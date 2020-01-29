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 Політика України
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Все про:інвестиції (275) інвестори (58) інвестняня (1)

 UkraineInvest будуть потрібні додаткові ресурси і люди для "інвестнянь", - глава Офісу із залучення і підтримки інвестицій Білак

Директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Данило Білак розраховує на збільшення чисельності офісу та надання йому додаткових ресурсів для виконання функції персональних менеджерів - "інвестиційних нянь" - для великих інвесторів в Україну.

"Нам справді треба буде посилювати наші кадри і, я сподіваюся, що ми отримаємо всі ті ресурси, які нам потрібні", - прокоментував він агентству "Інтерфакс-Україна" практичну реалізацію зроблених минулого тижня заяв президента й уряду про виділення "інвестнянь" для інвесторів понад $100 млн, передає Цензор.НЕТ.

Білак уточнив, що, за його інформацією, наразі готується законопроект, який має узаконити цю ініціативу з її реалізацією на базі UkraineInvest, однак не зміг повідомити інші деталі через незнання конкретних домовленостей.

На його думку, йдеться про функції полегшення шляху інвесторів у реалізації ними великих інвестпроектів, по суті - це посилення саме створеного для цієї мети UkraineInvest.

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"Ми фактично виконуємо таку роль уже три роки. Мене тішить те, що наразі це буде на дуже вагомому, відповідному рівні - загальнодержавному: за підтримки президента, прем'єр-міністра. Це правильно, і це дуже важливий крок, який може допомогти інвесторам", - сказав глава UkraineInvest.

Він додав, що офісу знадобляться додаткові люди. Білак зазначив, що відбір триває серед працівників приватного сектора, особливо з великих консалтингових та юридичних фірм, зі сфери готельного бізнесу - "людей, які розуміють, що таке послуги, що таке клієнти, що таке споживачі і як правильно до них ставитися".

"Нам завжди бракує людей і ресурсів, я думаю, що це питання вирішиться... Він (UkraineInvest) виконуватиме ті самі функції, але наразі шукаємо інвесторів нового масштабу в нових сферах", - сказав Білак.

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Коментуючи критику ініціативи "інвестнянь", глава UkraineInvest назвав її передчасною. "Давайте ми далі працюватимемо в посиленому режимі, так, як уміємо, так, як ми знаємо, а ми завжди працюємо так, щоб інвестори були задоволені. Я сподіваюся і я очікую, що вони будуть іще більше задоволені після цього", - наголосив Білак.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, виступаючи на форумі в Давосі заявив, що кожен інвестор, який вкладе в Україну від $100 млн, стане учасником програми "investment nanny" (інвестиційна няня). Пізніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив: "Інвестиційну няню" дадуть не тільки іноземним інвесторам, а й вітчизняним". Також він уточнив, що "інвестиційна няня" працюватиме на базі UkraineInvest.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172577
 
 
 Топ коментарі
 
В нас зростає інституція офіційних рішал. UkraineInvest потребуются дополнительные ресурсы и люди для "инвестнянь", - глава Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Билак - Цензор.НЕТ 352
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Короче, инвесторов нет и не предвидеться, зато дармоедов с огромными окладами, уже набирают...
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В нас зростає інституція офіційних рішал. UkraineInvest потребуются дополнительные ресурсы и люди для "инвестнянь", - глава Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Билак - Цензор.НЕТ 352
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В 90-х такі "няні" кришували ларьки на базарах. UkraineInvest потребуются дополнительные ресурсы и люди для "инвестнянь", - глава Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Билак - Цензор.НЕТ 7645
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Нє ну шо ви нянь то нянь, а з всіх слуг народу нема лучче Юзіка, хто б шо не говоривUkraineInvest потребуются дополнительные ресурсы и люди для "инвестнянь", - глава Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Билак - Цензор.НЕТ 3353
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Шо, инвесторы уже попьорли в Украину? UkraineInvest потребуются дополнительные ресурсы и люди для "инвестнянь", - глава Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Билак - Цензор.НЕТ 795 я согласен, возьмите меня, надеюсь на процент от инвестиции!!! я сліхал там от 100лямов начальная инвестиция для нянь? UkraineInvest потребуются дополнительные ресурсы и люди для "инвестнянь", - глава Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Билак - Цензор.НЕТ 2302
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Короче, инвесторов нет и не предвидеться, зато дармоедов с огромными окладами, уже набирают...
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Я б ніколи не довірив свої гроші няні, тим більше якщо вона бородата.
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Закликаю усіх інвестувати в кишені зелених. Кожному, хто вкладе хоча би 100 мільйонів,нададуть няню для ескорт-послуг.
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пусть назовет хоть один успешный проект привлечения инвестиций через эту контору Рога и Копыта) ну и заодно бюджет конторы и размер своей зп с премиями.
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Пипец ! Вместо того чтоб всем инвесторам,включая основного ,малый и средний бизнес !!!!! обеспечить равные возможности,они ахметовым и беням которые будут сейчас представлены через международные компании выделяют из бюджета,наших карманов ,зарплаты няням! Зеля ты полный ******* !
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К сожалению, зеля это не прочтет и будет далее считать себя "реформатором".
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Ли Куа́н Ю,скоро из гроба поднимется чтоб посмеяться !
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Иными словами для привлечения миллиона инвестиций стране требуется десять миллионов вложить и увеличить штат сотрудников которые будут получать еще 10 миллионов в месяц.
Вот это действительно обещаный ЗЕ мененджемент власти.
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Вообще эта ватная харя с 2014 года требует того, что абсолютно справедливо получил от украинцев Шуфрич.
UkraineInvest потребуются дополнительные ресурсы и люди для "инвестнянь", - глава Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Билак - Цензор.НЕТ 3053
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***** со своей мамой всех развратил,теперь всякий пастух требует офиса,премий,уважения и узаконенных условий для воровства.
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Ему тоже нужны деньги. Вот и все, проще не бывает.
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" И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!»
И инвестиции - рекой!
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Зебилы, не устаю поражаться, до чего ж вы тупы, инфантильны и не приспособлены для чего-либо серьезного... зебилоиды, вы - дебилы, зебилоиды...
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няни то - ослы омановские земелькой торговать собрались
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Дайте мне зарплату хотя бы пол миллиона в месяц, чтоб я не воровал, и я готов поработать "инвестняней" легко.
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В очередь, хотя если вы из партии "СН" то шансы есть.
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давай зеля, нагибай зелекторат. зе-терпилы этот "#хуженебудет" заслужили.
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Прекрасный повод поддержать двойное гражданство и раздать пару лямов паспортов кацапам
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Так вот Ві какие няни распилить бюджет и все для чего єтот пафос вороватая властная компашака собралсь жулики ворі воришки карманники и прочая мелкая *****....ь
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Ну ладно, с инвестнянями разобрались. А инвестлюбовницу дадут? Можно даже не инвест..
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Если вложишь в Беню больше 100 лямов зелени, то тебе и инвест-гарем дадут.
В Кривом Роге и Днепре девок много, а мозгов мало...
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Расслабтесь там, они не потребуются, никто цивилизованый в опустившуюся в рейтинге ведения бизнеса, коррупционную экономику с постоянно меняющимися краплеными картами 2,5 лярда гривен не понесет.
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Тю. Да не вопрос.

Вот смотри:
Малоизвестная компания с названием типа "Джи энд Джи консалтинг перформанс", зарегистрированная в одном из оффшоров, а скорее всего в Омане, инвестирует 300-500 лямов хороших денег в ферросплавный завод Коломойского.
В Украину типа "зашли" бабки. Компанию "Джи энд Джи консалтинг перформанс" кружат и танцуют, прощая ей все...
Но по факту ничего никуда не заходило потому, что конечным бенефициаром "Джи энд Джи консалтинг перформанс" является сам Коломойский. Т.е. по факту Беня переложил уведенное через Приват бабло из своего недоступного сейчас кармана в Омане в абсолютно легальный свой карман в Украине. И за это еще получил налоговые льготы, неприкасаемость и повидло по всей жидовской морде.

А тут еще предлагают сразу на лядей и лядство этого "инвестора" сразу бабло выделить. UkraineInvest будуть потрібні додаткові ресурси і люди для "інвестнянь", - глава Офісу із залучення і підтримки інвестицій Білак - Цензор.НЕТ 6906
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Законы не пробовали менять, чтобы улучшить инвест климат? Законодательство налоговое к примеру. Организовать и проконтролировать исполнение законов не пробовали? А то опять по тому же пути - "смотрящие". Правда сейчас их "нянями" назвали.
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Вся эта суета вокруг "ивестнянь" это поиск дополнительных схем распила бюджета - чтобы у нас всё было, а нам за это ничего не было.
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т.е. инвесторов еще нет...и как бы...может и не попереть косяком...
а вот на нянь... уже требуются финансы и романсы...
а может по факту?
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Ну в ситуации с отсутствующими инвесторами, через полгода можно будет новое вранье придумать.
А родственничков, друзей и просто проходимцев, купивших себе должности, трудоустраивать надо сейчас.
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та да...
это ж шахтерам, учителям, врачам и пенсам не хватает...а под всякую муйню... завались
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Чому ще ціх інвест-нянь не запхали у смартфон плей-маркета? наприклад, оберіть колір няні(негра чи азіятка), довжину ног, стать (чоловіча, жіноча, воно), розмір грудей, розмір лібідо, рівень чорноротості, рівень інтелекту(добра дурєпа, зла госпожа тощо)
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законы нормальные сделайте, налоги вменяемые, коррупцию в судах уберите.
и окажется, что никакие няни не нужны.
такой бред, просто жесть.
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Для залучення ресурсів ,Білаку потрібні ресурси.Але ресурсів поки що немає,бо не залучили... Замкнуте коло.
Хіба що з тєрпіл збить ще трошки.Вони потерплять.
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UkraineInvest будуть потрібні додаткові ресурси і люди для "інвестнянь", - глава Офісу із залучення і підтримки інвестицій Білак - Цензор.НЕТ 6002офис по привлечению инвестиций просит денег UkraineInvest будуть потрібні додаткові ресурси і люди для "інвестнянь", - глава Офісу із залучення і підтримки інвестицій Білак - Цензор.НЕТ 6002п-профессионалы
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UkraineInvest будуть потрібні додаткові ресурси і люди для "інвестнянь", - глава Офісу із залучення і підтримки інвестицій Білак

з 'кадрами' допоможу. UkraineInvest будуть потрібні додаткові ресурси і люди для "інвестнянь", - глава Офісу із залучення і підтримки інвестицій Білак - Цензор.НЕТ 9536

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от зелиных инвестиций одни расходы, и никакой прибыли
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Инвестиций пока еще нет, но офис с "нянями" с окладами в десятки тысяч грн уже есть, прикольно.
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