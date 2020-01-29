 Мінкульт готує законопроєкт про заборону використання тварин у цирках з 2021 року

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури, молоді і спорту, про це заявила заступниця міністра Ірина Подоляк.
"В держави є політична воля, а в органах влади є розуміння, що ми перестаємо з 2021 року використовувати тварин у цирках. Це питання мусить бути врегульоване законодавчо, тому що в іншому випадку ми ставимо в нерівні умови державні цирки і пересувні цирки. Ми переконані, що закон буде ухвалено, бо є великий запит суспільства", - розповіла вона.
Законопроєкт заборонятиме використання тварин в усіх розважально-видовищних шоу і буде поширюватися на всі подібні заходи. Таким чином урівнюються позиції приватних цирків і державних.
Але документ не стосуватиметься тих галузей життєдіяльності людей, які пов’язані з партнерством з тваринами. Наприклад, кінологію скасовувати ніхто не збирається, тварин для терапії залишають і спортивні змагання за участі тварин теж будуть.
Також заступниця міністра зауважила, що за цей рік державні цирки мають підготуватись до того, що їхні програми з 2021 року повинні бути без тварин, мають думати про зміну репертуару.
коров когда доят тоже "мучают"?
а над спортсменами тренера ваще "издеваются"...
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28 ****. 2019 г. - В австралийском Брисбене артистка Cirque du Soleil Лиза Скиннер упала во время выступления с 5-метровой высоты. ........ это лучше ?
можно просто поймать дворового щенка и бить его ногами...
через неделю будет ползать, куда ты ему скажешь... - за бесплатно...
иди на паРаша.сру там и испражняйся...
Локальные запреты введены в США, Австралии, Аргентине, Бразилии, Бельгии, Германии, Испании, Норвегии и пр.
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Вот уж главные мировые деграданты, правда?
КОММУНАЛЬЩИКИ ТРАВЯТ СОБАК ТЫСЯЧАМИ КОТОРЫЕ СУТКАМИ КОНАЮТ В АДСКИХ МУКАХ
а тут ухоженные и накормленные цирковые собачки ... ОСТАНУТСЯ БЕЗ РАБОТЫ И БУДУТ ВЫКИНУТЫ НА УЛИЦУ где расторопные коммунальщики их тут же отравят...
минкульт йо твою ...
а на мясокомбинатах без согласия животных их убивают...
Вы, уж, господа культуроведы отследите ВЕСЬ ЦИКЛ вашей " предъявы" , *** !