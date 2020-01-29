EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Економіка
  339  10
Все про:декларація (577) доходи (127) податки (840) податкова (242)

 За рік українці задекларували понад 100 млрд доходів, - податкова. ІНФОГРАФІКА

Задекларовані доходи громадян України за 2018 рік становлять 101,8 млрд гривень. Це на 39% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку 2019 року громадяни України подали понад 638 тисяч декларацій про майновий стан. Загалом було задекларовано отримані в 2018 році доходи на загальну суму 101,8 млрд грн. Це на 39 % більше, ніж у 2018 році за доходами, отриманими за попередній рік", - йдеться в повідомленні.

Відповідно, зросла сума податку на доходи фізичних осіб, задекларована платниками до сплати. Вона перевищила 3,4 млрд грн, що на 46% більше, ніж за попередній рік.

Зростання кількості поданих декларацій відбулося майже в усіх регіонах України, що вплинуло й на збільшення податкових надходжень до бюджету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев пропонує Раді ввести 20% податок на послуги від Youtube, Google, Facebook і інших міжнародних корпорацій

За рік українці задекларували понад 100 млрд доходів, - податкова 01За рік українці задекларували понад 100 млрд доходів, - податкова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172554
 
 
 Топ коментарі
 
фантастика какая то, как будто есть какая то параллельная реальность где люди богатеют, только не понятно за счет чего, никаких новых производств или ноу хау не видно нигде
 показати весь коментар
 
Почитай внимательнее статью ето доходи начала 2018 и 2019 годов. Ето данние времен кровавого Пети мародьора. Зебили манипулирую информацией расчитивая на тех кто чи тает только заголовки.
 показати весь коментар
 
Зубожиння! А главное ныли всю предвыборную компанию про ужОсы Порошенко. Теперь пошла задержка зрп, и молчат, телевизор еще не дал команду.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тогда откуда такая ДЫРА В БЮДЖЕТЕ? Что-то не сходится. Кто-то врёт самым зебильным образом.
 показати весь коментар
 
Почитай внимательнее статью ето доходи начала 2018 и 2019 годов. Ето данние времен кровавого Пети мародьора. Зебили манипулирую информацией расчитивая на тех кто чи тает только заголовки.
 показати весь коментар
 
 
Ответ в вопросе - Сколько налогов заплатили предприятия папы Бени и его холуев и слуг? Вернее в ответе на этот вопрос За год украинцы задекларировали более 100 млрд доходов, - налоговая - Цензор.НЕТ 6321
 показати весь коментар
 
"С начала 2019 года граждане Украины подали более 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии. Всего были задекларированы полученные в 2018 году доходы на общую сумму 101,8 млрд грн, что на 39% больше, чем в 2018 году по доходам, полученным за предыдущий год", - говорится в сообщении.
Соответственно, возросла сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная плательщиками к уплате. Она превысила 3,4 млрд грн, что на 46% больше, чем за предыдущий год.Читайте на Цензор.НЕТ: Гетманцев предлагает Раде ввести 20% налог на услуги от Youtube, Google, Facebook и других международных корпорацийРост количества поданных деклараций произошел почти во всех регионах Украины, что повлияло и на увеличение налоговых поступлений в бюджет.Источник: https://censor.net.ua/n3172554
 показати весь коментар
 
Зубожиння! А главное ныли всю предвыборную компанию про ужОсы Порошенко. Теперь пошла задержка зрп, и молчат, телевизор еще не дал команду.
 показати весь коментар
 
 
Економічна спроможність українців суттєво впала у другій половині 2019 року.

За рік українці задекларували понад 100 млрд доходів, - податкова - Цензор.НЕТ 9194
 показати весь коментар
 
фантастика какая то, как будто есть какая то параллельная реальность где люди богатеют, только не понятно за счет чего, никаких новых производств или ноу хау не видно нигде
 показати весь коментар
 
 
просто підняли мінзарплату з якої нараховуються податки з 3200 в 2018 до 4200 в 2019. Звідси й ріст)
 показати весь коментар
 
Точно. Это может быть причиной роста налогов. А еще и средней зарплаты - минимальную подняли и средняя стала автоматически выше. Но это нечестно. Тогда нужно хотя бы вычесть зарплат чиновников чтобы к повышенной минималке не прибавлять их миллионные зарплаты в расчетах.
 показати весь коментар
 
 
да вы все врете, откуда у зубожилих такие деньги?)))) если заставить подавать всех декларации то сумма увеличится минимум в 100 раз. сейчас подают в основном чиновники
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору