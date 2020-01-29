 Ердоган звинуватив РФ у недотриманні домовленостей щодо Сирії: Терпець уривається

Відповідну заяву Ердоган зробив у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство AFP.

"З Росією були укладені угоди. Якщо вона поважає ці домовленості, ми зробимо те ж саме. Але зараз, на жаль, Росія не дотримується цих домовленостей", - заявив Ердоган.

Він попередив, що в Анкари терпець уривається через обстріли, інтенсивність яких останнім часом зросла.

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Як зазначає українська служба DW, йдеться про сирійську провінцію Ідліб.