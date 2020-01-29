 Кінцева ціна газу для населення в січні становитиме 6-7 грн/куб. м, - Оржель

"Кінцева ціна для споживача, якщо ми додаємо транспортування, розподіл і всі інші націнки і надбавки залежно від облгазів (регіону транспортування. - Ред.), становитиме від 6 до 7 тис. грн (за 1 тис. куб. м. - Ред.)", - сказав він на пресконференції в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Міністр також не відкидає, що тенденція до зниження ціни газу на європейському ринку збережеться, і за спожитий у лютому обсяг українські споживачі заплатять ще менше.
Раніше Кабмін вніс зміни до формування ціни газу для населення, обмеживши її ціною на нідерландському хабі.
поки з них не почали руно стригти.
На нидерландском хабе TTF газ пробил отметку в $115 за 1 000 м³.
В агентстве S&P Global Platts пророчат к лету падение цен до $100 за 1 000м³.
В Оксфордском институте энергетических исследований и вовсе пророчат обвал до $70 за 1 000м³.
Вітаю вас. Ви їм віддали країну, а вони вас на і палі!
Зебіли хороше життя всім влаштували.
А ще кажуть, що з 1 лютого всі товари здорощають на 15-20 %, бо курс гривні до долара зменшився, гривень стало в бюджеті менше, менші виторги....чим зарлату платить ?
Нє, лікар з голоду не помре, але все одно неприємно. Я комп саме тюнінгую, плюс інет нормальний веду.
Злой Одессит
@zloy_odessit
На нидерландском хабе TTF газ пробил отметку в $115 за 1 000 м³ В агентстве S&P Global Platts пророчат к лету падение цен до $100 за 1 000м³ В Оксфордском институте энергетических исследований и вовсе пророчат обвал до $70 за 1 000м³
http://prntscr.com/quju4n
плюс к этому
http://prntscr.com/qujuw9
за язык к полу гвоздями прибитьть, и чтоб не дергался с другой стороны за бубенцы.
Ще питання є?
но зачем путаница с какой то доставкой?
это примерно выглядит так:-
в маркете увидел товар с подходящей ценой и бросил в тележку...
НА КАССЕ К "ПОДХОДЯЩЕЙ ЦЕНЕ" НАКИНУЛИ СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ТЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖИЛИ ЗА АРЕНДУ ПЛАТИТЬ ДО 20 ЧИСЛА...
абсурд
2. Якесь дрантя добавляють, яке дає запах і червонувате забарвлення вогню.
Загалом, якщо вогонь не блакитний, то якість газу знижена одним із цих двох способів.
Уже слабо верится. Учитывая что мы к примеру за гигакаллории платим. А 7 кубов для газовой плиты в месяц погоды семейному бюджету не делают.
6 или 7 или 7.5???+транспортировка 1,5 +20% НДС итого 8,99..
Два дня до февраля осталось-не наковыряли из носа..
Пошли бы вы Бене в дупу
"Конечная цена для потребителя, если мы добавляем транспортировку, распределение и все остальные наценки и надбавки в зависимости от облгазов (региона транспортировки. - Ред.), будет составлять от 6 до 7 тыс. грн (за 1 тыс. куб. м. - Ред.)", - сказал он пресс-конференции в Киеве в среду, п
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/
6,91 + вартість доставки (від 0,33 до 2 грн.)
дурачки,зэ шобла имеет и вас,пете-растов,и зэ-билов,и зажиддяшников.
и даже детей и инвалидов.
вперед,минусить, сявко-войско.