 За рік українці задекларували понад 100 млрд доходів, - податкова. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби, інформує Цензор.НЕТ.
"З початку 2019 року громадяни України подали понад 638 тисяч декларацій про майновий стан. Загалом було задекларовано отримані в 2018 році доходи на загальну суму 101,8 млрд грн. Це на 39 % більше, ніж у 2018 році за доходами, отриманими за попередній рік", - йдеться в повідомленні.
Відповідно, зросла сума податку на доходи фізичних осіб, задекларована платниками до сплати. Вона перевищила 3,4 млрд грн, що на 46% більше, ніж за попередній рік.
Зростання кількості поданих декларацій відбулося майже в усіх регіонах України, що вплинуло й на збільшення податкових надходжень до бюджету.
Соответственно, возросла сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная плательщиками к уплате. Она превысила 3,4 млрд грн, что на 46% больше, чем за предыдущий год.Читайте на Цензор.НЕТ: Гетманцев предлагает Раде ввести 20% налог на услуги от Youtube, Google, Facebook и других международных корпорацийРост количества поданных деклараций произошел почти во всех регионах Украины, что повлияло и на увеличение налоговых поступлений в бюджет.Источник: https://censor.net.ua/n3172554