 "Усе під контролем", - "Укрпошта" про доставку посилок із Китаю

Про це пресслужба "Укрпошти" повідомляє на сторінці підприємства в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, нагадуємо: посилки з Китаю можна забирати без захисних костюмів", - сказано в повідомленні. ⠀
"До того ж, доставка поштових відправлень з Китаю та в Китай здійснюється в штатному режимі. Зараз "Укрпошта" співпрацює з 12 авіакомпаніями, які забезпечують повноцінну доставку всіх відправлень як на імпорт, так і на експорт", - підкреслили в компанії. ⠀
"Все під контролем", - підсумували в "Укрпошті".
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З Алі експресом доставляють більше двох місяців, а поті крадуть ці відправлення.
Ти, коли забрехався, то хоч гідно відступи.
Для тих, хто Алі Хасан: AliExpress Standard Shipping працює виключно з Новою поштою.
29.01.2020 15:38
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Тобто ти не знаєш, що означає слово "виключно". Прощавай брехун.
"бостууга
Для тих, хто Алі Хасан: AliExpress Standard Shipping працює виключно з Новою поштою.
29.01.2020 15:38"
Кто бреше?
Не знаю всіх тонкостей , але півтора тижня тому отримав відправлення через Нову Почту
Три китайца красят яйца, ай-йай-йай!