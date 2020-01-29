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 Політика України, Здоров'я
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 МОЗ телефонуватиме пасажирам, які прилетіли з Китаю, - заступник міністра Коваль

Міністерство охорони здоров'я має намір організувати телефонне опитування пасажирів, які прилетіли з Китаю, для моніторингу стану їхнього здоров'я для протидії поширення в Україні китайського коронавірусу, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль.

"Від завтра посилюємо роботу з пасажирами, які прилетіли з Китаю. Глибина дослідження становитиме два тижні, з урахуванням уточненої інформації про те, що інкубаційний період захворювання - 10 днів", - сказав він на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Коваля, за даними Держприкордонслужби, з 1 січня 2020 року через Китай в Україну повернулися 3964 осіб.

Коваль зазначив, що громадян, стосовно яких виникне підозра на зараження китайським коронавірусом, можуть узяти на карантин.

"Ті, в кого підвищується температура, можуть потрапити під карантин. З точки зору медичної карантин не потрібен", - сказав він.

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При цьому Коваль наголосив, що на сьогодні в Україні немає підтверджених випадків цього захворювання.

"Більшість регіонів готові до боротьби з захворюванням. Загальні рекомендації залишаються без змін. Причин боятися інфікування китайським коронавірусом немає. Система охорони здоров'я готова", - сказав він.

Коваль наголосив, що "сімейні лікарі знають, що робити". При цьому громадяни, які не уклали декларації з сімейним лікарем, також зможуть отримати медичну допомогу.

"Хто не уклав декларацію з сімейним лікарем, не залишаться без медичної допомоги, в медичних закладах є терапевти, які можуть її надати. Сімейні лікарі поінформовані, що робити", - сказав він.

Водночас, за словами лікаря-епідеміолога Центру громадського здоров'я Оксани Кошапко, наразі в Україні зареєстровано 13 лабораторно підтверджених летальних випадків від грипу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172583
 
 
 Топ коментарі
 
обзвон всегда был самым надежным способом определить наличие коронавируса.
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Редкие дебилы... Морги еще обзвонили бы..
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в рельсу будут озванивать

среди прилетевших уже наверняка есть зараженные, которые заражают других

с нашими "самокатчиками" такой вирус - конец стране
не зря Дубилет на весну запланировал новую "перепись" населения
посмотрим, сколько смартфонов не ответят
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Редкие дебилы... Морги еще обзвонили бы..
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в рельсу будут озванивать

среди прилетевших уже наверняка есть зараженные, которые заражают других

с нашими "самокатчиками" такой вирус - конец стране
не зря Дубилет на весну запланировал новую "перепись" населения
посмотрим, сколько смартфонов не ответят
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обзвон всегда был самым надежным способом определить наличие коронавируса.
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кстати на тему зомби апокалипсиса: как тебе тема с зомби-кацапами в ватниках и шапках-ушанках? Минздрав будет обзванивать прилетевших из Китая пассажиров, - замминистра Коваль - Цензор.НЕТ 284
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Круто. І пару цинків патронів до калаша.
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насчет зомби бросьте и перестаньте

нас ждет ЗЕБИапокалипсис самокатчиков Минздрав будет обзванивать прилетевших из Китая пассажиров, - замминистра Коваль - Цензор.НЕТ 9738
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А если там трубку не возьмут, то вызовут бригаду медиков? мало ли человек откинулся и не отвечает? Минздрав будет обзванивать прилетевших из Китая пассажиров, - замминистра Коваль - Цензор.НЕТ 637
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уже смешно. как вы себя чуствуете? Вы хотите поговорить об этом?
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Алле, гараж! ЗвонЯт из Минздрава. Запрягайте осла. Осла, говорят, запрягайте Оманского 😕
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Самое правильное было бы посадить в карантин, недели на две, всех прилетевших из Китая. А так они свободно могут заражать всех людей, которые находятся рядом с ними.
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А то что сначала заразен, а потом симптомы? Там у министерских жизнь прекрасна и они не хотят такими скучными подробностями заморачиваться? Кому они нужны, эти обзвоны?! Карантин решает ВСЕ проблемы!!
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Идиоты..а посадить их всех на карантин на 2 недели - не, не судьба?! Они ж всех вокруг перезаразят к чертям собачьим!
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