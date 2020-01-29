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 Політика України
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Все про:газ (1134) Міненерговугілля (136) Тарифи на газ (158)

 Кінцева ціна газу для населення в січні становитиме 6-7 грн/куб. м, - Оржель

Кінцева ціна природного газу для населення і тепловиків у січні 2020 року становитиме близько 6-7 грн/куб. м, повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

"Кінцева ціна для споживача, якщо ми додаємо транспортування, розподіл і всі інші націнки і надбавки залежно від облгазів (регіону транспортування. - Ред.), становитиме від 6 до 7 тис. грн (за 1 тис. куб. м. - Ред.)", - сказав він на пресконференції в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр також не відкидає, що тенденція до зниження ціни газу на європейському ринку збережеться, і за спожитий у лютому обсяг українські споживачі заплатять ще менше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу, - Оржель

Раніше Кабмін вніс зміни до формування ціни газу для населення, обмеживши її ціною на нідерландському хабі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172568
 
 
 Топ коментарі
 
Зє!біли, вас зробили разом євреї!
Вітаю вас. Ви їм віддали країну, а вони вас на і палі! Конечная цена газа для населения в январе составит 6-7 грн/куб. м, - Оржель - Цензор.НЕТ 8214
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більшость зелебобів не мають що відповісти, вони мовчки вірують в свого ЗЕ,
поки з них не почали руно стригти.
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Euronews.
На нидерландском хабе TTF газ пробил отметку в $115 за 1 000 м³.
В агентстве S&P Global Platts пророчат к лету падение цен до $100 за 1 000м³.
В Оксфордском институте энергетических исследований и вовсе пророчат обвал до $70 за 1 000м³.
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инфа интересная, но не плохо пруфы прописывать
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Вчера этот развод объяснили.Понизили на 2 гривны,а в платежку доп.графу внесли за доставку.. в 3 гривны.)
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и каждая квитанция об оплате 25 грн в привате...
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Зє!біли, вас зробили разом євреї!
Вітаю вас. Ви їм віддали країну, а вони вас на і палі!
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дурачек,зэ шобла имеет и вас,пете-растов,и зэ-билов,и зажиддяшников.
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Себестоимость добычи украинского газа 2 тысячи,продажа потребителю 6-7 тысяч,не слишком ли жирный гешефт для воров недр?
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Давай тогда про бензин. Бородатая бабка с 2008 полностью контролировала добычу украинской нефти, и перерабатывала на отжатом заводе в Кремне. Продавала по цене импортного бензина. Бери флаг, топор, пошли разбираться. Или ты под столом, как всегда?
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Это что за философия,получается что борбабка выдала всем ворам лицензии на воровство и махинации,типа - вот он провернул аферу,значит и нам всем можно,нет дорогуша,всех их на скамью и на зону,и никаких больше разрешений воровать не выдаем.
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Я тебе не дорогуша, твои дорогуши пиво пьют и ссут в подъезде. Даже если ты думаешь, что твое мнение есть, оно в очереди, но последнее, ты глубоко ошибаешься, его нет, твое мнение пыль! А решают те, у кого скважины. Первый раз, когда ребятам наступили на горло, 2015 год-повысили ренту, т.е. платежи за недра.
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Какой то эмоциональный сумбур,пожалуйста соберись с мыслями и выскажись как нормальный человек.
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бородатая бабка сейчас вернулась и вытворяет на заводе чудеса. там какие то прибалты руководят сейчас. заводские, что проголосовали за бабломойского в шоке. Их ипут а они не поймут как так можно, они его к власти пивели а их ипут....я с них смеюсь ежедневно, когда встречаю....
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Бармалей виноват. На мальчика и бабушку не подумают, они такие милые.
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Так это еще без учета, что он принадлежит народу Украины согласно Конституции.
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Значит, отопление опять подорожает.
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До опалення ще обслуговування вихідної труби додали.
Зебіли хороше життя всім влаштували.
А ще кажуть, що з 1 лютого всі товари здорощають на 15-20 %, бо курс гривні до долара зменшився, гривень стало в бюджеті менше, менші виторги....чим зарлату платить ?
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Ще відчуємо відлуння від діянь нової тупуватої влади.
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А мені за 3 місяці минулого року не заплатили.
Нє, лікар з голоду не помре, але все одно неприємно. Я комп саме тюнінгую, плюс інет нормальний веду.
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кацахол Який такий комп? Українці не повинні цього мати,а лише телевізор,щоб дивитися г+г.
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То ли дело при мародёре - 8700! Ото была житуха!
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та да при мародере 8500 стоил газ , 1 Гкалл стоила 1990грн .( полтавская обл). а при самом честном газ стоит сколько там? уже запутался 4700? 5600? а 1 Гкалл так же 1990грн. Где деньги зебилы?
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Це ж наперстки. Тут мета - заплутати. Причому зауважте, однакову суму два клерки вам не назвуть. Навіть один і той самий клерк зранку назве одну суму, а вже увечері - іншу. Я вже Мовчу про наступний ранок. І так, для роздумів - чому саме амстердамський хаб, а не, скажімо, полтавський, який значно ближчий? І останнє. Ціна на газ у наших платвжках мінятиметься лише в залежності від нашої протестної активності і аж ніяк не від ринкової кон'юнктури.
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при крАвАвом Пэтре субсидия покрывала половину расходов на газ. за воду и свет молчу там копейки, сейчас абонплата на проталкивание газа по трубам 200 каждый месяц до конца года у меня и анулирована субсидия, так как назвать тех лохов проголосовавших за шапито?
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При мародеры ы цына на газ була 200$, а не як зараз 100-120$. Уже отримали платіжку з вдічі нижчими цифрами чи як? Кінцева ціна газу для населення в січні становитиме 6-7 грн/куб. м, - Оржель - Цензор.НЕТ 9316
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о при "мародере" житуха била - бензин стоил 1 бакс а сейчас 1,2 бакса - ото круто беня по 20 центов с литра на ровном месте ложит
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Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет??
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Злой Одессит

@zloy_odessit
На нидерландском хабе TTF газ пробил отметку в $115 за 1 000 м³ В агентстве S&P Global Platts пророчат к лету падение цен до $100 за 1 000м³ В Оксфордском институте энергетических исследований и вовсе пророчат обвал до $70 за 1 000м³
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А в Трускавецкой аккадемии говорят что 300...и не ип...
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когда закончиться брехня??
http://prntscr.com/quju4n

плюс к этому
http://prntscr.com/qujuw9

за язык к полу гвоздями прибитьть, и чтоб не дергался с другой стороны за бубенцы.
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Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в январе 2020 года составит 4,65 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 25% меньше, чем в январе 2019 года (6,26 грн/куб. м).
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В січні 2019 ціна на газ вказана разом із вартістю транспортування. Отже можеш сміливо добавляти від 1,2 до 2 гривень після накрутки ПДВ. 4,65 + (1,2/1.2 - 2/1.2) Отже маєш 5,65-6,31. Якщо в долярах, то 2019 - 23 центи та 23 - 25,7 центи у 2020. Це при тому, що вартість газу за рік впала майже в 2 рази (з 210-224 євро до 110-121 євро) на єврохабах.
Ще питання є?
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Цена на голландском хабе-4900грн.но это не важно,да поджидки?
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К чему этот вопрос?нет никакого реверса газа,есть обычное надувательство потребителей,точка,все счета облгазсбытов в офшорах,пшолты вместе со своим калькулятором!
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Так тож на голандском хабе без плюса... а с плюсом будет 7000....
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цена газа меньше чем при порощенко
но зачем путаница с какой то доставкой?
это примерно выглядит так:-
в маркете увидел товар с подходящей ценой и бросил в тележку...
НА КАССЕ К "ПОДХОДЯЩЕЙ ЦЕНЕ" НАКИНУЛИ СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ТЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖИЛИ ЗА АРЕНДУ ПЛАТИТЬ ДО 20 ЧИСЛА...
абсурд
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Конечная цена для потребителя, если мы добавляем транспортировку,("хап-ротердам +")
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А за доставку ??? Конечная цена газа для населения в январе составит 6-7 грн/куб. м, - Оржель - Цензор.НЕТ 9870Продолжают ВСЕХ считать дураками !!!
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Сволочи те,кто позволяет так над собой издеваться,то есть все потребители,терпеливые сволочи и трусы,неспособные отстаивать свои права и распоряжаться своей собственностью(газом),позор нам всем за этих фирташей,ахметовых и разных зелемойских,по сути это глисты,их нужно вытравливать и презирать всем обществом,но пока они с презрением смотрят на нас и ежеминутно нас грабят.
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Шоб вскипятить 300 мл.воды на чашку чая нужно 15 минут мурыжить чайник на газе. Газ шипит и шурует красного цвета и воздуха в нем накачено больше, чем самого газа. Сволочи.
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Щось таки бадяжать,бо смердить не газом,а якимось мазутом.
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1. Тиск зменьшують і він встигає до підпалу трохи перемішатись.
2. Якесь дрантя добавляють, яке дає запах і червонувате забарвлення вогню.
Загалом, якщо вогонь не блакитний, то якість газу знижена одним із цих двох способів.
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Конечная цена газа для населения в январе составит 6-7 грн/куб. м, - Оржель


Уже слабо верится. Учитывая что мы к примеру за гигакаллории платим. А 7 кубов для газовой плиты в месяц погоды семейному бюджету не делают.
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Провернули аферу с доставкой, и теперь за доставку будут платит все, с отрезанной трубой, уехавшие на заработки и т.д.
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А есть еще на*балово с температурным коэффициентом, которое придумали Петины менеджеры, а Вовины с успехом пользуются этими идеями
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так сколько??
6 или 7 или 7.5???+транспортировка 1,5 +20% НДС итого 8,99..
Два дня до февраля осталось-не наковыряли из носа..
Пошли бы вы Бене в дупу
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Статью прочти... 6-7 уже конечная цена...
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Сам прочти. Это без учета доставки и распределения Кінцева ціна газу для населення в січні становитиме 6-7 грн/куб. м, - Оржель - Цензор.НЕТ 877
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Серж, ну реально... Не издевайся
"Конечная цена для потребителя, если мы добавляем транспортировку, распределение и все остальные наценки и надбавки в зависимости от облгазов (региона транспортировки. - Ред.), будет составлять от 6 до 7 тыс. грн (за 1 тыс. куб. м. - Ред.)", - сказал он пресс-конференции в Киеве в среду, п
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Ну давай реально:
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/

6,91 + вартість доставки (від 0,33 до 2 грн.)
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Конечная цена газа для населения в январе составит 6-7-8-9-10-11-12-13 грн/куб. м.
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всем ограниченным в розумовых здибностях,и прочим борцунам с зэ-билами!
дурачки,зэ шобла имеет и вас,пете-растов,и зэ-билов,и зажиддяшников.

и даже детей и инвалидов.

вперед,минусить, сявко-войско.
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Порохоботы-то прорвутся, а вот дебильные зебилы - сомневаюсь, бо ждали шары... Кінцева ціна газу для населення в січні становитиме 6-7 грн/куб. м, - Оржель - Цензор.НЕТ 3599
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Цена газа в сравнении с январем прошлого года на хабах Европы снизилась в 2 раза. Каждый может посмотреть. Тое сть цену для потребителей не только не снизили а еще и не хило так подняли в сравнении с прошлым годом. Вот такие пироги.
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