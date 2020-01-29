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Все про:майно (133) податки (844) ДПСУ (24) Верланов Сергій (37)

 ДПС: Минулого року українці подали понад 638 тисяч декларацій про майновий стан

Минулого року українці задекларували 101, 8 мільярда грн доходів.

Це на 39% більше, ніж у 2018 році. Загалом від початку 2019 року громадяни України подали понад 638 000 декларацій про майновий стан.

Про це повідомляє пресслужба ДПС України, передає УНІАН.

ДПС: Минулого року українці подали понад 638 тисяч декларацій про майновий стан 01

У Державній податковій службі зазначили, що зростання кількості поданих декларацій відбулося майже в усіх регіонах України, що вплинуло й на збільшення податкових надходжень до бюджету.

"Рівень податкової культури громадян підвищується. Доказом цього є відповідні результати. Зі свого боку, ДПС максимально сприяє інформуванню українців та забезпечує надання якісного сервісу, щоб процедура декларування була доступною та максимально зручною для всіх громадян", – зауважив очільник ДПС Сергій Верланов.

Крім того, повідомляється, що за результатами декларування у 2019 році зросла сума податку на доходи фізичних осіб, що задекларована платниками до сплати. Вона сягнула понад 3,4 млрд грн, що на 46% більше, ніж за попередній рік.

ДПС: Минулого року українці подали понад 638 тисяч декларацій про майновий стан 02
Також на 63% зросла задекларована до сплати сума військового збору і становить майже 494 млн гривень.

Нагадаємо, у 2019 році надходження до загального фонду державного бюджету становили 457,3 млрд грн – на 17,1% (66,7 млрд грн.) більше, ніж у 2018 році. Таким чином, ДПС виконала свою частину надходжень до бюджету – вперше з початку 2011 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172564
 
 
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А где деклорация осла омановского о поездке в Оман..
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