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 "Усе під контролем", - "Укрпошта" про доставку посилок із Китаю

Посилки з Китаю доставляють у штатному режимі у співпраці з 12 авіакомпаніями.

Про це пресслужба "Укрпошти" повідомляє на сторінці підприємства в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, нагадуємо: посилки з Китаю можна забирати без захисних костюмів", - сказано в повідомленні. ⠀

"До того ж, доставка поштових відправлень з Китаю та в Китай здійснюється в штатному режимі. Зараз "Укрпошта" співпрацює з 12 авіакомпаніями, які забезпечують повноцінну доставку всіх відправлень як на імпорт, так і на експорт", - підкреслили в компанії. ⠀

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"Все під контролем", - підсумували в "Укрпошті".

Усе під контролем, - Укрпошта про доставку посилок із Китаю 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172561
 
 
 Топ коментарі
 
Посылки из Китая доставляют в штатном режиме в сотрудничестве с 12 авиакомпаниями. Источник: https://censor.net.ua/n3172561
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З Алі експресом доставляють більше двох місяців, а поті крадуть ці відправлення. "Все под контролем", - Укрпочта о доставке посылок из Китая - Цензор.НЕТ 3205
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Тому, що треба дивитись на службу доставки: AliExpress Standard Shipping доставляє за два тижні і через Нову пошту . А довбаний "е-пакет" - той за два місяці(а часто і більше) і через "Укрпошту"..
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Ага. Особенно у украинского "е-пакета"..."Все под контролем", - Укрпочта о доставке посылок из Китая - Цензор.НЕТ 2241
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Миллион баксов премию главному укрпочтовцу - заслужил.
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Посылки из Китая доставляют в штатном режиме в сотрудничестве с 12 авиакомпаниями. Источник: https://censor.net.ua/n3172561
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З Алі експресом доставляють більше двох місяців, а поті крадуть ці відправлення. "Все под контролем", - Укрпочта о доставке посылок из Китая - Цензор.НЕТ 3205
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Тому, що треба дивитись на службу доставки: AliExpress Standard Shipping доставляє за два тижні і через Нову пошту . А довбаний "е-пакет" - той за два місяці(а часто і більше) і через "Укрпошту"..
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На Алі експресі мені написали, що не працюють з Новою Поштою. Всього вам доброго без мене.
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Для тих, хто Алі Хасан: AliExpress Standard Shipping працює виключно з Новою поштою.
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Я сам в цьому місяці отримував через Укрпошту. Прощавайте.
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Що "отримував"? Посилки з треком "LO" чи "UT"? Так то "е-пакет".
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Другого варіанта для цього товару не було. Зрозуміло?
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Так з того і починай, а не виляєш хвостом.
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Ти сам брехло, бо не всі відправляють Новою Поштою. А ще потім беруть великий податок.
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Так то я нижче скан сам намалював? "Усе під контролем", - "Укрпошта" про доставку посилок із Китаю - Цензор.НЕТ 9539
Ти, коли забрехався, то хоч гідно відступи.
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бостууга

Для тих, хто Алі Хасан: AliExpress Standard Shipping працює виключно з Новою поштою.
29.01.2020 15:38
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Тобто ти не знаєш, що означає слово "виключно". Прощавай брехун.
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Тобто ти - брехло і не маєш сміливості це визнати? Зрозуміло.
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"Виключно!" Тобто ти заперечив, що є доставка Укрпоштою. В спам, брехло.
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Ти реально такий тупий? "Усе під контролем", - "Укрпошта" про доставку посилок із Китаю - Цензор.НЕТ 3269 Я тобі вже півгодини намагаюсь пояснити, що з Аліекспресу в Україну можна пошту різними службами доставки. AliExpress Standard Shipping - це одна із служб доставки, а не магазин Аліекспрес.
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І якщо в міру твоєї вродженої обдарованості ти не розумієш, що AliExpress Standard Shipping - одна з десятків служб доставки товарів по світу з того самого Аліекспресу, то це особисте твоє горе. "Усе під контролем", - "Укрпошта" про доставку посилок із Китаю - Цензор.НЕТ 8366
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Що "пояснив"? Що Аліекспрес не працює з Новою поштою? Тоді скан чого я тобі виклав?
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Мені так відповіли і відправили Укрпоштою.
"бостууга

Для тих, хто Алі Хасан: AliExpress Standard Shipping працює виключно з Новою поштою.
29.01.2020 15:38"
Кто бреше?

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Ось тобі скан сторінки Нової пошти, якщо того було мало:

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Так найди скан від Укрпошти, а краще зайди у відділення Укрпошти і подивися, що вони працюють з Алі експресом.
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Повторюю ще раз для тих, хто в танку або Алі Хасан: Тому, що треба дивитись на службу доставки: AliExpress Standard Shipping доставляє за два тижні і через Нову пошту . А довбаний "е-пакет" - той за два місяці(а часто і більше) і через "Укрпошту"
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Мені відмовили в цьому. Ти тупий? Більше з тобою не розмовляю.
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Тупий, це той, хто з першого мого посту не зрозумів про що йому було написано і почав соплі роздувати.
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А доставка AliExpress Standard Shipping також бескоштовна?
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Ali Hasan

Не знаю всіх тонкостей , але півтора тижня тому отримав відправлення через Нову Почту
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Так вот почему сбили иранцы наш самолет,танзитный товар из Китая с вирусом наш самолет перевозил,и потому зараженые ,,черные ящики,, нам не передают.
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Затримки в доставці Укрпоштою - це не більше ніж корупція з рівнем дитячого садочка! Зовсім треба дебілом бути щоб не розуміти, що всі відстежують свої посилки. Шановні, всі ж бачать, що ви перш ніж замовнику доправити посилку ще 2-3 тижні крутите її по всій Україні. Ваші керівнички космічні зарплати отримують тільки за те, щоб таким чином змушувати народ користуватись Новою поштою! А недо СБУ здатне тільки контейнери з горіхами знежирювати!
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А в посылке три китаца, ай-йай-йай,
Три китайца красят яйца, ай-йай-йай!
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Сьогодні прийшла посилка на Укрпошті. Китаець за неї гроші повернув ще в 19 році щоб закрити спор зі мною. Мала прийти в кінці листопада 19 року. Посилка вийшла на шару, до речі вартість 165$. Що тут сказати... Користуйтеся послугами Укрпошти. Ми зробили китайця разом. "Усе під контролем", - "Укрпошта" про доставку посилок із Китаю - Цензор.НЕТ 2157
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Такого бардака с доставкой из Китая на Укрпочте, как в октябре 2019- январе 2020, я еще не наблюдал. Как пример: прибыла в Украину 12.11.2119, доставлена 25.01.2020. ***, 2,5 месяца посылка болталась по городам и весям Украины, 2,5 месяца, Карл!!! За это время можно было пешком из Китая принести . Или прибыла на таможню Украины 15.11.2019, доставлена 27.01.2020. Вот это ваше "нормально"?
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Все под контролем? Да, б@ядь, с Марса и то быстре бы было. Такое ощущение,что в компании Укрпочта работают эстонские атеросклеротики!
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