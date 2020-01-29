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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (4292) рейдерство (199) Малюська Денис (33)

 Зеленський: Офіс протидії рейдерству працює результативно, закликаю звертатися всіх потерпілих від дій "загарбників". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ефективну роботу Офісу протидії рейдерству та закликав звертатися туди всіх українців, які постраждали від незаконної перереєстрації нерухомості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку глави держави в фейсбуці.

Як приклад Зеленський навів повернення кінорежисерові Юрію Ляшенку захопленої рейдерами квартири, яку він отримав у спадок від родички.

"Наприкінці 2019 року до мене звернувся кінорежисер Юрій Ляшенко, в якого рейдери захопили житло. Злодіїв не зупинили ні заслуги митця, ні його поважний вік. У 2009 році він хотів отримати спадщину – квартири від померлої родички, тож звернувся до відповідних державних органів. Тим часом нерухомість захопили сторонні особи. Попри перемогу потерпілого в судових процесах, нотаріус відмовився виконувати рішення Верховного Суду. Згодом Юрій Ляшенко дізнався, що квартири перереєстровано на третіх осіб.

Вислухавши кінорежисера, я у супроводі його адвокатів вирушив до новоствореного Офісу протидії рейдерству, де Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації в терміновому порядку ухвалила рішення скасувати незаконну реєстрацію, а міністр юстиції Денис Малюська підписав відповідний наказ.

Після того, як усі необхідні документи було отримано, особи, що незаконно займали квартиру кінорежисера, залишили її 30 грудня 2019 року. Юрій Ляшенко повернувся до своєї оселі.

Офіс протидії рейдерству розташований у Києві на вул. Сверстюка, 15.

Контактний телефон: (044) 237-09-96.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172581
 
   
 Топ коментарі
 
Віслючкові конче потрібен PR, щоб ретушувати зашквари...
Найближчим часом усе має колоситися, рости, підвищуватися...
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Рейдерскому захвату Коломойским Украины офис противодействия рейдерству будет будет как то противодействовать?
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п.с. когда моника зелох хвалится тем, что оно ЛИЧНО пошел к мин юстиции (ним же назначенному) и только тогда отменили регистрацию, да еще и по постановлению Верховного суда Украины - это даже не лоховство, это идиотизм его на посту презЕдента.
Тем более что такими действиями он нарушает Конституцию Украины...
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Черговий сеанс уріноофтальмології ві ОСЛА ОМАНСЬКОГО - жріте ЗЕфілітіки !!!!
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ВЕЛИЧАЙШИЙ ЛИДЕР ********** хочет разорить деда Игоря Валерича?
В Украине ведь все прекрасно знают кро РЕЙДЕР НОМЕР 1!)))
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на полубога гнать - себе дороже, лучше объявить, шо "Валерьич - особый случай"...
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Я так понимаю, приведенный пример это и единственный результат?
Еще очень интересует судьба рейдеров.
Открыты ли против них уголовные дела и все такое.
Или это что то типа старинного развлечения, сбивать шляпы у прохожих и криминала здесь нет?
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Рейдерскому захвату Коломойским Украины офис противодействия рейдерству будет будет как то противодействовать?
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Віслючкові конче потрібен PR, щоб ретушувати зашквари...
Найближчим часом усе має колоситися, рости, підвищуватися...
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І тепер по усім справам треба особисто звертатися до президента?
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Очередное бестолковое бла бла бла от Бубы Вислюковича ...
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на беню можно жаловаться, а можно и не жаловаться - ему пофиг. остальные - это так, дробь.
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походу Володя нашел свою нишу
теперь если кого швырнут можно обращаться напрямую к президенту
это была правдивая история(с)
ни один рейдер при этом не пострадал
... шо то скрепами запахло...
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Надо ж ему как-то рисоваться перед лохторатом (сериал онлайн), иначе нарид быстро забудет, какой наш Голобородька решительный и справедливый...
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Это ты его к президентству привёл )))

хавай
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Ну если честно, то крыша слабенькая и недавние события явно показали, кто в этой стране хозяин, так что серьезные игроки на нее точно не поставят.
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Зеленский: Офис противодействия рейдерству работает результативно /офис- контора, в котором находится руководство фирмы. Может быть что комик говорит правду-с бумагами в офисе порядок.
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Согласно данным Госстата, в январе, задолженность по зарплатам в образовании, за год выросла в 10 (!) раз и составила 250 миллионов. В переводе на человеческий язык - это месячная зарплата 250 000 учителей, воспитателей в садах и преподавателей вузов (в среднем по отрасли зарплата со всеми надбавками составляет 7-10 тыс).
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vigo, а зветься це просто: перевищення службових повноважень та використання службового становища.
за це передбачена кримінальна відповідальність але кого це бентежить в той час, коли Україна зайнята вирощуванням нового путіна-гітлера-сталіна, коротше "батька народу".
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Обращаюсь к тому кто занимает кресло президента: твой шеф-всемирно известный рейдер.Прошу принять жесточайшие меры к этому "господину".
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рейдерство в ділі:
29 січня Приватбанк виплатив "Нікопольському заводу феросплавів" Ігоря Коломойського 21,8 млн грн, виконавши рішення Госпсуду Києва від 17 грудня 2019 року.
Про це повідомляє прес-служба банку.
Водночас Приватбанк подав апеляційну скаргу на рішення суду, вважаючи його рішення неправомірним, а дії організаторів пікету - "черговою спробою тиску на банк".
"Виконання рішення суду першої інстанції робить абсолютно безпідставним проведення масового пікету "співробітників" заводу, який проводиться з вересня 2019 року перед центральними офісами банку у Дніпрі та Києві.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/29/656399/

агов зеленський, агов баканов, агов дбр, ви де????
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Завтра Помпео прилітає. Готуйся здати рейдера по захвату України Коломойського. Заодно і детальний звіт про кремлівські зустрічі в Омані йому на стіл поклади.
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Может Авакова уволить и сразу поставить Коломойского? Ну, чтобы не мучаться.
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Варианта три:
1) Зе - просто дибил
2) Зе умный - дибилы те кто выбрал его президентом и отдал в руки ВР
3) И Зе и его избиратели - просто дибилы.

только самое печальное в этой ситуации одно - все равно результат будет тот же независимо от варианта.
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Учитывая, что Богдан и Портнов рейдернули все суды страны, то смешно на это шапито смотреть.
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Не вірте теревеням Зеленського. Це все брехня і пропаганда. Ви можете в цьому легко переконатися. В Україні є сотні тисяч людей, які кожного дня стають жертвами злочинної діяльності мафіозної влади. Згідно зі ст.214 КПК України, вони мають право звернутися до будь-якого прокурора, в будь-яке відділення поліції і їхнє повідомлення про злочин, не пізніше 24 годин має бути внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) і мають розпочатися слідчі дії спеціально призначеним для цього слідчим.
Конституція України мріяти не забороняє - ніхто ніяких заяв від вас не прийме і нічого розслідувати не буде.
Я, особисто, провів такий експеримент. Написав заяву про злочин в, так звану, місцеву прокуратуру. Її там повністю проігнорували. Тоді я написав заяву в обласну прокуратуру.
Пам'ятаєте байки Зеленського про "державу в смартфоні"? Так, ось, на сайті Львівської обласної прокуратури навіть адрес її електронної пошти корумпований, не тільки ті, що там сидять. Можете зайти, подивитися і спробувати написати електронного листа на цей адрес. Не бійтеся - лист туди не піде. Google вам повідомить, що він неправильний. Там знають, що він неправильний і я їм про це говорив. Вони, навіть, обіцяли, що виправлять його, але в такому вигляді він для них вигідніший.
Ну, і, накінець, я написав заяву про злочин на ім'я генерального прокурора. І знову тихо, як на цвинтарі, нема ніякої різниці.
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Интересно,что сценаристы этого видика хотели показать? Президент выборочно помог одному человеку, кто поможет остальным ? Если существует Офис противодействия рейдерству, а человек при наличии судебного решения, может отстоять свои права, только при помощи президента ,то чем здесь хвастаться?
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Гарант! ПриватБанк хочет захватить коломойский- работайТЕ! Кому ты врёшь скотина.
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Ганнибал с войсками из Карфагена 15 лет разорял и уничтожал Римские земли, но не взял Рим. Он хотел что бы римляне вышли и стали вести с ним переговоры.
Римляне не шли не на какие переговоры с Карфагеном, они делали вылазки, они партизанили, они создавали армию, и вновь армия Рима была разгромлена.
И они не шли на переговоры с агрессором Ганнибалом.
Через 15 лет римляне уничтожили Карфаген.
Зеленский идёт на все переговоры с путиным, он вывел войска с Петровского, за освобождения которого отдали жизни десятки солдат Украины, сотни покалеченных.
И Зеленский всё равно идёт на переговоры, на уступки, на выведение войск с позиций.
Окружение Зеленского идёт на сдачу, деморализуют войска, каких бы жертв не было, он сдаст и отступит.
Если смотреть на администрацию без герба и прапора, то это точное посольство рф.
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