 UkraineInvest будуть потрібні додаткові ресурси і люди для "інвестнянь", - глава Офісу із залучення і підтримки інвестицій Білак

"Нам справді треба буде посилювати наші кадри і, я сподіваюся, що ми отримаємо всі ті ресурси, які нам потрібні", - прокоментував він агентству "Інтерфакс-Україна" практичну реалізацію зроблених минулого тижня заяв президента й уряду про виділення "інвестнянь" для інвесторів понад $100 млн, передає Цензор.НЕТ.
Білак уточнив, що, за його інформацією, наразі готується законопроект, який має узаконити цю ініціативу з її реалізацією на базі UkraineInvest, однак не зміг повідомити інші деталі через незнання конкретних домовленостей.
На його думку, йдеться про функції полегшення шляху інвесторів у реалізації ними великих інвестпроектів, по суті - це посилення саме створеного для цієї мети UkraineInvest.
"Ми фактично виконуємо таку роль уже три роки. Мене тішить те, що наразі це буде на дуже вагомому, відповідному рівні - загальнодержавному: за підтримки президента, прем'єр-міністра. Це правильно, і це дуже важливий крок, який може допомогти інвесторам", - сказав глава UkraineInvest.
Він додав, що офісу знадобляться додаткові люди. Білак зазначив, що відбір триває серед працівників приватного сектора, особливо з великих консалтингових та юридичних фірм, зі сфери готельного бізнесу - "людей, які розуміють, що таке послуги, що таке клієнти, що таке споживачі і як правильно до них ставитися".
"Нам завжди бракує людей і ресурсів, я думаю, що це питання вирішиться... Він (UkraineInvest) виконуватиме ті самі функції, але наразі шукаємо інвесторів нового масштабу в нових сферах", - сказав Білак.
Коментуючи критику ініціативи "інвестнянь", глава UkraineInvest назвав її передчасною. "Давайте ми далі працюватимемо в посиленому режимі, так, як уміємо, так, як ми знаємо, а ми завжди працюємо так, щоб інвестори були задоволені. Я сподіваюся і я очікую, що вони будуть іще більше задоволені після цього", - наголосив Білак.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, виступаючи на форумі в Давосі заявив, що кожен інвестор, який вкладе в Україну від $100 млн, стане учасником програми "investment nanny" (інвестиційна няня). Пізніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив: "Інвестиційну няню" дадуть не тільки іноземним інвесторам, а й вітчизняним". Також він уточнив, що "інвестиційна няня" працюватиме на базі UkraineInvest.
Если б у меня было 90 миллионов я бы свалил за границу по-дальше от этих зебилов а не понес эти бабки этим шарлатанам
Вот это действительно обещаный ЗЕ мененджемент власти.
И инвестиции - рекой!
В Кривом Роге и Днепре девок много, а мозгов мало...
Вот смотри:
Малоизвестная компания с названием типа "Джи энд Джи консалтинг перформанс", зарегистрированная в одном из оффшоров, а скорее всего в Омане, инвестирует 300-500 лямов хороших денег в ферросплавный завод Коломойского.
В Украину типа "зашли" бабки. Компанию "Джи энд Джи консалтинг перформанс" кружат и танцуют, прощая ей все...
Но по факту ничего никуда не заходило потому, что конечным бенефициаром "Джи энд Джи консалтинг перформанс" является сам Коломойский. Т.е. по факту Беня переложил уведенное через Приват бабло из своего недоступного сейчас кармана в Омане в абсолютно легальный свой карман в Украине. И за это еще получил налоговые льготы, неприкасаемость и повидло по всей жидовской морде.
А тут еще предлагают сразу на лядей и лядство этого "инвестора" сразу бабло выделить.
а вот на нянь... уже требуются финансы и романсы...
а может по факту?
А родственничков, друзей и просто проходимцев, купивших себе должности, трудоустраивать надо сейчас.
это ж шахтерам, учителям, врачам и пенсам не хватает...а под всякую муйню... завались
и окажется, что никакие няни не нужны.
такой бред, просто жесть.
Хіба що з тєрпіл збить ще трошки.Вони потерплять.
з 'кадрами' допоможу.
Проститутки Киева Для Элиты
Проститутки Украины. Индивидуалки. Интим-услуги
Огромный каталог анкет проституток из всех городов Украины. Элитные индивидуалки Киева, Харькова, Одессы, Львова, Запорожья ...
Проститутки индивидуалки, шлюхи, ****и, путаны ...
Проститутки Украины - интим услуги и знакомства. Наш сайт - настоящая находка для тех, кого интересуют лучшие шлюхи