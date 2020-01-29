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 Суспільство
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Все про:НАБУ (2234) Клюєв Андрій (66) Арбузов (50) Антикорупційний суд (533)

 ВАКС заочно взяв під варту Клюєва, а не Арбузова, - НАБУ

Вищий антикорупційний суду 3 січня заочно взяв під варту колишнього віцепрем'єра в уряді Миколи Азарова Андрія Клюєва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.

Антикорсуд повідомив про заочне взяття під варту першого віцепрем'єра в уряді Азарова ще 3 січня. Тоді низка ЗМІ, зокрема і Цензор.НЕТ, повідомили, що йдеться про Сергія Арбузова, який також обіймав посаду віцепрем'єра в уряді Миколи Азарова. Ця інформація не відповідає дійсності.

Зазначимо, що і Арбузов, і Клюєв підозрюються в порушенні ч.5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Профайли обох опубліковані в базі розшуку Міністерства внутрішніх справ України за зазначеною статтею.

ВАКС заочно взяв під варту Клюєва, а не Арбузова, - НАБУ 01ВАКС заочно взяв під варту Клюєва, а не Арбузова, - НАБУ 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172572
 
 
 Топ коментарі
 
Сильний хід!!! Раніше заочно судили, а тепер заочно беруть під варту. Скоро заочно будуть вішати.
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заочно взял под стражу, заочно осудил, заочно отсидел, заочно вышел.
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А вы говрите что посадок нет. Вот уже Клюева посадили)))))
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Сильний хід!!! Раніше заочно судили, а тепер заочно беруть під варту. Скоро заочно будуть вішати.
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якби заочно повісили *****, то це б мало хоча й менший від реального, але дуже потужний ефект
я двома руками за
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заочное правосудие сродни дистанционному рукоблудию
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Однак набагато більше дурнів отримує задоволення.
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А в інтерпол картку на розшук виставляли?!
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профи с большими зарплатами(((((((( очередное дно
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"ВАКС заочно взял под стражу Клюева, а не Арбузова, - НАБУ"
Так ср*ть он на вас хотел...Интересно где еще в мире,кроме(sorry) Годураса,практикуют заочный арест. ВАКС заочно взял под стражу Клюева, а не Арбузова, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7909
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заочно взял под стражу, заочно осудил, заочно отсидел, заочно вышел.
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А что, Арбузова совсем уж не за что взять под стражу? Мало украл, или НАБУ никак не раскумарится?
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А вы говрите что посадок нет. Вот уже Клюева посадили)))))
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Вибачте, але заочно взяти "под стражу" - те саме що заочно виsratися.
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Как неблагозвучно - ВАКС... Сразу вспоминаю, падлюку, шо Гармаша выыгнала з поля, тоже Вакс... Переименуйте уважаемый орган борьбы с коррупцией, а то аналогии хреновые у болельщиков "Динамо"....
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