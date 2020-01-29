 Зеленський: Офіс протидії рейдерству працює результативно, закликаю звертатися всіх потерпілих від дій "загарбників". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку глави держави в фейсбуці.
Як приклад Зеленський навів повернення кінорежисерові Юрію Ляшенку захопленої рейдерами квартири, яку він отримав у спадок від родички.
"Наприкінці 2019 року до мене звернувся кінорежисер Юрій Ляшенко, в якого рейдери захопили житло. Злодіїв не зупинили ні заслуги митця, ні його поважний вік. У 2009 році він хотів отримати спадщину – квартири від померлої родички, тож звернувся до відповідних державних органів. Тим часом нерухомість захопили сторонні особи. Попри перемогу потерпілого в судових процесах, нотаріус відмовився виконувати рішення Верховного Суду. Згодом Юрій Ляшенко дізнався, що квартири перереєстровано на третіх осіб.
Вислухавши кінорежисера, я у супроводі його адвокатів вирушив до новоствореного Офісу протидії рейдерству, де Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації в терміновому порядку ухвалила рішення скасувати незаконну реєстрацію, а міністр юстиції Денис Малюська підписав відповідний наказ.
Після того, як усі необхідні документи було отримано, особи, що незаконно займали квартиру кінорежисера, залишили її 30 грудня 2019 року. Юрій Ляшенко повернувся до своєї оселі.
Офіс протидії рейдерству розташований у Києві на вул. Сверстюка, 15.
Контактний телефон: (044) 237-09-96.
Тем более что такими действиями он нарушает Конституцию Украины...
В Украине ведь все прекрасно знают кро РЕЙДЕР НОМЕР 1!)))
29 січня Приватбанк виплатив "Нікопольському заводу феросплавів" Ігоря Коломойського 21,8 млн грн, виконавши рішення Госпсуду Києва від 17 грудня 2019 року.
Еще очень интересует судьба рейдеров.
Открыты ли против них уголовные дела и все такое.
Или это что то типа старинного развлечения, сбивать шляпы у прохожих и криминала здесь нет?
Найближчим часом усе має колоситися, рости, підвищуватися...
Март 2015. Андрюша Богдан принимает участие в рейдерском захвате государственного предприятия Укртранснафта
https://www.5.ua/polityka/andrii-bohdan-u-2015-rotsi-brav-uchast-u-zakhoplenni-ukrtransnafty-sposterihach-206500.html
теперь если кого швырнут можно обращаться напрямую к президенту
это была правдивая история(с)
ни один рейдер при этом не пострадал
... шо то скрепами запахло...
хавай
за це передбачена кримінальна відповідальність але кого це бентежить в той час, коли Україна зайнята вирощуванням нового путіна-гітлера-сталіна, коротше "батька народу".
29 січня Приватбанк виплатив "Нікопольському заводу феросплавів" Ігоря Коломойського 21,8 млн грн, виконавши рішення Госпсуду Києва від 17 грудня 2019 року.
Про це повідомляє прес-служба банку.
Водночас Приватбанк подав апеляційну скаргу на рішення суду, вважаючи його рішення неправомірним, а дії організаторів пікету - "черговою спробою тиску на банк".
"Виконання рішення суду першої інстанції робить абсолютно безпідставним проведення масового пікету "співробітників" заводу, який проводиться з вересня 2019 року перед центральними офісами банку у Дніпрі та Києві.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/29/656399/
агов зеленський, агов баканов, агов дбр, ви де????
1) Зе - просто дибил
2) Зе умный - дибилы те кто выбрал его президентом и отдал в руки ВР
3) И Зе и его избиратели - просто дибилы.
только самое печальное в этой ситуации одно - все равно результат будет тот же независимо от варианта.
Конституція України мріяти не забороняє - ніхто ніяких заяв від вас не прийме і нічого розслідувати не буде.
Я, особисто, провів такий експеримент. Написав заяву про злочин в, так звану, місцеву прокуратуру. Її там повністю проігнорували. Тоді я написав заяву в обласну прокуратуру.
Пам'ятаєте байки Зеленського про "державу в смартфоні"? Так, ось, на сайті Львівської обласної прокуратури навіть адрес її електронної пошти корумпований, не тільки ті, що там сидять. Можете зайти, подивитися і спробувати написати електронного листа на цей адрес. Не бійтеся - лист туди не піде. Google вам повідомить, що він неправильний. Там знають, що він неправильний і я їм про це говорив. Вони, навіть, обіцяли, що виправлять його, але в такому вигляді він для них вигідніший.
Ну, і, накінець, я написав заяву про злочин на ім'я генерального прокурора. І знову тихо, як на цвинтарі, нема ніякої різниці.
Римляне не шли не на какие переговоры с Карфагеном, они делали вылазки, они партизанили, они создавали армию, и вновь армия Рима была разгромлена.
И они не шли на переговоры с агрессором Ганнибалом.
Через 15 лет римляне уничтожили Карфаген.
Зеленский идёт на все переговоры с путиным, он вывел войска с Петровского, за освобождения которого отдали жизни десятки солдат Украины, сотни покалеченных.
И Зеленский всё равно идёт на переговоры, на уступки, на выведение войск с позиций.
Окружение Зеленского идёт на сдачу, деморализуют войска, каких бы жертв не было, он сдаст и отступит.
Если смотреть на администрацию без герба и прапора, то это точное посольство рф.