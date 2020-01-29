 Кінцева ціна газу для населення в січні становитиме 6-7 грн/куб. м, - Оржель

"Кінцева ціна для споживача, якщо ми додаємо транспортування, розподіл і всі інші націнки і надбавки залежно від облгазів (регіону транспортування. - Ред.), становитиме від 6 до 7 тис. грн (за 1 тис. куб. м. - Ред.)", - сказав він на пресконференції в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр також не відкидає, що тенденція до зниження ціни газу на європейському ринку збережеться, і за спожитий у лютому обсяг українські споживачі заплатять ще менше.

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Раніше Кабмін вніс зміни до формування ціни газу для населення, обмеживши її ціною на нідерландському хабі.