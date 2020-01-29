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 Суспільство
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Все про:ООН (1326) Донбас (13138) гуманітарна допомога (244)

 В ООН презентували план допомоги Донбасу на $158 млн

Представництво ООН в Україні презентувало план гуманітарного реагування на 2020 рік. Для фінансування гуманітарної роботи потрібно $158 млн.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я щойно представила План гуманітарного реагування для України, в якому відзначено потребу в $158 млн для підтримки гуманітарних операцій у 2020 році", - сказала координаторка системи ООН, координаторка з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані на пресбрифінгу в Києві в середу.

Лубрані наголосила, що конфлікт на сході України продовжує бути дуже активним, тривають обстріли, і, попри те, що в 2019 році було зафіксовано найменшу кількість жертв серед цивільного населення, 167 мирних громадян загинули або фізично постраждали внаслідок конфлікту на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гуманітарної допомоги потребують 3,4 млн жителів Донбасу, - ООН

"План, який ми запустили сьогодні, має на меті допомогти людям, які найбільш постраждали, вижити з гідністю, відповісти на їхні базові потреби, звернутися до найбільш термінових областей. Це дуже пріоритетний план. Ми розуміємо, що у нас не вистачить ресурсів, щоб допомогти кожному. Тому план високо пріоритетний на найбільш вразливих у найбільш постраждалих районах", - наголосила Лубрані.

Вона пояснила, що робота зі збору коштів відбувається під егідою ООН, організацій, пов'язаних з ООН, міжнародних організацій гуманітарного спрямування та низки національних організацій. Крім того, за словами Лубрані, фінансову підтримку спрямовуватимуть на різні сфери - від допомоги в ремонті шкіл, інфраструктури і до надання соціальної та психологічної допомоги постраждалим.

"План розрахований на 2 млн осіб, які живуть з обох боків лінії розмежування. Переважна більшість цих двох млн людей перебуває в найбільш постраждалих областях - Донецькій та Луганській", - повідомила голова офісу з координації гуманітарних питань Аліче Секуї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінсоцполітики вилучило зі списку отримувачів гуманітарної допомоги 79 організацій

Вона зазначила, що план передбачає чотири цілі. Зокрема, на надання оперативної гуманітарної допомоги для порятунку життів заплановано витратити 84% запитуваної суми. Серед інших пріоритетів - допомога у захисті прав людей, підтримка уряду України в його зусиллях щодо посилення гуманітарної допомоги на підконтрольних йому територіях Донбасу і розширення доступу до нужденних людей.

Секуї додала, що план передбачає роботу 56 партнерів, а більша половина сум, запитуваних у донорів, будуть спрямовані на роботу недержавних організацій. Зокрема, в реалізації заходів за планом беруть участь 24 українські неурядові організації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172566
 
 
 Топ коментарі
 
Бідні сепари давно хеннесі не пили.
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отэта правельна. пушила с корешами загонит эту гаманетарку в свои магазины, и продаст дебилам-сепарам по рыночным ценам. малатцы. ОБСЕ и ООН две очень (бес)полезные организации
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лучше бы мне передали .... им пускай любимая срасиюшка братская помогает ..... Даунбасянам не нужны нахлебники из Евросоюза!!!
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Бражку для самогону мокші називають віно, і звісно не переганяють для вживання. Часу не вистачає.
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Для Донбасу цього плану явно мало. Навіть якщо це буде найчистіший і найміцніший план. Наркоман завжди мало наявного плану.
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Таки хотят нам впарить эти огрызки на условиях моцквы, шоб украинские налогоплательщики восстанавливали домбас
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Отримують від кацапстану, України і ООН. Сєпаром і ватником зараз бути фінансово вигідно.
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План, который мы запустили сегодня, имеет целью помочь людям, которые наиболее пострадали, выжить с достоинством

Меня прям заспирает от зависти. В ООН разве не в курсе, как в Украине люди выживают? Почему Догбассу помогут в который раз, а другим областям покажут дулю?! Разве это справедливо? Они хотели той. другой жизни. Вот пусть и живут в ней. А почему мы и наши дети НЕ имеют права получить возможность выживать с достоинством?
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отэта правельна. пушила с корешами загонит эту гаманетарку в свои магазины, и продаст дебилам-сепарам по рыночным ценам. малатцы. ОБСЕ и ООН две очень (бес)полезные организации
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лучше бы мне передали .... им пускай любимая срасиюшка братская помогает ..... Даунбасянам не нужны нахлебники из Евросоюза!!!
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ХВАТИТ СПОНСИРОВАТЬ ДЫНЫРЫЙСКИЕ РЕСПУБЛИКИ! ОНИ ЖЕ ПРОЦВЕТАЮТ!
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Шо это за помощь и нахрена!,они же в радной говени!
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Найкраща допомога Донбасу від ООН - це введення миротворців на бронетехніці і важким озброєнням.
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Ринатик домик во Франции прикупил за 220 млн. долларов,а тут целая ООН для всего Донбасса план состряпала всего лишь на 158...
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А может это компенсация Ринату Леонидовичу? В ООН презентували план допомоги Донбасу на $158 млн - Цензор.НЕТ 4684
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Гахера? Вот нахера???? Желаете помочь, окажите помощь Украине... хотя...
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Только на подконтрольные территории. В Донецке, по словам Монтян, уровень жизни лучший чем в Киеве. Она врать не будет, лично там была
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Все средства должны быть распределены через "прозоро" то есть, конкретно инфраструктуры объект или жилье школы больницы и т д . Отделаться должны фирмы с хорошей репутацией и не менее 3-5 лет работы уже. Например строим мост конкурс отбор победителей и предоплата и если не успел или не вложился в смету то не имеет права больше участвовать в отборе.можно разработать общую документацию на строительство жилья переселенцам однотипное жилье разной площади чтобы не тратить время и деньги на это.на 158 млн можно реально много построить или очень мало если деньги попадут чиновникам.Неплохо бы предложить достроить недострои коих полно можно ещё секономить.
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В ООН представили план помощи Донбассу на $158 млн.
Зачем писать дебильные заголовки?!
В тексте же написано - «План гуманитарного реагирования для Украины, в котором отмечена потребность в $158 млн для поддержки гуманитарных операций в 2020 году".
Нет никакого Донбасса, есть отдельные районы областей оккупированные кацапами. Зачем заголовками подыгрывать кремлёвцам?
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