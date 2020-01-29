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 Політика України, Суспільство
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Все про:тварини (154) цирк (18) захист тварин (23) Міністерство культури, молоді та спорту (24)

 Мінкульт готує законопроєкт про заборону використання тварин у цирках з 2021 року

Зараз тривають дискусії міністерства з двома парламентськими комітетами - екологічним і гуманітарним щодо підготовки цього документа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури, молоді і спорту, про це заявила заступниця міністра Ірина Подоляк.

"В держави є політична воля, а в органах влади є розуміння, що ми перестаємо з 2021 року використовувати тварин у цирках. Це питання мусить бути врегульоване законодавчо, тому що в іншому випадку ми ставимо в нерівні умови державні цирки і пересувні цирки. Ми переконані, що закон буде ухвалено, бо є великий запит суспільства", - розповіла вона.

Законопроєкт заборонятиме використання тварин в усіх розважально-видовищних шоу і буде поширюватися на всі подібні заходи. Таким чином урівнюються позиції приватних цирків і державних.

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Але документ не стосуватиметься тих галузей життєдіяльності людей, які пов’язані з партнерством з тваринами. Наприклад, кінологію скасовувати ніхто не збирається, тварин для терапії залишають і спортивні змагання за участі тварин теж будуть.

Також заступниця міністра зауважила, що за цей рік державні цирки мають підготуватись до того, що їхні програми з 2021 року повинні бути без тварин, мають думати про зміну репертуару.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172575
 
   
 Топ коментарі
 
Какие-то злые комментарии... Издевательства над животными давно следовало бы прекратить, -мы сильные, они слабые (относительно), но в наших руках -рабы. И мы, по праву ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО должны считаться с их правом на свободу. С отношением между собой мы разберемся сами, и животные здесь ни при чем.
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Очень правильное решение! Клоуны и акробаты сами свой выбор сделали. Вот пусть и кувыркаются перед зрителями! Сами. А если перестанут люди туда ходить, то и пусть весь этот цирк закрывают. Его и в жизни всем хватает...
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убивать, насиловать, воровать можно, а вот зверей в цирке мучеть нельзя )))) убил человека 4года условно, убил кота 4 года тюрьмы)))
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так а кто сказал что их "мучают"? а людей в цирке можно значит "мучить"?
коров когда доят тоже "мучают"?
а над спортсменами тренера ваще "издеваются"...

*********...
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Цирк без животных ? А кто туда ходить будет?
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19 мар. 2018 г. - "Гімнаст Cirque du Soleil зірвався з висоти під час шоу і розбився на ... du Soleil сорвался с высоты во время шоу и разбился насмерть.

28 ****. 2019 г. - В австралийском Брисбене артистка Cirque du Soleil Лиза Скиннер упала во время выступления с 5-метровой высоты. ........ это лучше ?
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Пффффф... Ну, и как это оправдывает использование животных в цирке?
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животным трюки делать нельзя ,а людям можно ? тогда кто обезьяны ?
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Ну и винегрет в голове у вас... Не ощущаете отличий от осознанного выбора и принуждения к чему-либо?
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Согласен, все ваши посты - сплошная демагогия. Слава богу, что таких как вы еще не стали допускать к написанию законов.
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точно ,30 лет пишут такие как вы ,вот и по этому страна в одном месте
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Вы думаете, гимнасты и акробаты начали падали из-за отказа от животных?
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не думаю ,но в чем разница прыжки через обруч льва ,или гимнастки ? льва за это кормят , гимнастке платят что бы жрать купила
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Как все запущено. Не пиши мне больше, а то еще твоя глупость ко мне пристанет.
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Roman Rjevskiy - Мінкульт готує законопроєкт про заборону використання тварин у цирках з 2021 року - Цензор.НЕТ 4497

можно просто поймать дворового щенка и бить его ногами...
через неделю будет ползать, куда ты ему скажешь... - за бесплатно...

Мінкульт готує законопроєкт про заборону використання тварин у цирках з 2021 року - Цензор.НЕТ 159

Мінкульт готує законопроєкт про заборону використання тварин у цирках з 2021 року - Цензор.НЕТ 9758


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Очередная дурость. Минкультуры готовит законопроект о запрете использования животных в цирках с 2021 года - Цензор.НЕТ 2998 Или бизнес-интерес чей-то... Скорее всего, второе...
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Очень правильное решение! Клоуны и акробаты сами свой выбор сделали. Вот пусть и кувыркаются перед зрителями! Сами. А если перестанут люди туда ходить, то и пусть весь этот цирк закрывают. Его и в жизни всем хватает...
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да и в общепите запретить блюда из животных вон в китае природа мстит за скушанынх змей мышей
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Брехливая, а ты разрешения у животных спрашивала? Ведь их теперь на убой отправят...
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Какие-то злые комментарии... Издевательства над животными давно следовало бы прекратить, -мы сильные, они слабые (относительно), но в наших руках -рабы. И мы, по праву ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО должны считаться с их правом на свободу. С отношением между собой мы разберемся сами, и животные здесь ни при чем.
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демагогия. может им ещё избирательные права и пособия? по безработице... в цирке ведь уже низзя работать...
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ну пришли ребятки подработать. на кой эту дурь выкладывать?
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ну чё срёшь здесь?
иди на паРаша.сру там и испражняйся...
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Каждый деградирует по своем особенно кто творит законы.
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Общенациональный запрет на эксплуатацию животных в цирках действует в полусотне стран мира: Австрии, Венгрии, Великобритании, Греции, Дании, Кипре, Италии, Мальте, Нидерландах, Словении, Румынии, Хорватии, Чехии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Иране, Израиле, Индии, Китае, Сингапуре, Боливии, Колумбии, Мексике, Панаме, Парагвае, Перу и др.

Локальные запреты введены в США, Австралии, Аргентине, Бразилии, Бельгии, Германии, Испании, Норвегии и пр.

---

Вот уж главные мировые деграданты, правда?
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В эксплуатации животных частными лицами на пляжах,рынках и других заведениях закон наверное и нужен так как содержение и уход за животными нельзя проконтролировать.А по этим дебильным законам даже зоопарки из заказниками подпадают под запрет так как содержание животных для платной утехи людей уже подпадаютпод запрет.
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мля!
КОММУНАЛЬЩИКИ ТРАВЯТ СОБАК ТЫСЯЧАМИ КОТОРЫЕ СУТКАМИ КОНАЮТ В АДСКИХ МУКАХ
а тут ухоженные и накормленные цирковые собачки ... ОСТАНУТСЯ БЕЗ РАБОТЫ И БУДУТ ВЫКИНУТЫ НА УЛИЦУ где расторопные коммунальщики их тут же отравят...
минкульт йо твою ...
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так а в каких диких муках крысы отравленные гибнут?!!

а на мясокомбинатах без согласия животных их убивают...
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ДА !!! А действительно, - коров на комбинате подвешивают на крючек живыми , что бы кровь слить при работающем сердце... несчастных крысенков травят мучительно, вместо того, что бы нежно поймав за хвостик инъекцировать усыпляющим укольчиком...
Вы, уж, господа культуроведы отследите ВЕСЬ ЦИКЛ вашей " предъявы" , *** !
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Чипы для животных стоят не дороже пяти баксов,так почему государство и ветеринарные службы не конролируют как животных так и их нерадивых владельцев.Кошака которого дочка привезла из Праги в Украину ветеринары по навигатору видели из Праги в Украине и по СМС напомнили об приеме кошаком лекарств.
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надо принять закон чиповать чиновников и депутатов и обнародовать коды, что бы народ мог отслеживать на каких объектах ОНО решает вопросы государственной важности за народные денюшки....
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До цирку я не ходжу саме через тварин. Мені їж було жаль з дитинства. Зовсім не поділяю захвату від знущання над тваринами.
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Согласен. Если людское племя научило зверей развлекать народ, то люди и сами в состоянии подняться до уровня их мастерства.
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Необходим закон о содержании животных, в котором оговорить, каких животных, в каких количествах, в каких условиях можно содержать. Каких-то животных необходимо в обязательном порядке регистрировать, а за содержание некоторых животных необходимо платить налог.
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Закон о содержании животных наверное нужен, а экоактивисты не знающие, что в нормальных условиях в неволе срок жизни дикого животного в 1.5 - 2.5 раза дольше,чем в дикой природе - нет. Правда для их лидеров это скорее бизнес, чем идея и уж тчно не здравый смысл.
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Тараканьї бєга теж попадають під цей закон.
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Это к закону о азартных играх т.к. тараканы - насекомые, он кстати то же первоочередной.
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Где закон о запрете Украины от цирка в Раде?

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И правильно! Давно пора. Зато как повысится качество выступлений акробатов, жонглёров, фокусников и прочих циркачей, если в ихних номерах будут учавствовать дрессировщики с плетьми и хлыстами. Ведь, если какую-нибудь гуттаперчевую гимнасточку хорошенько щёлкнуть кончиком кожаного хлыста по жопе, она ж будет скакать как заводная и обгонит любую лошадь.
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На этом жалельщики животных не остановятся: на очереди запрет зоопарков, а там и запрет на самих животных. У нас умеют доводить любой вопрос до абсурда.
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