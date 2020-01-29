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Все про:Росія (15269) Сирія (1303) Ердоган (246)

 Ердоган звинуватив РФ у недотриманні домовленостей щодо Сирії: Терпець уривається

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив керівництво Росії в недотриманні домовленостей, укладених з Анкарою про припинення вогню в північно-західній Сирії.

Відповідну заяву Ердоган зробив у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство AFP.

"З Росією були укладені угоди. Якщо вона поважає ці домовленості, ми зробимо те ж саме. Але зараз, на жаль, Росія не дотримується цих домовленостей", - заявив Ердоган.

Він попередив, що в Анкари терпець уривається через обстріли, інтенсивність яких останнім часом зросла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська авіація розбомбила школу на заході Сирії: 10 загиблих, більшість - діти

Як зазначає українська служба DW, йдеться про сирійську провінцію Ідліб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172570
 
   
 Топ коментарі
 
РФ не выполняет договорённости? Какой сюрприз!
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Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении договоренностей.

Я просто поражаюсь его наивности!
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РФ не выполняет договорённости? Какой сюрприз!
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Взували,взувають і будуть взувати мокші навіть нелохів. А Зє-йло вважає себе дуже гумним.
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Да быть того не может - кацапы и несоблюдают. Может какая ошибка?
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почему-то очень хочется, чтобы Эрдоган таки потерял терпение! Один раз уже ждал большего , когда сбили СУ, чем похороны турецких помидоров под бульдозерами в мокше. Но потом Эрдоган даже С300 решил у них купить. Чьота хоца посмотреть впишется ли за турков НАТО, если Эрдоган таки начнет войнушку, а армию у него не слабая сама по себе... Под шумок мож хоть донбасс получится вернуть...
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чувак только начинает понимать, что имеет дело с беспредельщиками.... )
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Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении договоренностей.

Я просто поражаюсь его наивности!
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Думал ,договориться с упырем.получай ответку)))Нужно было поддерживать Украину.Теперь обтекай.
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історично Турція завжди давала Кацапії по соплях (інакше Босфор був би вже кацапським)
так шо, ***** слід замислитись
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Если честно, то как раз турки всегда проигрывали, а оставались при своем только потому, что за них вписывалась Британия и угрожала войной. Как по мне, то пусть кацапы с турчарами друг друга перережут, у меня нет уважения ни к тем , ни к другим.
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КТО ТАМ ЕЩЕ ХОЧЕТ ДОГОВОРИТЬСЯ С ******? ЗОВИТЕ ШЕФИРА И СИВОХО!
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Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении договоренностей по Сирии: Теряем терпение - Цензор.НЕТ 6272 Kavkaz Center

@newkc14

·1 ч

#ШАМ. Асадиты атаковали турецкий военный конвой в районе наблюдательного пункта #Рашидин. Одна из машин уничтожена прямым попаданием. О числе жертв пока неизвестно.

Судя по всему #Турцию расчехляют и ставят перед выбором - либо ввязаться в войну либо покинуть #Идлиб
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Усатый таракан пошлет Ху..лу пахлавы с лукумом в качестве презента и заткнется.
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да что ты говоришь? никогда такого не было и вот опять
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Да ну вы чтото путаете, на парашу это не "похоже"
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Не знал, что северо-западная Сирия находится в Турции.
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так вам ягель разрешил собирать Верховный?
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Erema Dreg Не знал, что северо-западная Сирия находится на россии.
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"зе слуги" слив украинской территории рашисту, тоже "отведение .разведением" называют...
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гюн айдын эрдоган... прокидайся, бо ти всравсь... ты уже попал ногами в маргарин, эрдоган... купил кацапские средства пво, пропустил поток по югу и думал, шо братья? Нет, эрдоган, теперь ты на крючке. Тебе еще припомнят справедливо и по-мужски сбитое корыто... и будешь обслуживать пьяное кацапское быдло от аланьи до финикё, и от фетхие до измира...папандос, эрдоган, пока не поймешь, иньш алла...
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те договора которые не выгодны расеи она не соблюдает и не несёт за них ответствености - это аксиома.... эрдоган поопытней зеленского и должен об этом знать.....
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"Договор с россией не стоит той бумаги,на которой он написан" (с)
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Эрдоган что, не понял еще, что договора подписанные с ********** не стоят даже той бумаги на которой они написаны?!))
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Домовленності з росією? Ердоган би ще меморандум з ними підписав. У Будапешті.
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Точно))) Меморандум))))
О создании союзного государства)))))
С кацапией))))))
Новость была бы не просто ТОПовая)))
Думаю после такой новости рядовые турки оххели бы по серьезному, и в полном молчании как минимум на протяжении часов двух, не проронив ни слова скурили бы все имеющиеся запасы гашиша)))))
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Эх Реджеп ты Эрдоган.... Ты еще с кацапами пакт о ненападении заключи.
Немцы перед второй мировой тоже пакт Молотова-Рибентроппа оформили))
В результате Каин убил Авеля.
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Асад штурмует и берет города в Идлибе
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Хто вірить росіянам, той великий дивак і дурак.
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