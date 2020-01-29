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 Фігурантів червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" Абхаірова та Абдулганієва помістили в спецблок, - адвокат Кямілєв

Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону 29 січня почав розгляд справи фігурантів червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаірова та Ескендера Абдулганієва по суті.

За інформацією адвоката Рустема Кямілєва, двоє фігурантів справи перебувають зараз у спецблоці ростовського СІЗО, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Емірусеінов вже етапований і перебуває в звичайній камері. Проте, Абхаіров і Абдулганієв поміщені в спецблок, де перебувають під цілодобовим відеоспостереженням", - розповів адвокат.

За його словами, Емірусеінов скаржиться на зубний біль і просить передати йому необхідні ліки, а Абхаіров не зміг брати участь у засіданні стоячи через біль у спині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Ваїтова й Примова, що нещодавно вийшли з в'язниці, повторно засудили на 8 років, - адвокат Гемеджі

Нагадаємо, в лютому 2019 року в домівках кримських татар у селищі Октябрське Червоногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше в управління ФСБ Росії в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаірова і Рустема Емірусеінова.

ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Червоногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

У грудні 2019 року суд в Росії продовжив на пів року арешт фігурантів червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" - до 13 червня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172571
 
 
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Хизб ут-Тахри при ющенко считались чуть ли не терористической организацией. Меджелис тоже с ними боролся. При овоще по-моему тоже. А сейчас они чуть ли не борцы за Самостийну Украину - как так стало? Когда перекрасились?
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