микро и макро финансовые проблемы.
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Як же в того Мілованова все співпало!..Він і говорить як дебіл,і думає як дебіл,і поступає як дебіл і навіть виглядає як дебіл!..І уряді дебілів він такий один,бо там ще є люди які і виглядають пристійніше і думають не по дебільному..."Через накопичення інвестицій - до процвітання"...Навіть вуйко в селі знає,що якщо до його поля прийдуть інвестиціі,то незабаром він помандрує з того поля з торбою і з боргами...
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Накопичення боргів і фейкова діджиталізація від профанів - це ваша стратегія, якщо дивитись на факти, а не слухати ваш пи*діш.
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Стратегия заключается в одном слове-П**ДЕТЬ?
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