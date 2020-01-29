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 Завершено досудове розслідування за фактом замаху на українського розвідника у квітні 2019 року в Києві, - Офіс Генпрокурора

Завершено досудове розслідування щодо двох громадян Російської Федерації, які підозрюються у вчиненні замаху на терористичний акт шляхом підриву 4 квітня 2019 року в Голосіївському районі м.Києва автомобіля, яким користувався військовослужбовець одного з розвідувальних органів України, та здійсненні інших злочинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Встановлено, що цей злочин організовано співробітниками спецслужб Російської Федерації, а його безпосередніми виконавцями є громадяни РФ з-поміж колишніх працівників правоохоронних органів країни-агресора. Вони прибули в Україну, використовуючи завідомо підроблені паспорти громадян Киргизької Республіки.

Підозрюваним інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 258 (замах на терористичний акт), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами і вибухівкою), ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

На цей час триває ознайомлення підозрюваних і їхніх захисників з матеріалами досудового розслідування, після завершення якого обвинувальний акт буде передано до суду для розгляду по суті.

Максимальне покарання за санкцією статей – 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 4 квітня 2019 року в Києві було підірвано машину офіцера українських розвідслужб: диверсанта затримано на місці злочину. Пізніше ГПУ повідомила, що диверсант помер у лікарні, але, як з'ясувалося, він все-таки вижив.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172563
 
 
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Ну хоч у чомусь рашку підозрюють...
Я вже подумала, що знову на якого патріота справу кинуть.
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Тобто терористами були росіяни, а не мусульмани-киргизи.
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еще двух пи#сов кормить.... может их лучше пристрелить?
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