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 Суспільство
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Все про:Верховний Суд (482) Вища рада правосуддя (284) звільнення суддів (41) Маловацький Олексій (1)

 Скорочення кількості суддів Верховного Суду - це "приховане звільнення". На нас чекає 180 позовів, - заступник голови ВРП Маловацький

Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування", який передбачає скорочення кількості суддів Верховного Суду, не зазначає, як саме це зробити.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький.

"У який спосіб зменшити кількість? Звільнити? Тобто фактично ми кажемо про звільнення. Представник, наприклад, Консультативної ради в Конституційному суді минулого разу висловив дуже гарну позицію. Мені вона імпонує. Він сказав так: це приховане звільнення. Чому приховане звільнення? Ну, якщо б ви хотіли змінити кількість суддів і була б реорганізація Верховного Суду, ви мали б звернутися до Вищої ради правосуддя за висновком про реорганізацію Верховного Суду. Якщо такого висновку немає, значить, це приховане звільнення… А якщо це приховане звільнення, то ми маємо розуміти, що це в перспективі 180 позовів", - наголошує заступник голови ВРП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Етична комісія при ВРП зможе звільняти суддів двома голосами її іноземних членів, і ніхто не зможе цьому перешкодити, - заступник голови ВРП Маловацький

Повне інтерв'ю з Олексієм Маловацьким читайте тут.

Як повідомлялося, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1008 Президента Володимира Зеленського про судову реформу. 4 листопада президент його підписав. 7 листопада закон набув чинності.

Закон, зокрема, передбачає скорочення суддів Верховного Суду наполовину, повну зміну складу Вищої кваліфікаційної суддів, створення етичної комісії, яка перевірятиме членів Вищої ради правосуддя, ВККС та Верховного Суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172550
 
 
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Яке "скритое увольнение", это - реформа.)
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Недоторкані з по-життєвим працевлаштуванням та утриманням...
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Предложить им другую работу в суде, например уборщицы или завхоза)) А если нет, то на нет и суда нет) предложение ж было
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Судья учит как препятствовать исполнению закона,явно шантажирует и угрожает,это же преступление.
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владимир александрович и высший совет правосудия Сокращение числа судей Верховного Суда - это "скрытое увольнение". Нас ожидают 180 исков, - замглавы ВСП Маловацкий - Цензор.НЕТ 9274
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Я б вообще всю эту шоблу высокооплачиваемых дармоедов разогнал с понижением в гражданских прапвах. Шоб не выше дворника могли работать. 28 лет страна нищая, а у этих парзитов только морды больше и больше. Доколе?
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