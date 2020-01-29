 Ердоган звинуватив РФ у недотриманні домовленостей щодо Сирії: Терпець уривається

Відповідну заяву Ердоган зробив у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство AFP.
"З Росією були укладені угоди. Якщо вона поважає ці домовленості, ми зробимо те ж саме. Але зараз, на жаль, Росія не дотримується цих домовленостей", - заявив Ердоган.
Він попередив, що в Анкари терпець уривається через обстріли, інтенсивність яких останнім часом зросла.
Як зазначає українська служба DW, йдеться про сирійську провінцію Ідліб.
Я просто поражаюсь его наивности!
так шо, ***** слід замислитись
Kavkaz Center
@newkc14
·1 ч
#ШАМ. Асадиты атаковали турецкий военный конвой в районе наблюдательного пункта #Рашидин. Одна из машин уничтожена прямым попаданием. О числе жертв пока неизвестно.
Судя по всему #Турцию расчехляют и ставят перед выбором - либо ввязаться в войну либо покинуть #Идлиб
О создании союзного государства)))))
С кацапией))))))
Новость была бы не просто ТОПовая)))
Думаю после такой новости рядовые турки оххели бы по серьезному, и в полном молчании как минимум на протяжении часов двух, не проронив ни слова скурили бы все имеющиеся запасы гашиша)))))
Немцы перед второй мировой тоже пакт Молотова-Рибентроппа оформили))
В результате Каин убил Авеля.